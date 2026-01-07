'Thế hệ Los Angeles' giúp U23 Nhật Bản đại thắng trận mở màn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Đến Saudi Arabia với những cầu thủ thuộc lứa U21, nòng cốt hướng đến Olympic Los Angeles 2028, nhưng U23 Nhật Bản đã cho thấy đẳng cấp vượt trội khi đánh bại U23 Syria với tỷ số 5-0 ở trận mở màn.

u-23-5-0-afc-u23-2-uae-10-20-30.jpg

U23 Nhật Bản chỉ mất 10 phút để khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch khi tiền vệ Ozeki Tomohiro ghi bàn sau đường kiến ​​tạo của Ryunosuke Sato, người thâm nhập vòng cấm từ cánh trái với kỹ thuật và tốc độ.

U23 Syria với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm ghi dấu ấn trong lần thứ năm tham dự VCK U23 châu Á đã thành công để không thủng lưới thêm trong những phút tiếp theo của hiệp một. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản luôn là những người kiểm soát nhịp độ trận đấu với hệ thống 4-3-3, và khi họ tăng tốc trong hiệp hai, đại diện Tây Á lập tức vỡ vụn.

Phút 66, Sato chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn. 9 phút sau, cũng với một cú sút bằng chân trái, Sato nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Nhưng các đồng đội của anh thì chưa dừng lại. Phút 87, cầu thủ chạy cánh trái Sena Ishibashi ghi bàn thắng thứ tư, trước khi Yutaka Michiwaki ấn định chiến thắng 5-0 vào phút bù giờ từ chấm phạt đền.

20260107-45967157-gekisaka-000-1.jpg

VCK U23 châu Á 2026 không mang quyết định tấm vé tới Olympic, nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng với U23 Nhật Bản. Họ đã mang đến giải đấu những cầu thủ thuộc lứa U21 bởi xác định đây sẽ là những người chơi tại Olympic Los Angeles 2028. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Ngoài khẳng định vị thế, với tầm nhìn xa, xứ mặt trời mọc hiểu rằng thứ hạng ở kỳ này ảnh hưởng tới việc xếp hạt giống kỳ tiếp theo, vốn đóng vai trò vòng loại Olympic 2028 mà châu Á chỉ có 2 suất.

Nhà đương kim vô địch Nhật Bản sẽ thi đấu với các tuyển thủ sinh từ năm 2005 trở đi, thế hệ sẽ tham gia Thế vận hội Los Angeles 2028. Giải đấu này không trực tiếp dẫn đến Thế vận hội, nhưng Nhật Bản cần phải vươn lên vị trí cao để ảnh hưởng đến việc phân bổ suất tham dự giải đấu tiếp theo, giải đấu này cũng sẽ đóng vai trò là vòng loại cho Thế vận hội Los Angeles, nơi số lượng đội tuyển Olympic châu Á đã giảm xuống còn hai.

Trở lại với VCK U23 châu Á 2026, chiến thắng 5-0 giúp U23 Nhật Bản tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Họ sẽ gặp U23 UAE vào ngày 10/1 và U23 Qatar ngày 13/1.

Thanh Hải

Thanh Hải
#VCK U23 châu Á 2026 #giải U23 châu Á #U23 Việt Nam #tin U23 Việt Nam #đội hình U23 Việt Nam #U23 Việt Nam dự U23 châu Á 2026 #lịch thi đấu VCK U23 châu Á #lịch thi đấu U23 Việt Nam #U23 Việt Nam vs #HLV Kim Sang-sik #HLV Kim Sang-sik U23 Việt Nam #đối thủ U23 Việt Nam #kết quả U23 Việt Nam #tường thuật U23 Nhật Bản vs U23 Syria #U23 Nhật Bản 5-0 U23 Syria #kết quả U23 Nhật Bản 5-0 U23 Syria

