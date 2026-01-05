Ruben Amorim bị sa thải và 'căn bệnh' mãn tính của MU

TPO - Ruben Amorim vừa mất việc tại MU. Thay đổi này càng chỉ ra vấn đề ở đội bóng thành Manchester, rằng sau thời Sir Alex Ferguson, họ vẫn đang loay hoay tìm kiếm một sự nhất quán trong chính sách phát triển, trong mối quan hệ giữa ban lãnh đạo và HLV.

Vào ngày 5/1/2026, một thông báo đã làm chấn động giới bóng đá - MU chính thức tuyên bố sa thải Ruben Amorim. Vị HLV người Bồ Đào Nha 40 tuổi, người tiếp quản MU vào tháng 11/2024, đã kết thúc nhiệm kỳ tại Old Trafford chỉ sau 14 tháng.

Việc Amorim bị mất việc không hoàn toàn bất ngờ. Phong độ của MU tại Ngoại hạng Anh mùa này thật sự đáng lo. CLB này đang xếp thứ 6, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng và vị thế của một CLB hàng đầu. Nhìn lại quãng thời gian Amorim dẫn dắt đội bóng trong 63 trận, với 25 chiến thắng, 15 trận hòa và 23 trận thua, tỷ lệ thắng dưới 40%, rõ ràng là ông không làm hài lòng ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Tuy nhiên, tất cả không nằm ở kết quả kém cỏi. 13 năm qua, 10 HLV đã mất việc với cùng một kết cục là thành tích đi xuống. Từ những người đã xây dựng được tên tuổi lẫy lừng (Van Gaal, Mourinho) đến các HLV tiềm năng bậc nhất (Amorim) đều không thể trụ lại Old Trafford.

Kịch bản lặp đi lặp lại là HLV mới đến, được kỳ vọng, sau đó được dồn tiền mua cầu thủ mới nhưng tất cả không thành công và HLV phải rời đi. Từ Mourinho, Van Gaal, Ralf Rangnick cho đến Amorim… tất cả đều đi vào vết xe đổ ấy. Họ bị đổ lỗi, nhưng xét cho cùng, vấn đề nằm một phần ở thượng tầng.

Amorim chỉ thắng 25 trong 63 trận ở MU

Theo phóng viên hàng đầu của The Athletic, David Ornstein thì Amorim và CLB đã có những bất đồng nghiêm trọng về vấn đề chuyển nhượng.

Mùa hè năm ngoái, CLB ký hợp đồng với 3 tiền đạo nhưng lại bỏ qua việc tăng cường tuyến giữa. Tháng 1, Amorim muốn chiêu mộ một tiền vệ, nhưng CLB lại muốn chờ đến mùa hè khi ngân sách dồi dào hơn. Sự thiếu nhất quán trong chiến lược chuyển nhượng này đã trở thành nguyên nhân khơi nguồn cho sự đổ vỡ trong mối quan hệ của họ.

Bên cạnh vấn đề chuyển nhượng, sự cứng đầu của Amorim về hệ thống chiến thuật và mối quan hệ căng thẳng giữa ông với các cầu thủ cũng như ban quản lý cũng gây nguy hiểm cho vị trí HLV của ông.

Theo Sky Sports, việc Amorim từ chối thay đổi sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của mình, ngay cả khi đội bóng thi đấu kém hiệu quả, đã khiến ban quản lý MU mất niềm tin. Gần đây, ông đã chấp nhận thay đổi nhưng kết quả lại không ổn khiến 2 bên càng xung đột tiếng nói.

Tại cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 với Leeds vào tối 4/1. Ông liên tục nhấn mạnh rằng mình đến MU với tư cách là một "nhà quản lý", chứ không phải là một HLV. Tuyên bố này đã gây ra một làn sóng phản đối dữ dội và hoàn toàn vạch trần bức màn che đậy về mâu thuẫn giữa 2 bên. Thái độ tiêu cực và những phản ứng cảm tính của Amorim đã khiến CLB kết luận rằng vị trí của ông không còn an toàn nữa.

Việc sa thải Amorim không chỉ đơn thuần là sự ra đi của một HLV, mà còn gợi nên những suy ngẫm sâu sắc về sự xung đột ở Old Trafford. Trong kỷ nguyên theo đuổi thành công chóng vánh này, MU dường như đang mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ khao khát lấy lại vinh quang xưa nhưng lại không cho các HLV đủ thời gian để thay đổi, trong khi ban lãnh đạo thường xuyên can thiệp vào công việc của HLV. Và cái kết là một quá trình lặp đi lặp lại, liên tục thay đổi HLV và điều chỉnh chiến thuật khiến thành tích đi xuống.

Vụ việc Amorim có thể chỉ là đỉnh điểm của chuỗi vấn đề này, nhắc nhở chúng ta rằng bóng đá không chỉ là môn thể thao về thắng thua, mà còn là hiện thân của văn hóa và triết lý. Chỉ bằng cách tìm ra con đường phát triển phù hợp, một CLB mới có thể duy trì vị thế bất khả chiến bại trong cuộc cạnh tranh khốc liệt

Nhưng vấn đề là với MU, con đường nào phù hợp với họ? Đó là câu hỏi dường như không có lời giải ở thời điểm hiện nay.