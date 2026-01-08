Thái Lan thua đáng tiếc trong ngày ra quân U23 châu Á

report Hết hiệp một: U23 Australia 2-1 U23 Thái Lan

Hiệp một diễn ra với thế trận cởi mở và có nhiều diễn biến đáng chú ý. U23 Thái Lan đã khởi đầu tốt, là đội ghi bàn mở tỷ số. Dù vậy, chỉ 2 phút sau, "Voi chiến" vào thế còn 10 người. U23 Australia đã chật vật tìm bàn gỡ 1-1 trước khi mất chỉ một phút để vượt lên dẫn trước.

Từ những gì diễn ra trong hiệp một, U23 Australia chưa cho thấy sức mạnh áp đảo của ứng cử viên vô địch giải đấu. U23 Thái Lan đáng khen khi chơi thiếu người nhưng không lùi đội hình để phòng ngự tiêu cực trong thế dẫn bàn xuyên suốt hiệp một. Sau khi bị Australia dẫn ngược, Thái Lan có thể gỡ hòa 2-2 nếu cú sút của Thiangkham không dội khung thành đi ra ngoài.