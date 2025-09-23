Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định bóng đá Huddersfield vs Man City, 01h45 ngày 25/9: Không có cửa cho 'kèo dưới'

Tiểu Phùng
TPO - Nhận định bóng đá trận Huddersfield vs Man City diễn ra vào lúc 01h45 ngày 25/9 ở vòng 3 League Cup 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. Man City được dự báo sẽ có chiến thắng dễ dàng trước Huddersfield.

anh-chup-man-hinh-2025-09-23-luc-131506.png
Huddersfield khó có cửa giành chiến thắng trước Man City đang lấy lại phong độ

Nhận định trước trận đấu Huddersfield vs Man City

Huddersfield luôn thể hiện tốt khi thi đấu trên sân nhà, với chuỗi 7 trận bất bại gồm 5 trận thắng, 2 trận hoà. Để vào tới vòng đấu này, họ đã vượt qua Leicester và Sunderland.

Tuy nhiên, phong độ thời gian gần đây của Huddersfield lại không thực sự tốt khi trong 6 trận gần nhất, họ chỉ thắng 2, hoà 2 và thua 2 trận. Điều quan trọng hơn, đối thủ của thầy trò ông Lee Grant lại là Man City, đội đang vào "phom" sau giai đoạn khởi động đầu mùa giải.

Các học trò của HLV Pep Guardiola bắt đầu lấy lại nhịp thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh với, điểm nhấn là chiến thắng đậm 3-0 trước MU hôm 14/9. Chân sút chủ lực Eriling Haaland đang thể hiện phong độ ổn định với cú "đúp" vào lưới MU.

anh-chup-man-hinh-2025-09-23-luc-131408.png

Trong lịch sử đối đầu giữa đôi bên, Man City cũng vượt trội so với Hudderfield khi thắng 4/5 cuộc đối đầu trên mọi đấu trường. Trước đối thủ như vậy, HLV Pep Guardiola được dự báo sẽ xoay tua đội hình để giữ sức cho cuộc đua dài phía trước

Phong độ và lực lượng 2 đội

Trong 5 trận gần nhất, Hudderfield thắng 2, hoà 1 và thua 2. Man City cũng có 2 trận thắng, 2 thua và 1 hoà. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Man City vượt trội với 4 chiến thắng, 1 hoà.

Về lực lượng, HLV Pep Guardiola có thể thiếu một số gương mặt như Ait Nouri, Cherki, Kovacic, Marmoush, Phillips vì chấn thương. Khả năng ra sân thi đấu của O'Reilly cũng bỏ ngỏ. Bên phía Huddersfield, Chapman, Evans, McGuane, Miller, Whatmough chấn thương. HLV Lee Grant cũng chưa chắc chắn khả năng ra sân của Balker, Gooch và Kane.

Dự đoán tỷ số: Huddersfield 0-2 Man City

Đội hình dự kiến Huddersfield vs Man City

Huddersfield : Nichols; Sorensen, Feeney, Wallace, Roughan; Vost, Kasumu; Charles, Castledine, Alves; Taylor

Man City : Trafford; Nunes, Stones, Ake, Lewis; Bobb, Nico Gonzalez; Silva, Reijnders, Savinho; Foden.

Tiểu Phùng
#Man City #Pep Guardiola #Erling Haaland #Huddersfield #Lee Grant #League Cup

