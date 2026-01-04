Cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo chính thức gia nhập V.League

TPO - Chỉ 2 ngày sau khi ghi bàn đầu tiên tại A - League, giải đấu hàng đầu Australia, cầu thủ Việt kiều Khoa Ngo đã ra mắt ở CLB CA TPHCM theo dạng cho mượn.

Trưa ngày 4/1, CLB CA TPHCM thông báo ký hợp đồng với tiền vệ Khoa Ngo, đồng thời CLB Perth Glory (Australia) cũng đưa tin cầu thủ Việt kiều sẽ gia nhập V.League theo dạng cho mượn.

Khoa Ngo sinh ngày 30/6/2006 tại Perth (Australia) và có bố mẹ đều là người Việt. Anh từng trải qua quá trình đào tạo tại Joondalup United và Perth RedStar trước khi gia nhập Học viện Perth Glory vào năm 2020. Cách đây 2 năm, khi ký hợp đồng theo diện học bổng, Giám đốc bóng đá Stan Lazaridis ca ngợi Khoa Ngo là "mẫu cầu thủ thu hút khán giả đến sân".

"Khoa Ngo luôn mang lại sự phấn khích cho đồng đội và người hâm mộ. Cậu ta tuy nhỏ bé nhưng rất dễ mến, dũng cảm, mạnh mẽ và không ngại đối đầu với các cầu thủ khác. Khoa Ngo có thể chơi ở hai cánh hoặc vị trí tiền đạo cắm. Tương tự các cầu thủ trưởng thành từ Học viện, cậu ấy rất tài năng, khao khát khẳng định mình ở A-League và hơn thế nữa", Giám đốc Lazaridis nhận xét.

Khoa Ngo có thể chơi tốt ở hai cánh, nhưng cũng có khả năng đảm nhiệm vai trò tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo lệch cánh khi cần thiết.

Cách đây ít ngày, Khoa Ngo đã có bàn đầu tiên tại A - League khi nổ súng ở trận Perth Glory thua Melbourne Victory 2-3. Trận đó, chỉ 25 phút sau khi vào sân từ ghế dự bị, Khoa Ngo bứt tốc đầy mạnh mẽ bên cánh trái và nhận đường chuyền chéo của đồng đội, sau đó tung ra cú xỉa bóng bằng chân phải ở góc hẹp, mang về bàn thắng cho Perth Glory.

Vì chưa có quốc tịch Việt Nam, nhiều khả năng Khoa Ngo sẽ được CLB CA TPHCM đăng ký theo diện ngoại binh. Họ đang đăng ký 2 suất cầu thủ Việt kiều là Lee Williams và Patrik Lê Williams, người đang xúc tiến quá trình nhập tịch.