Nhận định Arsenal vs Nottingham, 18h30 ngày 13/9: Ẩn số khó lường

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Nottingham, vòng 4 Ngoại hạng Anh lúc 18h30 ngày 13/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal phải đối mặt với ẩn số khó lường khi Nottingham bất ngờ thay tướng.

ars-vs-not-1140x641.jpg

Nhận định trước trận đấu Arsenal vs Nottingham

Nottingham bất ngờ trở thành đội bóng đầu tiên sa thải HLV ở Ngoại hạng Anh 2025/26. Lý do không hoàn toàn do thành tích, khi họ đã có 4 điểm từ 3 trận đầu tiên. HLV Espirito Santo phải ra đi vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với ông chủ của đội bóng.

Bất ngờ hơn nữa, Nottingham quyết định bổ nhiệm một HLV có phong cách hoàn toàn trái ngược Espirito Santo là Ange Postecoglou. Trong khi Nuno Santo nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự thực dụng thì Ange Postecoglou lại là mẫu HLV yêu thích bóng đá tấn công và theo đuổi lối chơi mạo hiểm.

Mùa trước, lối chơi mạo hiểm của Ange Postecoglou khiến Tottenham rơi tự do ở Ngoại hạng Anh và về đích thứ 17 - chỉ đứng trên nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, HLV người Australia chứng minh ông không phải người bảo thủ. Tại Europa League, Ange Postecoglou sử dụng chiến thuật thực dụng và giúp Tottenham lên ngôi trong sự ngỡ ngàng của tất cả, qua đó giành vé dự Champions League mùa này.

Cho dù bị Tottenham ruồng bỏ, nhưng Ange Postecoglou vẫn được đánh giá cao. Đó là lý do tại sao Nottingham ngay lập tức tìm đến ông khi sa thải Nuno Santo. Vấn đề nằm ở chỗ, đội hình Nottingham hiện tại vốn phù hợp cho lối chơi thiên về phòng ngự của Nuno Santo. Nếu không có gì đặc biệt xảy ra, Ange Postecoglou sẽ cần khá nhiều thời gian để thay đổi tư duy chơi bóng cho các học trò mới.

arsenal-vs-nottingham.jpg

Mọi chuyện càng khó khăn hơn cho Ange Postecoglou và Nottingham khi họ phải làm khách của Arsenal trong trận HLV người Australia ra mắt. Arsenal là một trong hai ứng cử viên vô địch hàng đầu ở mùa giải này. Cho dù vừa thua Liverpool, nhưng Pháo thủ cho thấy họ thực sự đáng gờm, đặc biệt trong khả năng phòng ngự.

Hơn nữa, Ange Postecoglou không có duyên khi đối đầu với Arsenal. Trong 2 mùa giải dẫn dắt Tottenham, HLV người Australia đụng độ Arsenal 4 lần ở Ngoại hạng Anh mà không biết mùi chiến thắng (hòa 1, thua 3).

Dù vậy, không ai có thể đoán trước Ange Postecoglou sẽ sử dụng chiến thuật nào trước Arsenal. Nếu ông chấp nhận chơi thực dụng, Arsenal sẽ gặp không ít khó khăn. Đừng quên, nền tảng của Nottingham giống như một phiên bản khác của Pháo thủ - một đội bóng dựa vào hàng phòng ngự và các tình huống cố định để chiến thắng.

Nếu Ange Postecoglou lựa chọn phong cách chiến thuật yêu thích, Arsenal có lẽ sẽ giành chiến thắng đơn giản. Ngay cả khi mất Saka vì chấn thương, hàng công của Pháo thủ vẫn có đủ các ngôi sao có khả năng tận dụng khoảng trống. Đặc biệt, số 10 Eze nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận này và hứa hẹn tạo ra khác biệt lớn cho đội chủ sân Emirates.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Nottingham

Nottingham Forest chỉ thắng 2 trong số 16 trận đấu tại Premier League với Arsenal (Hòa 4 Thua 10) và cả hai chiến thắng đều diễn ra tại City Ground (vào các mùa giải 1996-97 và 2022-23).

doi-dau.jpg

Đội hình dự kiến Arsenal vs Nottingham

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Eze

Nottingham: Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Yates; McAtee, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Nottingham

A Phi
#Arsenal vs Nottingham #nhận định Arsenal vs Nottingham #nhận định bóng đá #đối đầu Arsenal vs Nottingham #Arsenal #Nottingham

