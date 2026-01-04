Nhận định Leeds vs MU, 19h30 ngày 4/1: Quỷ đỏ sa lầy

TPO - Nhận định bóng đá Leeds vs MU, vòng 20 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 ngày 4/1 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Leeds và MU. Với đội hình sứt mẻ, Quỷ đỏ khó lòng vượt qua Leeds đang thăng hoa phong độ.

Nhận định Leeds vs MU

Leeds bước vào trận với tinh thần lên cao khi bất bại 6 trận Premier League liên tiếp và đã vươn lên hạng 16. Đáng chú ý, thầy trò Daniel Farke vừa có màn trình diễn phòng ngự ấn tượng để cầm hòa Liverpool 0-0 tại Anfield, nối tiếp chuỗi trận “hồi sinh” đáng kinh ngạc. Từ chỗ nguy cơ xuống hạng cao, đội bóng áo trắng tràn đầy hy vọng trụ hạng trong bối cảnh West Ham sa sút không phanh.

Ở chiều ngược lại, Man Utd khép lại năm 2025 khá chật vật: họ vừa hòa Wolves 1-1 ngay tại Old Trafford. Trước khi thủ hòa MU, Wolves đã thua 11 trận liên tiếp và đứng bét bảng với vỏn vẹn 2 điểm sau 18 vòng đấu. Chính vì vậy, Quỷ đỏ cũng như HLV Ruben Amorim chịu rất nhiều chỉ trích vì kết quả này, bất chấp sự thật đội hình của họ đang thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.

May mắn cho MU khi các đối thủ chính của họ trong cuộc đua vào tốp 5 cũng thay nhau “ngã ngựa”. Cho dù chỉ thắng 1 trong 4 trận gần nhất, MU vẫn đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng - bằng điểm Chelsea và chỉ kém Liverpool 3 điểm. Tuy nhiên, họ cần nhanh chóng ổn định phong độ nếu không muốn tụt lại phía sau.

Làm khách của Leeds là nhiệm vụ khó khăn với MU ở thời điểm này. Họ vẫn mất 3 ngôi sao quan trọng trên hàng công là đội trưởng Bruno Fernandes cùng cặp cánh Mbeumo và Amad Diallo. Trong khi đó, hàng thủ Quỷ đỏ cũng sứt mẻ nghiêm trọng và tài năng trẻ Ayden Heaven nhiều khả năng có trận thứ 7 liên tiếp được đá chính.

Ruben Amorim tiếp tục gây tranh cãi ở MU

Vấn đề lớn hơn của MU là sự bảo thủ của HLV Ruben Amorim. Sau khi thay đổi sơ đồ giúp MU đánh bại Newcastle, HLV người Bồ Đào Nha lại sử dụng 3-4-2-1 khiến Quỷ đỏ bế tắc trước Wolves. Nếu ông tiếp tục dùng hệ thống này, MU rất có thể sẽ thua thảm Leeds vì phong độ và tinh thần của hai đội đang chênh lệch khá rõ. Chưa kể Leeds có lợi thế sân nhà, nơi họ đã đánh bại Chelsea, Crystal Palace và cầm hòa Liverpool trong 3 trận gần đây.

Tính đến thời điểm hiện tại, Leeds chỉ không ghi bàn một lần duy nhất trên sân nhà mùa này – trận hòa 0-0 với Newcastle hồi tháng 8 - và họ đã ghi ít nhất ba bàn thắng trong mỗi ba trận gần nhất tại Elland Road, nơi nổi tiếng cuồng nhiệt. Vì vậy, người hâm mộ Leeds sẽ rất mong muốn chuỗi trận ấn tượng đó tiếp tục khi đối đầu với đối thủ truyền kiếp đến từ vùng Yorkshire-Lancashire.

Thực tế, việc đánh bại MU không còn là ảo vọng với Leeds cho dù họ vừa trở lại Ngoại hạng Anh. MU đã để thủng lưới ít nhất 1 bàn trong 14 trận sân khách liên tiếp tại giải đấu hàng đầu nước Anh. Đây là chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ giai đoạn từ tháng 9 năm 1985 đến tháng 4 năm 1986 (15).

Một thống kê kỳ lạ khác: Quỷ Đỏ chưa bao giờ đánh bại Leeds khi đối đầu với họ trong trận đấu đầu tiên của năm tại giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, họ đã hòa 0-0 vào năm 1931, 1-1 vào năm 1958 và 0-0 vào năm 1994, và thua 2-1 vào năm 1969.

Phong độ Leeds vs MU