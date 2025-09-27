MU thảm bại trước Brentford, ghế HLV của Amorim lung lay dữ dội

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - MU một lần nữa gây thất vọng lớn ở Ngoại hạng Anh khi thảm bại 1-3 trên sân Brentford. Trận thua bạc nhược này khiến ghế HLV của Ruben Amorim lung lay hơn bao giờ hết.

Amorim ngày càng gây thất vọng ở MU

MU khởi đầu mùa giải mới đầy bất ổn. Cho dù không tham dự các Cúp châu Âu, đội bóng của HLV Ruben Amorim vẫn thi đấu thiếu ổn định một cách khó hiểu. Họ tưởng như đã thoát được khủng hoảng khi đánh bại Chelsea 2-1 ở vòng đấu trước, nhưng mọi chuyện nhanh chóng trở lại như cũ.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh, MU thảm bại 1-3 trên sân Brentford với màn trình diễn kém cỏi quen thuộc. Đội khách nhập cuộc tệ hại và thủng lưới ngay ở phút thứ 8 sau pha phản công nhanh của Brentford. Thiago dễ dàng phá bẫy việt vị và thoát xuống sút tung lưới Bayindir trong thế đối mặt.

Phút 20, vẫn là Thiago lập công sau một sai lầm khác của hàng thủ MU. Lần này, Bayindir đẩy bóng không tốt và tiền đạo người Brazil nhanh chân đá bồi đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho Brentford.

Bị dẫn trước 2-0, MU cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng triển khai bóng không tốt. Phút 26, MU tìm được bàn gỡ 1-2 sau sai lầm của thủ môn Kelleher. Tiền đạo đắt giá Sesko ghi bàn sau 3 pha dứt điểm liên tiếp, qua đó “mở tài khoản” ở MU. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Quỷ đỏ làm được ở trận này.

Trong phần lại của hiệp 1 và đầu hiệp 2, MU rơi vào bế tắc trước hàng thủ dày đặc của Brentford. Họ suýt thủng lưới thêm lần 3 sau các tình huống cố định của đội chủ nhà, nhưng thủ môn Bayindir đã có các pha cản phá xuất sắc.

Phút 75, cơ hội gỡ hòa bất ngờ xuất hiện cho MU sau khi Mbeumo bị phạm lỗi trong vòng cấm Brentford. Thế nhưng, Bruno Fernandes lại không thắng được thủ môn Kelleher trên chấm 11m. Đây đã là lần thứ 2 ở mùa giải này, ngôi sao người Bồ Đào Nha đá hỏng phạt đền.

bruno.jpg

Lỡ cơ hội vàng để ghi bàn, MU xuống tinh thần và tấn công trong vô vọng. Họ không tạo ra thêm tình huống nào đáng kể để uy hiếp Brentford. Phút 90+5, Jensen ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà sau tình huống phản công nhanh đơn giản.

Với thất bại này, MU vẫn chưa thể giành 2 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Ruben Amorim. Họ nhiều khả năng rơi xuống nhóm cuối bảng sau vòng 6, trong khi HLV người Bồ Đào Nha đứng trước nguy cơ bị sa thải rõ ràng hơn bao giờ hết.

A Phi
#MU #Ruben Amorim #Brentford #Ngoại hạng Anh

