Gay cấn bầu chọn Cúp Chiến thắng 2025: Thu Vinh, Đình Bắc và dàn ứng viên sáng giá hội tụ

TPO - Ban tổ chức giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025 vừa công bố danh sách đề cử các hạng mục với rất nhiều gương mặt và đội tuyển nổi bật, hứa hẹn mang đến một mùa giải bầu chọn đầy hấp dẫn.

Đình Bắc đang cùng U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á.

Đây là năm thứ 9 giải thưởng thường niên danh giá nhất thể thao Việt Nam được tổ chức, do Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab), Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung Số Việt (Vietcontent) phối hợp cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam thực hiện.

Các hạng mục của Cúp Chiến thắng 2025 gồm VĐV nam của năm, VĐV nữ của năm, VĐV trẻ của năm, đội tuyển của năm, HLV của năm, chuyên gia người nước ngoài xuất sắc của năm, đồng đội của năm, VĐV người khuyết tật xuất sắc, bên cạnh các giải thưởng phụ như VĐV được yêu thích nhất hay hình ảnh ấn tượng của năm.

Ở hạng mục VĐV nam của năm, nhiều ứng viên sáng giá được đề cử gồm Nguyễn Đình Bắc (bóng đá nam, CLB Công an Hà Nội) góp công vào HCV SEA Games 33 và chức vô địch U23 Đông Nam Á; Nguyễn Huy Hoàng (bơi, Quảng Trị) sở hữu 2 HCV giải vô địch châu Á và 3 HCV SEA Games 33; Lại Lý Huynh (cờ tướng, TP.HCM) giành chức vô địch cá nhân cờ tiêu chuẩn giải vô địch thế giới 2025; Hà Minh Thành (bắn súng, Quân đội) ghi dấu ấn với 2 HCV cúp châu Á 2025, 2 HCV và 1 kỷ lục SEA Games; Đặng Ngọc Xuân Thiện (TDDC, TP.HCM) đoạt 1 HCV World Challenger Cup 2025, 1 HCĐ giải vô địch châu Á 2025 và 1 HCV SEA Games 33...

Trịnh Thu Vinh vừa được vinh danh là VĐV tiêu biểu toàn quốc 2025.

Hạng mục VĐV nữ của năm cũng quy tụ hàng loạt gương mặt xuất sắc, gồm Nguyễn Thị Hương (canoeing, Hải Phòng) với 2 HCB, 1 HCĐ giải vô địch châu Á và 4 HCV SEA Games 33; Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, Bắc Ninh) giành 3 HCV SEA Games 33; Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, Hà Tĩnh) đoạt 2 HCV giải vô địch châu Á và 2 HCV SEA Games 33; Trần Thị Thanh Thúy (bóng chuyền, VTV Bình Điền Long An) với chức vô địch giải bóng chuyền châu Á AVC Nations Cup, HCB SEA Games 33 và Á quân giải CLB nữ châu Á; Trịnh Thu Vinh (bắn súng, Công an Nhân dân) sở hữu 1 HCV cúp châu Á, 4 HCV SEA Games và phá 3 kỷ lục...

Hạng mục VĐV trẻ của năm hứa hẹn nhiều bất ngờ với sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu ghi dấu ấn tại SEA Games 33, điển hình như Trần Hoàng Khôi, học sinh lớp 11 giành HCV bowling lịch sử, kình ngư 17 tuổi Trần Văn Nguyễn Quốc, chân chạy Tạ Ngọc Tưởng và tay chèo Diệp Thị Hương với 3 HCV SEA Games và chức vô địch châu Á.

Điểm nhấn đặc biệt của Cúp Chiến thắng 2025 nằm ở hạng mục đội tuyển của năm. Bóng đá góp mặt tới 3 đội tuyển: đội tuyển nam vô địch ASEAN Cup, U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33 cùng đội tuyển futsal nữ với tấm HCV SEA Games lịch sử. Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng được đề cử nhờ mùa giải đầy cảm xúc và thành tích ấn tượng.

Theo điều lệ, giải thưởng Cúp Chiến thắng 2025 tiến hành 2 vòng bình chọn. Vòng 1 dành cho người hâm mộ để chọn ra một đề cử có số phiếu cao nhất vào top 3 mỗi hạng mục, trong khi vòng 2 do Hội đồng bình chọn gồm các nhà quản lý, chuyên gia và nhà báo thể thao uy tín quyết định, lựa chọn thêm 2 đề cử vào top 3 và xác định người chiến thắng cuối cùng.

Gala trao giải Cúp Chiến thắng 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 24/1 tới.