Nhận định Tottenham vs Villarreal, 02h00 ngày 17/9: Trận cầu 6 điểm

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Villarreal, UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội nằm trong nhóm trung bình ở Cúp C1 châu Âu. Do vậy ở những màn đụng độ trực tiếp như thế này được coi là trận cầu 6 điểm của cả 2.

Nhận định trước trận đấu Tottenham vs Villarreal

Tottenham kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 17 tại Ngoại hạng Anh. Đó là một chiến dịch đáng quên của Tottenham khi họ thậm chí chỉ đứng trên nhóm xuống hạng. Tuy nhiên, họ vẫn giành quyền tham dự Champions League bằng cách vô địch Europa League. Nhớ lại rằng vào tháng 5, trong trận chung kết của giải đấu đó, Tottenham đã đánh bại Man United với tỷ số 1-0.

Đây là chiến thắng lịch sử của Tottenham. Nó giúp CLB thành London trở lại mặt trận Cúp C1 châu Âu sau 3 mùa giải. Lần gần nhất đội bóng Anh góp mặt tại Champions League là ở mùa 2022/23. Năm đó họ lọt vào vòng 16 đội trước khi bị Milan loại (tổng tỷ số 0-1).

Trong khi đó, Villarreal cũng lọt vào vòng bảng Champions League nhờ "món quà" từ UEFA. CLB này nhận vé dưới dạng “vé bổ sung” dành cho CLB xếp thứ 5 tại La Liga. Trong 8 năm qua, Villarreal chỉ hai lần lọt vào giải đấu danh giá nhất lục địa già. Ở mùa giải 2021/22, Villarreal thậm chí còn vào bán kết, nơi họ để thua cả hai trận trước Liverpool (0-2 và 2-3).

Cả hai đội đều hiếm khi góp mặt tại Champions League, vì vậy họ quyết tâm thể hiện hết khả năng của mình ở năm nay, bởi vẫn chưa chắc chắn liệu họ có thể lọt vào vòng đấu chính thức của giải đấu năm sau hay không.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Villarreal

Trong 11 trận đấu trước đó tại Cúp C1 châu Âu, Tottenham chỉ giành được 3 chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức (3 hòa và 5 thua). Điều đó trái ngược hoàn toàn với phong độ của Villarreal.

Đội bóng Tây Ban Nha không thua trong thời gian thi đấu chính thức ở 7 trong số 10 trận đấu Champions League trước đó (5 thắng và 2 hòa). Trên sân khách, phong độ của Villarreal cũng rất ổn. Villarreal ghi bàn ở 5 trong 6 trận sân khách gần nhất tại giải đấu số 1 lục địa già, nó mang lại cho họ 3 thắng lợi, 2 trận hòa.

Còn nếu xét về phong độ hiện tại của cả hai đội tại giải quốc nội, đội bóng Anh lại nhỉnh hơn. Bất kể đã bán đi Son Heung-min, Tottenham vẫn tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng. Họ thắng 3/4 trận từ đầu mùa, ghi tới 8 bàn ở quãng thời gian này trong khi Villarreal chỉ thắng 2/4 trận.

Lực lượng Tottenham vs Villarreal

Tottenham có một số cầu thủ vắng mặt vì chấn thương dài hạn, bao gồm Radu Dragusin (gân khoeo), James Maddison (gân khoeo) và Dejan Kulusevski (đầu gối). Ngoài ra, Dane Scarlett (chấn thương háng) và Kota Katai (chấn thương bàn chân) sẽ không thể tham gia trận đấu này. Tin vui duy nhất chỉ là Dominic Solanke đủ sức khỏe để ra sân vào đêm nay.

Villarreal sẽ không có sự phục vụ của Willy Kambwala, Logan Costa và Pau La Torre do chấn thương, trong khi tiền đạo kỳ cựu Gerard Moreno vẫn chưa chắc có mặt trong chuyến đi tới London. Ngoài ra, cựu cầu thủ Leicester City, Ayoze Perez vẫn chưa thể ra sân cho đội khách trong mùa giải này do chấn thương cơ khép.