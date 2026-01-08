Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

CĐV có cơ hội giao lưu với Quang Hải và Đoàn Văn Hậu trong ngày Shopee Cup đến Hà Nội

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải và hậu vệ Đoàn Văn Hậu (Công an Hà Nội) sẽ có giao lưu với các CĐV trong sự kiện chiếc cúp Shopee Cup-biểu tượng Giải vô địch các CLB Đông Nam Á-đến Hà Nội.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-071042.png
Quang Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ giao lưu với các CĐV khi Shopee Cup đến Hà Nội

Cúp Shopee Cup-biểu tượng của Giải vô địch các CLB Đông Nam Á, sẽ được trưng bày tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) trong khuôn khổ Trophy Tour diễn ra vào thứ Bảy (ngày 10/1), bắt đầu từ 11h00.

Người hâm mộ cũng sẽ có dịp gặp gỡ và giao lưu với các ngôi sao bóng đá Việt Nam, trong đó có hai tuyển thủ quốc gia Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu (CLB Công An Hà Nội) trong buổi Meet & Greet diễn ra lúc 15h15.

Trong khuôn khổ Trophy Tour, nhiều hoạt động tương tác sẽ diễn ra tại khu vực Central Court như trò chơi bóng đá, khu vực chụp hình với áo đấu Công An Hà Nội FC và Nam Định FC, biểu diễn cổ vũ, bóng đá nghệ thuật (freestyle) và chương trình bốc thăm may mắn với quà tặng từ Shopee cùng các đối tác chính thức, dự kiến bắt đầu lúc 15h30.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-070951.png

Về chuyên môn, sau ba lượt trận vòng bảng, Nam Định FC đang dẫn đầu Bảng B với thành tích toàn thắng, trong khi Công An Hà Nội FC – Á quân mùa giải trước – tạm xếp thứ tư tại Bảng A. Shopee Cup sẽ trở lại với lượt trận thứ 4 vòng bảng vào các ngày 28 và 29/1. Đoàn quân của HLV Mano Polking mùa giải trước đã lỡ cơ hội vô địch khi để thua đáng tiếc Buriram (Thái Lan) trên sân khách.

Sau Hà Nội, chuyến du hành cúp Shopee Cup sẽ tiếp tục đến Thái Lan và Malaysia, với lịch trình cụ thể sẽ được công bố trong thời gian tới.

Tiểu Phùng
#Cúp các CLB Đông Nam Á #Công an Hà Nội #Mano Polking #Nguyễn Quang Hải #Đoàn Văn Hậu #Buriram

Xem thêm

Cùng chuyên mục