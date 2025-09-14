Nhận định Man City vs MU, 22h30 ngày 14/9: Derby khủng hoảng

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs MU, vòng 4 Ngoại hạng Anh lúc 22h30 ngày 14/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City và MU bước vào trận derby trong lúc cùng khủng hoảng phong độ và niềm tin.

Nhận định trước trận đấu Man City vs MU

Man City bước vào mùa giải thứ 9 với Pep Guardiola đầy bất ổn. Cho dù vẫn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chuyển nhượng, nhưng đội bóng áo xanh dường như đã đánh mất khả năng săn tìm ngôi sao như trước đây. Một loạt hợp đồng mới của họ trong vòng 2 năm qua đều không đáp ứng được kỳ vọng, trong đó có những cái tên gây thất vọng lớn như Matheus Nunes, Nico González, Abdukodir Khusanov…

Một số ngôi sao khác như Savinho, Doku, Omar Marmoush cũng kém xa với kỳ vọng ban đầu. Điều này khiến quá trình tái thiết của Man City không suôn sẻ trong bối cảnh nhiều trụ cột của họ đang lần lượt ra đi hoặc sa sút phong độ.

Mùa trước, Man City đã “tỉnh giấc” đúng lúc để lọt vào tốp 5 Ngoại hạng Anh và giành vé dự Champions League. Tuy nhiên, họ thua Crystal Palace ở chung kết FA Cup và kéo dài màn trình diễn thiếu ổn định đến mùa này. Sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Wolves ở ngày ra quân, Man City thua liên tiếp 2 trận trước Tottenham và Brighton, và rơi xuống hạng 16 trên bảng xếp hạng.

Lần hiếm hoi dưới thời Pep Guardiola, Man City bước vào trận derby Manchester với thứ hạng thấp hơn MU. Không những vậy, mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Man City khi họ khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng với danh sách chấn thương kéo dài. Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri và Rico Lewis đều có vấn đề và chưa chắc ra sân.

Ở phía trên, Omar Marmoush dính chấn thương nặng khi thi đấu cho tuyển Ai Cập. Tiền đạo này chắc chắn vắng mặt cùng Savinho và Rayan Cherki, khiến Pep Guardiola không còn lựa chọn cho hàng công. HLV người Tây Ban Nha buộc phải dùng Doku và Foden hỗ trợ cho Haaland cho dù cả hai không đạt phong độ cao.

Pep Guardiola chưa thể vực dậy Man City

Dù sao, Man City cũng may mắn khi MU không khá hơn họ là bao. Đội bóng áo đỏ đang cải tổ mạnh mẽ cùng HLV Ruben Amorim, và đội hình của họ giống như công trình ngổn ngang ở thời điểm này. MU đã thua Arsenal ở trận ra quân trước khi bị Fulham cầm hòa. Ở vòng gần nhất, họ suýt bị Burnley chia điểm ngay tại Old Trafford. Bàn thắng muộn của Bruno Fernandes giúp Quỷ đỏ giành 3 điểm trọn vẹn và vực dậy tinh thần, nhưng lối chơi của họ vẫn thiếu thuyết phục.

Sự xuất hiện của Cunha, Mbeumo và Sesko giúp hàng công của MU tươi sáng hơn, nhưng các vấn đề ở hàng thủ và hàng tiền vệ vẫn tồn tại như cũ. Nếu HLV Ruben Amorim không đưa ra thay đổi nào đặc biệt, tuyến giữa của MU khó lòng kiểm soát thế trận trước Man City. Khi đó, hàng thủ sẽ chịu áp lực lớn và dễ mắc sai lầm. Đây là kịch bản quen thuộc trong các trận đấu vừa qua của MU. Cũng vì vậy, khi hàng công MU phung phí cơ hội, họ rất dễ mất điểm.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs MU

Man City đã thống trị derby trong những năm gần đây, thắng 5/8 trận gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 2). Tuy nhiên, họ không thắng trận nào ở mùa trước (hòa 1, thua 1), và MU đã tạo bất ngờ với chiến thắng 2-1 ở lượt về mùa 2024/25 nhờ các bàn thắng muộn, trong đó Amad Diallo ghi bàn quyết định ở phút 90