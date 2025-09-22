Pep Guardiola nói gì về trận hòa hú vía trước Arsenal?

TPO - Pep Guardiola thừa nhận ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "dựng xe bus" trước Arsenal. Nhà cầm quân Man City cũng khen ngợi khả năng phòng ngự kiên cường của Manchester City trong trận đấu tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh vào đêm qua.

Đêm qua là lần hiếm hoi Man City phải phòng ngự triệt để trước Arsenal. Đội bóng này sau khi có bàn dẫn trước ở hiệp 1 đã phải nhường thế trận cho đối phương và thậm chí không đá tiền đạo ở 15 phút cuối cùng. Tuy nhiên, pha tâng bóng điệu nghệ của Martinelli vẫn giúp Pháo thủ ra về với 1 điểm.

Dù đánh rơi chiến thắng vào phút chót nhưng Pep vẫn rất hài lòng. Ông chia sẻ: "Sự kiên cường của chúng tôi thật tuyệt vời, nếu không thì chúng tôi đã không thể trụ nổi. Mùa trước chúng tôi thua; hôm nay chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng. Đây chắc chắn là một trong những đội bóng hay nhất châu Âu.

Tôi muốn chơi theo cách khác, muốn chúng tôi buộc đối thủ phải phòng ngự sâu và giành chiến thắng nhờ màn trình diễn, tư duy, chiến thuật tuyệt vời… Nhưng đôi khi điều đó (Man City phòng ngự) xảy ra. Bạn phải phòng ngự, thành thật mà nói. Đó là vì đối thủ mạnh hơn. Khi bạn phải chấp nhận điều đó, bạn phải sống sót theo cách đó. Và chúng tôi đã làm được”

Khi được hỏi về thống kê kiểm soát bóng áp đảo của Arsenal, Pep nói: "10 năm mới có một lần cũng không tệ, phải không? Tôi phải chứng minh bản thân trước một chiến thuật khác. Giờ Man City là một đội đang trong giai đoạn chuyển giao".

Bên phía Pháo thủ, HLV Arteta nhìn chung hài lòng. Điều duy nhất khiến ông còn suy nghĩ ở trận hòa vừa qua là vị trí tiền đạo cắm. Arteta thừa nhận rằng Viktor Gyokeres cần phải cải thiện khả năng dứt điểm, sau khi tiền đạo trị giá 55 triệu bảng này không có một cú sút nào trong cả trận.

"Việc có những cơ hội lớn là vô cùng khó khăn, nhưng cậu ấy chắc chắn đang nỗ lực hết mình và cố gắng làm được điều đó, và chúng tôi phải hỗ trợ cậu ấy nhiều hơn nữa", Arteta nói. "Hôm nay, có rất nhiều tình huống khi cơ hội đã đến nhưng chúng tôi lại bỏ lỡ".