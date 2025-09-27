Nhận định Man City vs Burnley, 21h00 ngày 27/9: Etihad dậy sóng

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Burnley, vòng 6 Ngoại hạng Anh, lúc 21h00 ngày 27/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City chắc chắn sẽ không lơ là trước bất kỳ đối thủ nào ở Premier League mùa này. Nhưng với lịch sử đối đầu áp đảo trước Burnley, họ hoàn toàn tự tin giành trọn 3 điểm trên sân nhà Etihad.

Nhận định trước trận đấu

Sau khi đánh rơi 2 điểm ở những phút cuối trong trận hòa nghẹt thở với Arsenal cuối tuần trước, Man City đã kịp trở lại quỹ đạo chiến thắng ở đấu trường Cúp Liên đoàn. Trước đối thủ hạng Ba Huddersfield Town, thầy trò Pep Guardiola không mất quá nhiều sức để giành thắng lợi 2-0, qua đó lần thứ 12 trong 13 năm góp mặt ở vòng 4 giải đấu.

Trận đấu tại South Yorkshire cũng trở thành kỷ niệm đặc biệt với các CĐV Man City. Mười năm sau lần cuối Emile Heskey góp mặt ở Cúp Liên đoàn, người hâm mộ được chứng kiến hai cậu con trai của anh - Reigan và Jaden - cùng ra mắt đội một. HLV Guardiola trao cơ hội cho 8 cầu thủ trẻ, nhưng chiến thắng vẫn được đảm bảo nhờ phong độ rực sáng của Phil Foden và Savinho, những người thay nhau lập công ở mỗi hiệp.

Lịch thi đấu dồn dập đang chờ đợi nhà vô địch Premier League bởi ngay sau Burnley là Brentford, kẹp giữa là trận đại chiến với Monaco tại Champions League, rồi đến chuyến làm khách Swansea ở Cúp Liên đoàn - tất cả gói gọn trong 8 ngày.

Dẫu vậy, Man City hiểu rõ họ cần tăng tốc, khi chỉ mới có 7 điểm sau 5 vòng tại Premier League, thành tích tệ nhất kể từ mùa 2006/07. Điểm tựa của Guardiola chính là chuỗi 22/24 trận thắng gần nhất trước các tân binh, kể từ sau cú sảy chân trước Leeds hồi tháng 4/2021.

Man City đã toàn thắng cả 13 lần gần nhất chạm trán Burnley trên mọi đấu trường với tổng tỷ số 46-2. Trong lịch sử, chỉ có các chuỗi toàn thắng trước Fulham (18 trận), Watford (16), Bournemouth (15) và West Brom (14) của họ là dài hơn.

Ở chiều ngược lại, Burnley tiếp tục chìm trong khó khăn. Trận thua sốc 1-2 ngay tại Turf Moor trước Cardiff City, đội đang chơi ở League One, khiến thầy trò Scott Parker bị loại khỏi Cúp Liên đoàn lần thứ hai liên tiếp từ vòng 3. Pha lập công duy nhất của Zian Flemming không thể che mờ màn trình diễn nhạt nhòa của tập thể mà chính HLV Parker phải thừa nhận là “dưới chuẩn mực”.

Bốn trận gần nhất, Burnley chưa biết mùi chiến thắng, trong đó có 3 vòng liên tiếp ở Premier League. Trận hòa 1-1 trước Nottingham Forest cuối tuần qua chỉ giúp họ nhích lên vị trí 16, hơn nhóm cầm đèn đỏ vỏn vẹn 1 điểm.

Cơ hội cho Burnley vào tối nay vô cùng khó khăn, khi họ không thắng trong 19 chuyến làm khách gần nhất trước Man City ở Premier League (hòa 6, thua 13), kể từ chiến thắng 5-2 vào tháng 3/1963. Trong 7 trận thua gần nhất tại Etihad, họ thủng lưới tới 25 bàn.

Điều đáng lo hơn cả, hàng thủ từng lập kỷ lục 30 trận giữ sạch lưới ở Championship mùa trước giờ lại biến thành “tấm bia tập bắn”. Burnley đang là đội để đối thủ tung ra nhiều cú sút nhất (95), nhiều cú dứt điểm trúng đích nhất (25) và sở hữu chỉ số bàn thua kỳ vọng (xG against) cao nhất giải (10,5). Điểm tựa duy nhất mà họ có thể bấu víu, đó là việc Man City mùa này mới chỉ dứt điểm trung bình 11 lần/trận - con số thấp nhất trong kỷ nguyên Premier League của họ.

Thông tin lực lượng

Man City không có sự phục vụ của Matteo Kovacic, Rayan Cherki, Rayan-Ait Nouri và Omar Marmoush do chấn thương. Tin vui là Erling Haaland, người đã ghi 67% số bàn thắng của Man City tại Premier League mùa này (6/9 bàn), sẽ trở lại sau chấn thương lưng nhẹ gặp phải trong trận hòa với Arsenal.

Với Burnley, đội khách cũng thiếu Connor Roberts, Bruun Larsen và Jordan Beyer và Zeki Amdouni vì lý do tương tự. Trong khi đó, Lesley Ugochukwu đã hoàn thành án treo giò.

Đội hình dự kiến: Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Lewis, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo, Reijnders, Foden, Doku; Haaland Burnley (5-4-1): Dubravka; Walker, Laurent, Ekdal, Esteve, Hartman; Tchaouna, Cullen, Ugochukwu, Anthony; Foster

Dự đoán tỷ số: Man City 3-0 Burnley