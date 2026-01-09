Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Vĩnh Long tôn vinh các vận động viên xuất sắc tại SEA Games 33

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại kỳ SEA Games 33 vừa kết thúc, đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long đứng đầu về số huy chương đạt được trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và thuộc top 10 tỉnh, thành trong cả nước.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Vĩnh Long vừa tổ chức lễ mừng công và khen thưởng các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33).

vl2-5237.jpg
Ông Nguyễn Văn Diệp - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long trao thưởng cho các HLV, VĐV.

Tại kỳ SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan vừa qua, thể thao tỉnh Vĩnh Long có 2 HLV, 17 VĐV góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam tham dự. Đây là số lượng HLV, VĐV được tham gia nhiều nhất từ trước đến nay của tỉnh.

Các VĐV Vĩnh Long đã xuất sắc đạt được huy chương ở 9/10 nội dung thi đấu, với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, ở các môn như bơi, taekwondo, cầu mây…

Ông Cao Quốc Dũng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Long cho biết, tỉnh Vĩnh Long là địa phương đứng đầu về số huy chương đạt được trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, và thuộc top 10 tỉnh, thành trong cả nước. Ông Dũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến của các HLV, VĐV của tỉnh vào thành tích trên.

Trong thời gian tới, Sở VH-TT&DL Vĩnh Long sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao. Phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trên các đấu trường khu vực và quốc tế.

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen cho 23 cá nhân có thành tích xuất sắc tại SEA Games 33; tặng bằng khen cho VĐV Hàng Thị Diễm My đạt huy chương vàng tại giải Vovinam vô địch thế giới năm 2025.

vl3.jpg
Lãnh đạo Sở VH-TT&DL Vĩnh Long trao thưởng cho VĐV Hàng Thị Diễm My đạt Huy chương vàng tại giải Vovinam vô địch thế giới năm 2025.
Cảnh Kỳ
#SEA Games 33 #Vĩnh Long #vận động viên #huy chương #thể thao Việt Nam #đồng bằng sông Cửu Long #thành tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục