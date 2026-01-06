Cú hích đãi ngộ cho VĐV đỉnh cao: HCV Olympic nhận thưởng 3,5 tỷ đồng, mỗi tháng nhận thêm 40 triệu đồng

TPO - Bước sang năm 2026, thể thao Việt Nam đón tin vui khi Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu chính thức có hiệu lực, tăng mạnh mức đãi ngộ cho HLV, VĐV và đặc biệt tạo động lực mới cho các mục tiêu lớn như ASIAD 20 và Olympic 2028.

Thể thao Việt Nam đón một cú hích thực sự ngay những ngày đầu năm 2026, khi Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 349/2025/NĐ-CP “làm mới” toàn diện chế độ lương, thưởng và đãi ngộ dành cho huấn luyện viên, vận động viên. Sau nhiều năm còn khoảng cách với thực tế, chính sách lần này đã tiến một bước dài, tiệm cận hơn với công sức và giá trị mà các VĐV, HLV mang lại.

Điểm nhấn dễ thấy nhất nằm ở mức thưởng Olympic. Tấm huy chương vàng giờ đây được ghi nhận bằng con số 3,5 tỷ đồng, cao gấp 10 lần so với mức 350 triệu đồng theo nghị định ban hành từ năm 2018.

Không chỉ vậy, nếu phá kỷ lục Olympic, VĐV sẽ được thưởng thêm 1,4 tỷ đồng, đồng nghĩa một kỳ tích có thể mang về gần 5 tỷ đồng tiền thưởng. Huy chương bạc và đồng Olympic cũng được nâng lên lần lượt 2,2 tỷ và 1,4 tỷ đồng, cho thấy sự ghi nhận rõ ràng hơn với mọi nỗ lực trên đấu trường lớn nhất hành tinh.

Song song với tiền thưởng, chế độ trợ cấp dài hạn cũng lần đầu được thiết kế bài bản. VĐV giành HCV Olympic sẽ nhận 40 triệu đồng mỗi tháng, HCB là 30 triệu đồng, áp dụng liên tục trong 4 năm kể từ khi đạt thành tích. Đây là điểm mới rất đáng chú ý, bởi VĐV có sự bảo đảm tài chính ổn định, thay vì chỉ “ăn mừng” trong khoảnh khắc.

Ở mặt bằng sinh hoạt thường nhật, đời sống của các đội tuyển cũng được cải thiện rõ rệt. Tiền ăn cho VĐV đội tuyển quốc gia tăng từ 320.000 đồng lên 400.000 đồng/ngày. Với những VĐV trọng điểm, nhóm có khả năng tranh chấp HCV ASIAD hoặc suất Olympic, mức này có thể lên tới 800.000 đồng/ngày, tiệm cận tiêu chuẩn của thể thao đỉnh cao.

Tiền lương tập luyện cũng tăng mạnh, nhiều vị trí gấp rưỡi đến gấp đôi so với trước. VĐV đội tuyển quốc gia hưởng 550.000 đồng/ngày, đội tuyển trẻ là 430.000 đồng/ngày. Với HLV, mức đãi ngộ được điều chỉnh tương xứng hơn với vai trò và trách nhiệm: HLV trưởng đội tuyển quốc gia nhận 1,1 triệu đồng/ngày, HLV đội tuyển quốc gia 750.000 đồng/ngày. Các tuyến trẻ, tuyến địa phương cũng được nâng mức chi, tạo sự đồng bộ từ gốc.

Không chỉ đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ và các tuyến kế cận cũng được hưởng lợi từ Nghị định 349, cả về tiền thưởng lẫn chế độ dinh dưỡng. Điều này cho thấy thể thao Việt Nam hướng tới xây dựng chiều sâu, nuôi dưỡng thành tích từ sớm.

Tất cả những thay đổi này có hiệu lực từ 15/2/2026 (28 Tết), thời điểm đủ sớm để tạo khí thế mới cho chu kỳ chuẩn bị hướng tới ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9, xa hơn là Olympic 2028. Với chính sách đãi ngộ “mở khóa”, câu chuyện thành tích giờ đây không chỉ nằm ở ý chí của VĐV, mà còn ở nền tảng hậu phương đã bắt đầu theo kịp yêu cầu của thể thao hiện đại.