Vĩnh Long tôn vinh các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 33

TPO - Tại kỳ SEA Games 33 vừa kết thúc, đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long đứng đầu về số huy chương đạt được trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thuộc top 10 tỉnh, thành trong cả nước.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long vừa tổ chức lễ mừng công và khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

Ông Nguyễn Văn Diệp - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long trao thưởng cho các HLV, VĐV.

Tại kỳ SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vừa qua, thể thao tỉnh Vĩnh Long có 2 HLV, 17 VĐV góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự. Đây là số lượng HLV, VĐV được tham gia nhiều nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Các VĐV Vĩnh Long đã xuất sắc đạt được huy chương ở 9/10 nội dung thi đấu, với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, ở các môn như bơi, taekwondo, cầu mây…

Ông Cao Quốc Dũng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết, tỉnh Vĩnh Long là địa phương đứng đầu về số huy chương đạt được trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và thuộc top 10 tỉnh, thành trong cả nước. Ông Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến của các HLV, VĐV của tỉnh vào thành tích trên.

Trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL Vĩnh Long sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33; tặng bằng khen cho VĐV Hàng Thị Diễm My đạt huy chương vàng tại giải Vovinam vô địch thế giới năm 2025.