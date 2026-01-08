Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Sesko lập cú đúp, MU vẫn bị chia điểm trên sân Burnley

Vĩnh Xuân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Benjamin Sesko lập cú đúp nhưng MU vẫn để Burnley buộc chia điểm trong ngày HLV Darren Fletcher tạm quyền dẫn dắt đội bóng.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-061037.png
MU đánh rơi chiến thắng trong ngày HLV Fletcher tạm quyền dẫn dắt đội bóng

MU hành quân đến sân Turf Moor trong bối cảnh vừa chia tay HLV Ruben Amorim. Đội khách ra sân bằng đội hình 4-2-3-1 với sự trở lại của chân sút Bruno Fernandes.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Burnley đã nhập cuộc rất tự tin và bất ngờ vươn lên dẫn sớm ngay phút 13. Humphreys có tình huống tạt bóng từ bên cánh trái đập chân Heaven đổi hướng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của Lammens.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, MU đẩy cao đội hình gia tăng sức ép lên phần sân Burnley. Tuy nhiên trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút trên hàng công đội khách không tận dụng được cơ hội tạo ra. Phải bước sang hiệp 2, MU mới có bàn gỡ hoà.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-060856.png

Phút 51, Bruno Fernandes thực hiện đường chọc khe để Sesko băng xuống dứt điểm chéo góc, cân bằng tỉ số 1-1. Bàn thắng giúp các cầu thủ MU chơi hưng phấn hơn và đến phút 59, Sesko hoàn tất cú đúp với pha đá nối sau tình huống kiến tạo của Dorgu.

Tưởng như HLV Fletcher đã có màn ra mắt như ý nhưng phút 66, Jaidon Anthony thực hiện siêu phẩm cứa lòng đẹp mắt, đánh bại thủ môn Lammens, đem về trận hoà 2-2 cho Burnley. Kết quả khiến MU lỡ cơ hội vượt qua Newcastle trên bảng xếp hạng, vẫn đứng vị trí thứ 7 với 32 điểm, kém vị trí thứ 4 của Liverpool tới 12 điểm.

Cũng ở vòng 21 Ngoại hạng Anh, Fulham gây bất ngờ lớn khi đánh bại Chelsea 2-1. Đội khách Chelsea chơi thiếu người từ phút 22 khi Marc Cucurella bị nhận thẻ đỏ bị truất quyền thi đấu. Việc bị mất người đẩy The Blues vào tình thế khó khăn.

anh-chup-man-hinh-2026-01-08-luc-062425.png

Phút 55, Jimenez đánh đầu hiểm hóc đưa Fulham vươn lên dẫn bàn. Những nỗ lực sau đó của Chelsea đem lại bàn gỡ hoà ở phút 72 của Liam Delap. Tỷ số này dù vậy không giữ được lâu bởi đến phút 81, Harry Wilson đánh bại hàng thủ Chelsea ghi bàn đem về chiến thắng 2-1 cho Fulham.

Vĩnh Xuân
#Ngoại hạng Anh #MU #Darren Fletcher #Chelsea #Fulham

Xem thêm

Cùng chuyên mục