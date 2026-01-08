Nhận định U23 Iraq vs U23 Trung Quốc, 21h00 ngày 8/1: Cán cân không quá lệch

TPO - Nhận định bóng đá U23 Iraq vs U23 Trung Quốc, vòng 1 bảng D VCK U23 châu Á 2026, lúc 21h00 ngày 8/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù được đánh giá cao hơn, U23 Iraq đang gặp bất lợi về nhân sự. Điều đó khiến cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc trở nên cân bằng hơn, trong một trận đấu có ảnh hưởng lớn tới cục diện bảng D.

Nhận định trước trận đấu

Ở bảng D VCK U23 châu Á, U23 Australia được xem là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi đầu và nhiều khả năng sớm giành vé vào tứ kết. Suất còn lại vì thế trở thành cuộc đua tay ba giữa U23 Iraq, U23 Trung Quốc và U23 Thái Lan. Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu giữa U23 Iraq và U23 Trung Quốc mang ý nghĩa then chốt, bởi đội giành chiến thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua đi tiếp.

U23 Iraq bước vào VCK U23 châu Á 2026 với sự tự tin lớn sau màn trình diễn ấn tượng tại Gulf Olympic Cup. Tại giải đấu này, đội bóng Tây Á lần lượt vượt qua UAE, Qatar và Oman, trước khi dừng bước ở trận chung kết sau thất bại trước U23 Saudi Arabia. Dấu ấn mà HLV Emad Mohammed để lại khá rõ nét: một lối chơi giàu kỹ thuật, pressing chủ động và khả năng chuyển trạng thái nhanh, đặc trưng của các đội bóng Tây Á hiện đại.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của U23 Iraq lúc này lại nằm ở lực lượng. Việc một số trụ cột không thể hội quân do CLB chủ quản từ chối nhả người khiến đội hình Iraq sứt mẻ đáng kể. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chiều sâu đội hình, mà còn khiến các mảng miếng chiến thuật vốn đã được xây dựng từ trước khó đạt hiệu quả cao nhất.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc lại cho thấy sự chuẩn bị khá bài bản. Đội bóng này đã hội quân từ đầu tháng 12, duy trì tập luyện liên tục trong gần một tháng và thi đấu ba trận giao hữu để hoàn thiện đội hình. Việc đến Saudi Arabia sớm giúp U23 Trung Quốc có thêm thời gian thích nghi với điều kiện khí hậu, sân bãi, yếu tố thường không hề nhỏ ở các giải đấu châu lục.

Dưới thời HLV Fu Bo, U23 Trung Quốc theo đuổi lối chơi kỷ luật, ưu tiên kiểm soát bóng nhằm giảm tải cho thể lực, điểm yếu cố hữu của họ khi phải duy trì cường độ cao trong suốt 90 phút. Dù vậy, so với Iraq, U23 Trung Quốc vẫn bị đánh giá thấp hơn về kinh nghiệm và bản lĩnh ở những trận đấu có tính chất quyết định.

Nếu sở hữu đầy đủ lực lượng, U23 Iraq rõ ràng nhỉnh hơn về chất lượng và khả năng tạo đột biến. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, cán cân đang trở nên cân bằng hơn. Chỉ cần chơi tập trung, hạn chế sai lầm và giữ được nhịp độ trận đấu theo ý mình, U23 Trung Quốc hoàn toàn có cơ sở để nghĩ tới một kết quả có lợi trong trận đấu được xem là “bản lề” của bảng D.

Thông tin lực lượng

U23 Iraq bước vào trận đấu trong tình trạng sứt mẻ đội hình khi không có sự phục vụ của một số trụ cột. Đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Amoori Faisal, tài năng trẻ được xem là điểm sáng trong lối chơi tấn công của đội bóng Tây Á.

Ở chiều ngược lại, U23 Trung Quốc không gặp vấn đề đáng kể nào về nhân sự. Đội bóng này có trong tay lực lượng mạnh nhất, sẵn sàng cho cuộc đối đầu được xem là then chốt tại bảng đấu.