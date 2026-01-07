Nhận định Fulham vs Chelsea, 02h30 ngày 8/1: Bất phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Fulham vs Chelsea, vòng 21 Ngoại hạng Anh 2025/26, lúc 02h30 ngày 8/1. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Giữa cơn biến động ở băng ghế huấn luyện, Chelsea có thể khó tránh khỏi một thế trận thận trọng và không loại trừ khả năng lại rời Craven Cottage với kết quả hòa ít bàn thắng.

Nhận định trước trận đấu

Không có nhiều thời gian để ổn định phòng thay đồ sau sự ra đi đầy bất ngờ của HLV Enzo Maresca, Chelsea đã phải bước ngay vào phép thử khắc nghiệt dưới quyền HLV tạm quyền Calum McFarlane. Cuộc chạm trán Man City cuối tuần qua lẽ ra có thể kết thúc với một thất bại nặng nề hơn cho đội bóng thành London, nếu đội chủ sân Etihad tận dụng tốt hơn các cơ hội.

Tuy nhiên, sự phung phí của Man City đã mở ra cánh cửa cho Chelsea. Sau siêu phẩm sút xa của Tijjani Reijnders, đội khách vùng lên mạnh mẽ và ở phút bù giờ thứ tư của hiệp hai. Enzo Fernandez xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm để đệm bóng cận thành, mang về bàn gỡ hòa quý giá trong sự bùng nổ của các CĐV áo xanh.

Kết quả này xứng đáng nhận lời khen cho McFarlane cũng như nhà đương kim vô địch Club World Cup, song không thể che lấp thực tế rằng Chelsea vẫn đang trượt dài trong chuỗi phong độ đáng lo tại Premier League. Bốn vòng đấu liên tiếp không biết mùi chiến thắng khiến họ chỉ đứng ngay ngoài nhóm dự Champions League sau 20 vòng.

Dẫu vậy, cục diện vẫn chưa quá u ám. Khoảng cách ba điểm so với Liverpool, đội có hiệu số bàn thắng bại kém hơn, đồng nghĩa Chelsea hoàn toàn có thể trở lại top 4 nếu giành trọn ba điểm ở vòng đấu giữa tuần này, dù là dưới sự dẫn dắt của McFarlane hay tân HLV sắp nhậm chức Liam Rosenior.

Bài toán lớn nhất với Chelsea lúc này nằm ở phong độ sân khách. Đội bóng áo xanh chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường khi rời xa Stamford Bridge, và đã trải qua bốn chuyến làm khách liên tiếp tại Premier League mà không có chiến thắng.

Bên kia chiến tuyến, Fulham bước vào trận derby Tây London với tinh thần hưng phấn, sau màn thoát thua ngoạn mục trước Liverpool. Tưởng như đã chấp nhận thất bại khi Cody Gakpo nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách, thì chính tiền đạo người Hà Lan lại trở thành “tội đồ” với chiếc thẻ vàng vì cởi áo ăn mừng.

Chỉ ít phút sau, Harrison Reed, trong quãng thời gian ngắn ngủi có mặt trên sân, đã tung cú sút xa không tưởng ở phút 97, ấn định trận hòa 2-2 đầy cảm xúc cho Fulham.

Chuỗi bất bại của thầy trò HLV Marco Silva tại Premier League đã được kéo dài lên con số 5 (giành 11/15 điểm tối đa), giúp Fulham vươn lên vị trí thứ 11 và chỉ còn kém Chelsea, đội xếp thứ 5, đúng 3 điểm. Một kết quả tích cực nữa sẽ đưa đội chủ sân Craven Cottage trở lại cuộc đua giành vé dự cúp châu Âu.

Sự vắng mặt của ba trụ cột Calvin Bassey, Alex Iwobi và Samuel Chukwueze do tham dự AFCON không ảnh hưởng nhiều như dự đoán ban đầu. Fulham đã ghi bàn ở 11 trong 12 trận sân nhà mùa này, ngoại trừ lần duy nhất tịt ngòi trước đội đầu bảng Arsenal.

Dẫu vậy, lịch sử đối đầu không ủng hộ đội chủ nhà. Fulham đã thua 4 trong 5 lần chạm trán Chelsea gần nhất tại Premier League, trong đó có thất bại 0-2 ngay tại Stamford Bridge hồi tháng 8. Trong kỷ nguyên Premier League, Fulham cũng chỉ ba lần đánh bại được người hàng xóm giàu truyền thống.

Thông tin lực lượng

Chelsea sẽ đón chào sự trở lại quan trọng của Moises Caicedo sau án treo giò vì thẻ phạt. Tiền vệ người Ecuador nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính ngay trong trận derby Tây London, nhằm gia cố tuyến giữa vốn chịu nhiều áp lực ở những vòng đấu gần đây.

Sự tái xuất của Caicedo có thể giúp đội trưởng Reece James trở lại vị trí hậu vệ phải sở trường, trong bối cảnh Malo Gusto nhiều khả năng tiếp tục phải trám vào hành lang trái để thay thế Marc Cucurella, cầu thủ đang dính chấn thương đùi.

Ở chiều ngược lại, Chelsea chắc chắn không có sự phục vụ của Mykhaylo Mudryk do án treo giò, cùng các trường hợp chấn thương gồm Dario Essugo (đùi), Levi Colwill (đầu gối) và Romeo Lavia (đùi). Dù vậy, Lavia được kỳ vọng có thể tái xuất trong vài tuần tới.

Cole Palmer đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa Man City mà không gặp vấn đề thể lực nào, song sau chuỗi trận dày đặc dịp lễ, không loại trừ khả năng anh sẽ được cho nghỉ ngơi khi Chelsea làm khách tại Craven Cottage.

Bên phía Fulham, bộ ba Samuel Chukwueze, Calvin Bassey và Alex Iwobi vẫn đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Nigeria tại CAN 2025. Tiền đạo Rodrigo Muniz không kịp bình phục chấn thương đùi để góp mặt ở trận đấu này.

Ngoài ra, Kenny Tete (gân kheo) và Joshua King (đầu gối) cũng tiếp tục vắng mặt, trong khi Ryan Sessegnon đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng trở lại đội hình thi đấu.