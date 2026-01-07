'Thế hệ Los Angeles' giúp U23 Nhật Bản đại thắng trận mở màn

TPO - Đến Saudi Arabia với những cầu thủ thuộc lứa U21, nòng cốt hướng đến Olympic Los Angeles 2028, nhưng U23 Nhật Bản đã cho thấy đẳng cấp vượt trội khi đánh bại U23 Syria với tỷ số 5-0 ở trận mở màn.

U23 Nhật Bản chỉ mất 10 phút để khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch khi tiền vệ Ozeki Tomohiro ghi bàn sau đường kiến ​​tạo của Ryunosuke Sato, người thâm nhập vòng cấm từ cánh trái với kỹ thuật và tốc độ.

U23 Syria với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm ghi dấu ấn trong lần thứ năm tham dự VCK U23 châu Á đã thành công để không thủng lưới thêm trong những phút tiếp theo của hiệp một. Tuy nhiên, U23 Nhật Bản luôn là những người kiểm soát nhịp độ trận đấu với hệ thống 4-3-3, và khi họ tăng tốc trong hiệp hai, đại diện Tây Á lập tức vỡ vụn.

Phút 66, Sato chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn nhân đôi cách biệt sau một tình huống lộn xộn. 9 phút sau, cũng với một cú sút bằng chân trái, Sato nâng tỷ số lên 3-0, đồng thời hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Nhưng các đồng đội của anh thì chưa dừng lại. Phút 87, cầu thủ chạy cánh trái Sena Ishibashi ghi bàn thắng thứ tư, trước khi Yutaka Michiwaki ấn định chiến thắng 5-0 vào phút bù giờ từ chấm phạt đền.

VCK U23 châu Á 2026 không mang quyết định tấm vé tới Olympic, nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng với U23 Nhật Bản. Họ đã mang đến giải đấu những cầu thủ thuộc lứa U21 bởi xác định đây sẽ là những người chơi tại Olympic Los Angeles 2028. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Ngoài khẳng định vị thế, với tầm nhìn xa, xứ mặt trời mọc hiểu rằng thứ hạng ở kỳ này ảnh hưởng tới việc xếp hạt giống kỳ tiếp theo, vốn đóng vai trò vòng loại Olympic 2028 mà châu Á chỉ có 2 suất.

Trở lại với VCK U23 châu Á 2026, chiến thắng 5-0 giúp U23 Nhật Bản tạm vươn lên dẫn đầu bảng B. Họ sẽ gặp U23 UAE vào ngày 10/1 và U23 Qatar ngày 13/1.