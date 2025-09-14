Nhận định Burnley vs Liverpool, 20h00 ngày 14/9: Chống sao được nhà vô địch!

TPO - Nhận định bóng đá Burnley vs Liverpool, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Burnley vừa chân ướt chân ráo trở lại Ngoại hạng Anh khó có thể chống cự khi đối thủ của họ là ĐKVĐ Liverpool.

Nhận định trước trận đấu Burnley vs Liverpool

Mùa giải này, Burnley chỉ giành được chiến thắng trước những người hàng xóm cũ tại Championship. Đó là màn áp đảo 2-0 trước Sunderland tại Ngoại hạng Anh và chiến thắng 2-1 trước Derby County tại Cúp Liên đoàn. 3 điểm trước Mèo đen vẫn là chiến thắng duy nhất của Burnley tại Ngoại hạng Anh.

Trong trận đấu với Manchester United, đội bóng của Scott Parker chỉ còn cách một kết quả hòa vài phút nữa, nhưng Bruno Fernandes đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ, ấn định tỷ số 3-2. Đây không phải là điều xui xẻo duy nhất cho Burnley, bởi bàn thua đầu tiên của họ đến từ một loạt pha phản lưới nhà, và bàn cuối cùng lại đến từ chấm penalty với tình huống kéo áo vô duyên và thừa thãi của hậu vệ.

Tất cả chỉ ra sự non nớt của Burnley tại đấu trường Ngoại hạng Anh. Đội bóng này cứ lên xuống hạng đều như cơm bữa. Họ thăng hạng ấn tượng bao nhiêu thì rớt hạng dễ dàng và bạc nhược bấy nhiêu.

Lực lượng là vấn đề của Burnley. Sau khi thăng hạng, CLB này không chi nhiều tiền cho mua sắm. Hàng thủ của Burnley phụ thuộc vào sự dẫn dắt của thủ môn 36 tuổi Martin Dubravka và hậu vệ 35 tuổi Kyle Walker. Trên hàng công, Jaidon Anthony gần như là niềm hy vọng duy nhất. Tiền đạo này đóng góp 16 bàn thắng tại Championship (8 bàn và 8 pha kiến tạo). Cho đến nay, anh đã hoàn toàn xứng đáng với niềm tin mà các đồng đội đặt vào mình, nhưng ngần đó là quá ít so với sân chơi Ngoại hạng Anh.

Phong độ, lịch sử đối đầu Burnley vs Liverpool

Bên kia chiến tuyến, Liverpool đã thủng lưới 4 bàn trong hai trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, nhưng nhờ hàng công bùng nổ mà họ vẫn giành chiến thắng cả 2 trận trước Bournemouth và Newcastle.

Đến trận đại chiến Arsenal, đội bóng của Arne Slot đã chứng minh họ có thể phòng ngự chắc chắn. Liverpool có thể đã tấn công tệ khi không có nổi một cú sút trúng đích nào ở hiệp 1, nhưng họ đã kiểm soát bóng vượt trội trong hiệp 2 (57%) và gia tăng số lần dứt điểm. Sức ép đó khiến Arsenal không thể dồn ép. Và đến phút 81, Liverpool dứt điểm cuộc chơi với pha đá phạt tuyệt đẹp của Dominik Szoboszlai, bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm cho đội bóng vùng Merseyside.

Dominik Szoboszlai đã chơi xuất sắc ở vị trí hậu vệ phải, một vị trí khá xa lạ trong trận đấu với Arsenal. Anh không chỉ ghi bàn thắng quyết định mà còn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Cầu thủ người Hungary là một mối đe dọa cho đối thủ khi hoàn thành 11/15 đường chuyền ở khu vực 1/3 cuối sân (nhiều nhất trên sân), và phòng ngự chắc chắn với tỷ lệ thành công 100% trong các pha tắc bóng và tranh chấp trên không.

Với phát hiện mới này, vị trí hậu vệ phải mà Alexander Arnold để lại có lẽ sẽ không còn khiến HLV Slot đau đầu nữa và hàng thủ Liverpool có thể được nâng cấp đáng kể để tránh khỏi những bàn thua đáng tiếc như trước Newcastle hay Bournemouth. Đó là lý do mà Burnley càng gặp bất lợi khi tiếp đón Liverpool vào đêm nay, nhất là khi họ chưa thắng nổi đối thủ lần nào từ đầu thế kỷ 21 tới nay, với 5 thất bại và 2 trận hòa.