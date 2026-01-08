Thái Lan thua đáng tiếc trong ngày ra quân U23 châu Á

U23 Thái Lan không thể gây bất ngờ trong hiệp 2 và chiến thắng 2-1 được giữ nguyên cho U23 Australia.
Phút 90: Cách biệt chỉ là một bàn nhưng trong thế chơi thiếu người, U23 Thái Lan vẫn chật vật để tìm từng cơ hội triển khai tấn công.
Phút 85: Người hùng của U23 Australia rời sân, nhường chỗ cho Agosti.
Phút 82: Chỉ 3 nhịp luân chuyển bóng, U23 Australia đưa bóng vào khu vực cấm địa Thái Lan. Macallister là người nhận bóng cuối cùng để xoay xở và dứt điểm. Song, cú sút của Macallister bị hậu vệ U23 Thái Lan chặn lại.
Phút 80: Tiền đạo Hammond rời sân nhường chỗ cho Piol. Đây là điều chỉnh để giữ thể lực cho trụ cột của U23 Australia.
Phút 79: "Voi chiến" đang trong thế rượt đuổi tỷ số nhưng không thể cầm bóng để tổ chức tấn công. Thế trận đang quá khó cho U23 Thái Lan khi họ chỉ có 10 người trên sân. Bên kia chí tuyến, U23 Australia đang thong dong cầm bóng.
Phút 70: Những đầu ngón tay từ Boonloet cứu cho U23 Thái Lan bàn thua sau cú sút của Hammond.
Phút 69: Dukuly và Jovanović rời sân, nhường chỗ cho Blair và Drew.
Phút 67: Alagich dứt điểm trong vùng cấm, không thắng được thủ môn U23 Thái Lan. Sau đó, Macallister tung cú cứa lòng sở trường nhưng đập đầu hậu vệ U23 Thái Lan đi ra ngoài.
Phút 59: Inaram đánh đầu trong khu vực cấm địa U23 Australia. Dù vậy, ở tư thế với, cú đánh đầu của Inaram đưa bóng đi không đủ căng.
Phút 57: Pruetong và Natthasit vào sân, thế chỗ cho Teeraphat và Yotsakorn.
Phút 50: U23 Australia duy trì tỷ lệ cầm bóng trên 65%. Đội bóng xứ chuột túi chủ động giảm nhịp độ trận đấu, thực hiện nhiều đường chuyền để kéo giãn đội hình U23 Thái Lan.
U23 Australia thay người đầu tiên. Overy vào sân thế chỗ Bovalina.
Hiệp một diễn ra với thế trận cởi mở và có nhiều diễn biến đáng chú ý. U23 Thái Lan đã khởi đầu tốt, là đội ghi bàn mở tỷ số. Dù vậy, chỉ 2 phút sau, "Voi chiến" vào thế còn 10 người. U23 Australia đã chật vật tìm bàn gỡ 1-1 trước khi mất chỉ một phút để vượt lên dẫn trước.
Từ những gì diễn ra trong hiệp một, U23 Australia chưa cho thấy sức mạnh áp đảo của ứng cử viên vô địch giải đấu. U23 Thái Lan đáng khen khi chơi thiếu người nhưng không lùi đội hình để phòng ngự tiêu cực trong thế dẫn bàn xuyên suốt hiệp một. Sau khi bị Australia dẫn ngược, Thái Lan có thể gỡ hòa 2-2 nếu cú sút của Thiangkham không dội khung thành đi ra ngoài.
Phút 42: Saelao dứt điểm ra ngoài ở cự ly gần. Trước đó, Phochai đã làm rất tốt nhiệm vụ khuấy đảo và chuyền vào trong để dọn cỗ cho đồng đội.
Phút 40: Sau khi U23 Thái Lan mất người, Australia chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Đội bóng xứ chuột túi đang cầm bóng gần 70%, tạo ra rất nhiều cơ hội về phía khung thành U23 Thái Lan.
HLV Thawatchai rút Buakhai khỏi sân, thay bằng Thiangkham. Đây là bị trí tử huyệt của U23 Thái Lan, bị đối thủ khoét liên tục từ đầu trận.
Phút 38: Thiangkham đi bóng bên cánh trái và tung cú sút cực căng, đưa bóng dội cột U23 Australia. Đây là cầu thủ vừa vào sân thay người.
Phút 36: Jovanovic băng xuống dứt điểm trong thế đối mặt nhưng không đánh bại được thủ môn U23 Thái Lan. Sau pha cản phá, bóng đã đi chệch cột trong gang tấc.
Phút 33: Hammond đi bóng như chốn không người ở khu vực cấm địa U23 Thái Lan, trước khi chuyền ngược cho đồng đội. Tiếc cho U23 Australia khi Alagich dứt điểm ra ngoài.
Phút 30: Macallister vẽ đường cong ngoạn mục, ghi bàn đưa U23 Australia vượt lên dẫn 2-1. Chỉ trong một phút, U23 Australia đã đưa cục diện trận đấu xoay chuyển quá nhanh.
Phút 29: Đội trưởng Alagich sút lạnh lùng trên chấm 11m, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Phút 29: Dukuly bị phạm lỗi ở vị trí nhạy cảm. Trọng tài cho U23 Australia hưởng đá phạt nhưng lại quyết định thổi phạt đền.
Phút 23: Lại là cú sút của Macallister trước khu vực cấm địa, lần này ở cự ly gần 25m. Bóng vẫn đi không đủ căng để gây bất ngờ cho thủ môn U23 Thái Lan.
