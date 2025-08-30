Nhận định Tottenham vs Bournemouth, 21h ngày 30/8: 'Gà trống' bay cao

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Bournemouth vào lúc 19h15 ngày 30/8, Premier League.Tiếp đón đối thủ Bournemouth hiện không có phong độ tốt trên sân nhà, Tottenham nắm nhiều lợi thế để duy trì chuỗi phong độ ấn tượng.

anh-chup-man-hinh-2025-08-23-luc-202455-17559572560321866751664.png

Nhận định Tottenham vs Bournemouth

Vòng trước, Tottenham đánh bại Man City 2-0 ngay tại Etihad. "Gà trống" thành London đã khởi động không thể tốt hơn ở Premier League mùa mới, khi trước đó thắng thuyết phục Burnley. HLV Thomas Frank đã nhanh chóng tìm ra giải pháp cho hàng công Tottenham khi không còn Son Heung-min.

Không khí ở phòng thay đồ Tottenham đang tích cực. CLB thành London được tiếp thêm động lực khi ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, họ hoàn tất chiêu mộ tiền vệ Xavi Simons từ Leipzig. Phía trước Tottenham là Bournemouth, West Ham, Brighton, Wolves và Leeds, đều là các đối thủ mà "Gà trống" có thể đặt kỳ vọng cao giành trọn 3 điểm. Trước hết, Tottenham phải thắng Bournemouth.

Bournemouth đang có phong độ tệ tại Premier League. Họ vừa thua Brentford 0-2 ở vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh. Trước đó, Bournemouth thắng Wolves và thua Liverpool sau 2 vòng đầu ở Premier League. Trên bình diện giải đấu số 1 nước Anh, Bournemouth vẫn giậm chân ở vị thế CLB top dưới.

Sức mạnh đội hình của Bournemouth rõ ràng không thể so sánh với Tottenham. Tính cả lợi thế sân nhà và phong độ, "Gà trống" nắm cả thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Giới chuyên môn dự đoán Tottenham sẽ thắng Bournemouth với cách biệt 2 bàn trở lên. Bournemouth sẽ chơi tử thủ, nên hiệp một khó có sự bùng nổ. Kịch bản ghi bàn cho Tottenham sẽ dễ xảy ra trong hiệp 2.

Phong độ, thành tích đối đầu Tottenham vs Bournemouth

Mùa trước, Bournemouth thắng một và hòa một trước Tottenham. Đội bóng nhỏ bé của Premier League suýt khiến "Gà trống" ôm hận cả 2 lượt trận, khi đã dẫn 2-0 trên sân Tottenham Hotspur nhưng để đối thủ gỡ 2-2. Xuyên suốt lịch sử, Tottenham áp đảo Bournemouth về thành tích. Nhưng nhìn lại các trận gần đây, "Gà trống" phải dành sự tôn trọng cho đối phương.

Thành tích sân khách của Bournemouth từ cuối mùa trước đến hiện tại khá ấn tượng. Bournemouth thua Liverpool trên sân Anfield vòng khai màn mùa này nhưng chơi khá tốt, ghi được 2 bàn. Trước đó, Bournemouth hòa Nottingham Forest, thắng Everton trong 2 trận làm khách ở chặng cuối Premier League 2024/25.

Ở chiều ngược lại, Tottenham cũng có phong độ tốt trên sân nhà. 5 trận tiếp đón đối thủ gần đây, họ thắng Burnley, thắng Everton, thua Arsenal, thắng Brentford và thắng West Ham.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Bournemouth

Tottenham tiếp tục không có sự phục vụ của Klusevski, Draguson, Maddison, Takai, Gil. Đây là các ca chấn thương dài hạn của "Gà trống". Udogie sẽ trở lại đá chính cho Tottenham. Với phong độ cao của dàn cầu thủ hiện tại, HLV Frank sẽ không lo lắng quá nhiều khi thiếu vắng. Klusevski và Maddison.

Bournemouth không có hậu vệ Araujo vì án treo giò. Đây là tổn thất lớn cho lối chơi của đội khách.

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Palhinha, Bentancur; Kudus, Sarr, Johnson; Richarlison.

Bournemouth: Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 3-0 Bournemouth.

Hương Ly
