CĐV có cơ hội giao lưu với Quang Hải và Đoàn Văn Hậu trong ngày Shopee Cup đến Hà Nội

TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội) sẽ có giao lưu với các CĐV trong sự kiện chiếc cúp Shopee Cup-biểu tượng Giải vô địch các CLB Đông Nam Á-đến Hà Nội.

Quang Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ giao lưu với các CĐV khi Shopee Cup đến Hà Nội

Cúp Shopee Cup-biểu tượng của Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, sẽ được trưng bày tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) trong khuôn khổ Trophy Tour diễn ra vào thứ Bảy (ngày 10/1), bắt đầu từ 11h00.

Người hâm mộ cũng sẽ có dịp gặp gỡ và giao lưu với các ngôi sao bóng đá Việt Nam, trong đó có hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu (CLB Công An Hà Nội) trong buổi Meet & Greet diễn ra lúc 15h15.

Trong khuôn khổ Trophy Tour, nhiều hoạt động tương tác sẽ diễn ra tại khu vực Central Court như trò chơi bóng đá, khu vực chụp hình với áo đấu Công An Hà Nội FC và Nam Định FC, biểu diễn cổ vũ, bóng đá nghệ thuật (freestyle) và chương trình bốc thăm may mắn với quà tặng từ Shopee cùng các đối tác chính thức, dự kiến bắt đầu lúc 15h30.

Về chuyên môn, sau ba lượt trận vòng bảng, Nam Định FC đang dẫn đầu Bảng B với thành tích toàn thắng, trong khi Công An Hà Nội FC – Á quân mùa giải trước – tạm xếp thứ tư tại Bảng A. Shopee Cup sẽ trở lại với lượt trận thứ 4 vòng bảng vào các ngày 28 và 29/1. Đoàn quân của HLV Mano Polking mùa giải trước đã lỡ cơ hội vô địch khi để thua đáng tiếc Buriram (Thái Lan) trên sân khách.

Sau Hà Nội, chuyến du hành cúp Shopee Cup sẽ tiếp tục đến Thái Lan và Malaysia, với lịch trình cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.