Sesko lập cú đúp, MU vẫn bị chia điểm trên sân Burnley

TPO - Benjamin Sesko lập cú đúp nhưng MU vẫn để Burnley buộc chia điểm trong ngày HLV Darren Fletcher tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

MU hành quân đến sân Turf Moor trong bối cảnh vừa chia tay HLV Ruben Amorim. Đội khách ra sân bằng đội hình 4-2-3-1 với sự trở lại của chân sút Bruno Fernandes.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Burnley đã nhập cuộc rất tự tin và bất ngờ vươn lên dẫn sớm ngay phút 13. Humphreys có tình huống tạt bóng từ bên cánh trái đập chân Heaven đổi hướng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Lammens.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, MU đẩy cao đội hình gia tăng sức ép lên phần sân Burnley. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút trên hàng công đội khách không tận dụng được cơ hội tạo ra. Phải bước sang hiệp 2, MU mới có bàn gỡ hoà.

Phút 51, Bruno Fernandes thực hiện đường chọc khe để Sesko băng xuống dứt điểm chéo góc, cân bằng tỉ số 1-1. Bàn thắng giúp các cầu thủ MU chơi hưng phấn hơn và đến phút 59, Sesko hoàn tất cú đúp với pha đá nối sau tình huống kiến tạo của Dorgu.

Tưởng như HLV Fletcher đã có màn ra mắt như ý nhưng phút 66, Jaidon Anthony thực hiện siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt, đánh bại thủ môn Lammens, đem về trận hoà 2-2 cho Burnley. Kết quả khiến MU lỡ cơ hội vượt qua Newcastle trên bảng xếp hạng, vẫn đứng vị trí thứ 7 với 32 điểm, kém vị trí thứ 4 của Liverpool tới 12 điểm.

Cũng ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, Fulham gây bất ngờ lớn khi đánh bại Chelsea 2-1. Đội khách Chelsea chơi thiếu người từ phút 22 khi Marc Cucurella bị nhận thẻ đỏ bị truất quyền thi đấu. Việc bị mất người đẩy The Blues vào tình thế khó khăn.

Phút 55, Jimenez đánh đầu hiểm hóc đưa Fulham vươn lên dẫn bàn. Những nỗ lực sau đó của Chelsea đem lại bàn gỡ hoà ở phút 72 của Liam Delap. Tỷ số này dù vậy không giữ được lâu bởi đến phút 81, Harry Wilson đánh bại hàng thủ Chelsea ghi bàn đem về chiến thắng 2-1 cho Fulham.