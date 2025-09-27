Nhận định Brentford vs MU, 18h30 ngày 27/9: Ngày về của Mbeumo

TPO - Nhận định bóng đá Brentford vs MU, vòng 6 Ngoại hạng Anh lúc 18h30 ngày 27/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bryan Mbeumo lần đầu tiên trở lại Gtech Community sau khi chuyển đến MU. Anh hứa hẹn sẽ giúp Quỷ đỏ đánh bại đội bóng cũ.

Nhận định trước trận đấu Brentford vs MU

Tâm điểm trận đấu sớm nhất vòng 6 Ngoại hạng Anh giữa Brentford và MU là sự trở lại của Bryan Mbeumo, người từng là ngôi sao số 1 tại Gtech Community mùa trước. Vụ chuyển nhượng Mbeumo ở mùa hè vừa qua diễn ra không êm đẹp, khi MU cáo buộc Brentford cố gắng kéo dài thời gian để rao bán tiền đạo người Cameroon với giá cao hơn.

Trong suốt thời gian chờ đợi chuyển sang MU, Mbeumo luôn tỏ ra chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh nhiều khả năng vẫn bị người hâm mộ Brentford la ó trong trận đấu hôm nay. Mbeumo đã gắn bó với Brentford 6 năm, từ khi hai bên đều “chưa có gì”. Tiền đạo người Cameroon góp công giúp Brentford thăng hạng Ngoại hạng Anh, và giúp họ trụ lại giải đấu khắc nghiệt này, thậm chí 2 lần lọt vào tốp 10.

Mùa trước, Mbeumo trở thành hiện tượng lớn của Ngoại hạng Anh với 20 bàn thắng. Đây chính là yếu tố quan trọng đưa anh đến MU, đội bóng giàu có nhưng thi đấu bết bát và thiếu sức mạnh ở hành lang hai cánh. Cho dù Mbeumo không tạo ra bê bối nào và giúp Brentford thu về khoản tiền lớn như mong đợi (65 triệu bảng), nhưng anh đương nhiên không còn giữ được tình cảm của người hâm mộ Brentford.

Màn trình diễn của Mbeumo tối nay vì thế rất đáng chú ý. Khác với vai trò ngôi sao số 1 ở Brentford, Mbeumo phải “hy sinh” nhiều hơn ở MU và gặp nhiều khó khăn cùng đội bóng mới. Đến thời điểm này, anh mới ghi vỏn vẹn 1 bàn sau 5 trận đấu ở Ngoại hạng Anh cho Quỷ đỏ. Tuy nhiên, sự kết nối giữa Mbeumo và Sesko, và các cầu thủ tấn công khác của MU đang được cải thiện.

Ở trận đấu với Chelsea, Mbeumo đã khiến thủ môn Sanchez phạm lỗi và bị đuổi sau pha làm tường của Sesko. Mối liên kết này được kỳ vọng sẽ phát triển hơn theo thời gian, và Brentford có thể là “nạn nhân” tiếp theo. Đội bóng thành London đã trải qua một mùa hè đầy biến động. Họ mất cả HLV trưởng Thomas Frank, đội trưởng Norgaard lẫn các ngôi sao sáng giá nhất trên hàng công là Mbeumo và Wissa.

Việc mạo hiểm với HLV thiếu kinh nghiệm như Andrews khiến tình hình của Brentford trầm trọng hơn. Sau 5 vòng đấu, họ chỉ giành được 4 điểm và đứng ngay trên nhóm xuống hạng. Với 10 bàn thua, Brentford là đội phòng ngự tệ thứ 3 toàn giải (chỉ hơn hai đội bét bảng là Wolves và West Ham).

Với phong độ tệ hại như vậy, Brentford đứng trước nguy cơ “bẽ mặt” khi tiếp đón Mbeumo trở lại. MU dù thi đấu thiếu ổn định và đạt kết quả không như ý, nhưng họ sở hữu những thông số tấn công rất ấn tượng. Trong một ngày đẹp trời, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể ghi nhiều bàn thắng và giành chiến thắng thuyết phục.

Lịch sử đối đầu Brentford vs MU

Brentford đã thắng 2 trong 3 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Man Utd (Hòa 1), nhiều bằng 6 trận sân nhà đầu tiên của họ trước Red Devils trước đó (Thắng 2 Hòa 1 Thua 3). Kể từ chiến thắng 3-1 của United trước Brentford vào tháng 1 năm 2022, đội chủ nhà đã thắng sáu trong bảy lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội ở giải đấu hàng đầu (D1).

Phong độ Brentford vs MU