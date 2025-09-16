Nhận định Bilbao vs Arsenal, 23h45 ngày 16/9: Tham vọng của Pháo thủ

TPO - Nhận định bóng đá Bilbao vs Arsenal, UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) lúc 23h45 ngày 16/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal hành quân đến San Mames trong trận khai màn Champions League 2025/26. Đây là cơ hội để Pháo thủ thể hiện tham vọng ở mùa giải này.

Nhận định trước trận đấu Bilbao vs Arsenal

Arsenal đã có kỳ chuyển nhượng được xem là “hoàn hảo” khi nâng cấp cả số lượng và chất lượng các tuyến, từ hàng phòng ngự cho đến tấn công. Trong đó, các tân binh như Zubimendi và Gyokeres được đánh giá có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Pháo thủ. Điều này phần nào thể hiện trong các trận đấu vừa qua, khi hai ngôi sao này thay nhau tỏa sáng giúp Arsenal thắng 3 trong 4 trận đấu ở Ngoại hạng Anh.

Mục tiêu lớn nhất của Arsenal mùa này vẫn là giành chức vô địch Ngoại hạng Anh, qua đó chấm dứt chuỗi hạn hán kéo dài 21 năm qua. Tuy nhiên, với việc chi ra hơn 300 triệu euro chiêu mộ cầu thủ ở mùa hè vừa qua, Arsenal còn có tham vọng lớn hơn ở mọi đấu trường họ tham dự, đặc biệt ở Cúp C1 châu Âu. Cần nhớ rằng Pháo thủ cũng chưa từng vô địch giải đấu này, và chưa giành thêm danh hiệu nào ở châu Âu sau UEFA Cup Winners' Cup 1994.

Mùa trước, Arsenal gây bất ngờ lớn khi thẳng tiến vào bán kết và chỉ chịu thua PSG - đội sau đó lên ngôi vô địch. Mùa này, họ đã được xem là ứng cử viên vô địch thực sự. Không thể tiến vào ít nhất vòng bán kết có lẽ sẽ là thất bại với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Thực tế, với sức mạnh và phong độ đang có, Arsenal đủ sức theo đuổi mục tiêu giành chức vô địch cả Ngoại hạng Anh và Cúp C1 châu Âu. Làm khách của Bilbao đêm nay, Pháo thủ có cơ hội thể hiện điều đó. Bilbao đứng thứ 4 La Liga mùa trước và sở hữu một số ngôi sao sáng giá như Unai Simons, Vivian, Nico Williams… Tuy nhiên, họ vẫn đánh giá thấp hơn rất nhiều so với Arsenal. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để Bilbao hướng đến việc tạo ra bất ngờ, cho dù đây là điều khó xảy ra.

Arsenal đã tiến bộ và hoàn thiện nhanh chóng sau từng năm. Từ một đội bóng từng vắng mặt 7 mùa liên tiếp ở Cúp C1 châu Âu, họ trở lại và gần như lập tức thể hiện được bản lĩnh của đội bóng lớn. Trong 2 mùa giải Champions League gần nhất, chỉ có Real Madrid (33) tích lũy được nhiều điểm hơn Pháo thủ ở vòng bảng và vòng phân hạng.

Một phần quan trọng trong thành công của họ chính là hàng phòng ngự chắc chắn. Arsenal chỉ để thủng lưới 18 bàn sau 24 trận đấu tại Champions League dưới thời Mikel Arteta, trung bình 0,75 bàn mỗi trận. Ngay cả khi Saliba vắng mặt vì chấn thương, Arsenal vẫn có Mosquera và Hincapie sẵn sàng thay thế. Ngoài ra, sự hiện diện của Zubimendi giúp Pháo thủ kiểm soát thế trận tốt hơn và tránh những áp lực không đáng có lên hàng thủ. Điều này càng giúp họ trở nên khó đánh bại.

Trận thua duy nhất của Arsenal từ đầu mùa đến trên sân Anfield của Liverpool cũng chỉ xuất phát từ pha đá phạt khó tin của

Lịch sử đối đầu Bilbao vs Arsenal

Đây sẽ là lần đầu tiên Athletic Club và Arsenal chạm trán nhau trong một trận đấu chính thức, và cũng là lần thứ ba đội bóng La Liga này đối đầu với một đối thủ Anh tại Cúp C1/UEFA Champions League. Họ đã bị Manchester United loại ở vòng tứ kết mùa giải 1956-57 và Liverpool ở vòng đấu trước đó một năm vào mùa giải 1983-84.

Tuy nhiên, Arsenal đã giành chiến thắng 3-0 khi hai đội gặp nhau trong trận tranh Emirates Cup vào tháng trước. Viktor Gyokeres ghi bàn mở tỷ số cho Pháo thủ ở phút 34, trước khi Bukayo Saka và Kai Havertz lần lượt lập công.

Phong độ Bilbao vs Arsenal