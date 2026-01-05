Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Cameroon hẹn Morocco ở 'chung kết sớm' AFCON 2025

Trọng Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiến thắng 2-1 trước Nam Phi giúp Cameroon giành vé vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi 2025, nơi họ sẽ chạm trán chủ nhà Morocco, ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Cuộc đối đầu giữa hai thế lực giàu truyền thống được xem là “chung kết sớm” của giải đấu năm nay.

screen-shot-2026-01-05-at-085819.png
Christian Kofane của Cameroon ghi bàn vào lưới Nam Phi

Cameroon tiến bước giữa biến động

Các bàn thắng trước và sau giờ nghỉ của Junior Tchamadeu và Christian Kofane đã đưa Cameroon giành vé vào tứ kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON), sau chiến thắng 2-1 trước Nam Phi ở vòng 16 đội.

Tchamadeu mở tỷ số ở phút 34 trên sân Al Medina (Rabat), trước khi tiền đạo tuổi teen Christian Kofane của Bayer Leverkusen đánh đầu ghi bàn quyết định chỉ hai phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Nam Phi vùng lên mạnh mẽ ở cuối trận và Evidence Makgopa đã rút ngắn cách biệt 1-2, nhưng chừng đó là không đủ để lật ngược tình thế. Cameroon bảo toàn chiến thắng và chính thức góp mặt ở top 8 đội mạnh nhất.

Nhà vô địch AFCON 5 lần sẽ chạm trán chủ nhà Morocco trong trận tứ kết được xem là “chung kết sớm”, diễn ra vào thứ 6 tới.

Với Cameroon, việc lọt vào tứ kết đã được xem là thành công, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển trải qua giai đoạn chuẩn bị đầy biến động. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Cameroon, huyền thoại Samuel Eto’o, từng gây xôn xao khi sa thải HLV Marc Brys và bổ nhiệm David Pagou ngay trước thềm giải đấu.

Tân HLV Pagou đã giành phần thắng trong màn đấu trí với Hugo Broos bên phía Nam Phi, người từng tuyên bố sẽ không nương tay với Cameroon. Chín năm trước, chính ông dẫn dắt “Những chú Sư tử Bất khuất” lên ngôi vô địch AFCON tại Gabon.

screen-shot-2026-01-05-at-085834.png
Brahim Diaz của Morocco ăn mừng bàn thắng vào lưới Tanzania

Brahim Diaz tỏa sáng, Morocco vượt qua Tanzania

Ở trận đấu sớm hơn trong ngày, Brahim Diaz ghi bàn thắng thứ tư của anh tại AFCON 2025, giúp Morocco vượt qua Tanzania với tỷ số 1-0, qua đó giành vé vào tứ kết.

Đội chủ nhà kiểm soát thế trận và cầm bóng vượt trội, nhưng Tanzania vẫn tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Diaz, Morocco mới có thể phá vỡ thế bế tắc.

Phút 64, đội trưởng Achraf Hakimi chuyền bóng cho Diaz ở cánh phải vòng cấm. Ngôi sao của Real Madrid đi bóng sát đường biên ngang rồi tung cú sút ở góc cực hẹp, đưa bóng vào lưới trong sự bất ngờ của hàng thủ Tanzania khi phần lớn đều chờ đợi một pha căng ngang.

Morocco, đội đang tìm kiếm danh hiệu AFCON đầu tiên sau 50 năm ngay trên sân nhà. đã bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội. Nhưng họ cũng may mắn khi Tanzania phung phí những tình huống ngon ăn, với Simon Msuva và Feisal Salum đều không thể tận dụng thành công.

Đây chưa phải màn trình diễn thuyết phục nhất của đội chủ nhà, những người vẫn chưa đạt phong độ cao nhất, nhưng chừng đó là đủ để họ tiếp tục hành trình.

“Giải đấu đang ngày càng khốc liệt và Tanzania là đối thủ rất khó chịu", Diaz chia sẻ sau trận đấu. Không phải mọi thứ đều vận hành trơn tru, chúng tôi hiểu điều đó. Điều quan trọng là đã giành quyền đi tiếp. Giờ là lúc trở lại tập luyện và chuẩn bị tốt nhất cho vòng tứ kết".

Trọng Đạt
#Cameroon #Morocco #AFCON 2025 #tứ kết #bóng đá