Phút 18: Macallister rê bóng như chốn không người từ giữa sân và tung cú sút trước khu vực cấm địa. Cú vung chân của Macallister đưa bóng đi chưa đủ lực để đánh bại thủ môn Thái Lan.
Phút 16: U23 Thái Lan chưa kịp tận hưởng bàn mở tỷ số đã rơi vào thế mất người trong phần còn lại của trận đấu. Sau khi Maneekorn rời sân, U23 Thái Lan vẫn kiểm soát trận đấu khá tốt và họ phải duy trì điều này trong 75 phút còn lại.
Phút 11: Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu Maneekorn. Xem lại tình huống quay chậm, tiền vệ U23 Thái Lan đã đạp thẳng vào cổ chân cầu thủ U23 Australia. Quyết định "bẻ còi" của trọng tài được đưa ra rất nhanh.
Phút 10: Trọng tài rút thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt của Maneekorn. Trọng tài quyết định trực tiếp xem VAR để xác định pha phạm lỗi triệt hạ.
Phút 8: Bất ngờ xảy ra khi U23 Thái Lan có bàn mở tỷ số. Sau tình huống đá phạt góc của Thái Lan, tiền vệ Boonlha dứt điểm đưa bóng chạm chân cầu thủ U23 Australia trước khi đổi hướng lăn vào lưới.
Phút 5: Tính đến lúc này, U23 Thái Lan là đội chơi chủ động hơn với tỷ lệ cầm bóng hơn 65%. Song, việc "Voi chiến" cầm bóng áp đảo chưa nói lên nhiều điều vì chủ yếu lăn ở phần sân nhà của họ.
Phút 5: Tiền vệ Dukuly thực hiện pha căng ngang nguy hiểm từ cánh trái. Thủ môn U23 Thái Lan đã chơi tập trung, tóm gọn bóng trước khi đối phương có cơ hội dứt điểm.
U23 Thái Lan ra sân với trang phục toàn đỏ, là đội giao bóng trước.
Trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan chịu áp lực cực lớn sau một năm tồi tệ của nềm bóng đá nước này. Sang năm mới và bước vào chiến dịch mới, người Thái hy vọng mọi chuyện sẽ "đổi vận", bắt đầu từ giải đấu lớn đầu tiên là VCK U23 châu Á 2026.
U23 Thái Lan mất 10 cầu thủ so với đội hình dự SEA Games 33. Trong số đó có nhân tố chủ chốt Yotsakorn Burapha. Các CLB Thái Lan đã không đồng ý "nhả chân" trụ cột ở 2 giải liên tiếp nằm ngoài lịch trình FIFA Days, do đó HLV Thawatchai phải triệu tập nhiều nhân tố mới và có ít thời gian lắp ghép đội hình gồm nhiều tân binh.
U23 Thái Lan: Chommaphat, Sphon Noiwong, Nathan James, Phon-Ek Maneekorn, Pichitchai, Sittha Boonlha, Chawanvit Sealao, Wichan, Iklas Sanron, Peeeranan Buakai.
Sau thất bại ở SEA Games 33, U23 Thái Lan không có thời gian để gặm nhấm nỗi buồn, mà phải nhanh chóng đứng dậy để hướng đến chiến dịch VCK U23 châu Á 2026. Chính vì thời gian chuẩn bị cho U23 châu Á quá gấp, HLV Thawatchai được giữ lại "ghế nóng" để chèo lái con thuyền U23 Thái Lan vượt qua khó khăn
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan đặt mục tiêu vào tứ kết. Đây là thử thách cực đại cho thầy trò HLV Thawatchai khi họ rơi vào bảng đấu có U23 Australia, U23 Trung Quốc và U23 Iraq. Tối nay, trận chạm trán U23 Australia sẽ là tấm gương soi chiếu sức mạnh thật sự của "Voi chiến" ở sân chơi lần này.
Trên lý thuyết, U23 Australia được đánh giá mạnh vượt trội U23 Thái Lan. U23 Australia khởi động tốt cho chiến dịch U23 châu Á 2026. Ở hành trình vòng loại, đội bóng xứ chuột túi thắng 2 trận, hòa một, ghi tới 20 bàn và không thủng lưới. Hai trận đầu vòng bảng, U23 Australia hủy diệt Timor-Leste (6-0) và Bắc Mariana (14-0). Đến trận cuối, U23 Australia hòa Trung Quốc trong trận đấu thủ tục.
U23 Thái Lan thì chật vật giành vé vào VCK U23 châu Á 2026. Đội bóng xứ chùa vàng cần đến bàn thắng phút bù giờ của Khamyok để ấn định chiến thắng trước U23 Malaysia, qua đó lên chuyến tàu muộn đến sân chơi châu lục. Trước VCK U23 châu Á, bước chạy đà của U23 Thái Lan cũng không tốt sau khi gục ngã ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
U23 Australia có đầy đủ lực lượng cho trận này. Đội hình U23 Thái Lan biến động mạnh khi nhiều trụ cột không góp mặt. Dựa trên đội hình của Thái Lan ở SEA Games 33, các ngôi sao của họ như Sanharrn, Boonlha, Inaram sẽ đá chính, là trụ cột của cả đội. Trong khi đó, các vị trí đá chính còn lại của U23 Thái Lan trước U23 Australia khó đoán vì HLV Thawatchai đang thử nghiệm nhiều vị trí.
