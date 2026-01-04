Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

VCK U23 châu Á 2026 sắp khởi tranh, nhưng U23 Iraq mới triệu tập được... 10 cầu thủ

Thanh Hải
TPO - U23 Iraq đang rơi vào cuộc khủng hoảng nhân sự khi không thể triệu tập đầy đủ đội hình, ngay cả khi đã thực hiện một loạt biện pháp cứng rắn.

VCK U23 châu Á 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 6/1 tới. Tuy nhiên, như trang Ultra Iraq nhận định, khả năng tham gia của U23 Iraq vẫn còn là ẩn số. Nguyên nhân vì đội đang thiếu hụt lực lượng trầm trọng, xuất phát từ việc các CLB địa phương, đặc biệt là Al-Zawraa, từ chối cho phép các cầu thủ lên tuyển.

Trong buổi tập gần nhất diễn ra vào hôm thứ Sáu (2/1), chỉ có 10 cầu thủ có mặt trên sân tập. Ngán ngẩm trước tình trạng thiếu người, HLV Emad Mohammed nói rằng việc tới Saudi Arabia để tham dự giải đấu là "bất khả thi".

Vì VCK U23 châu Á 2026 không diễn ra vào dịp FIFA Days, vậy nên các CLB không có nghĩa vụ nhả người. Trước tình hình này, Liên đoàn bóng đá Iraq đã ban hành một lệnh nghiêm khắc, rằng các cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập nếu vắng mặt sẽ bị cấm thi đấu và phạt tiền, còn những CLB ngăn cản cầu thủ lên tuyển sẽ đối mặt với lệnh cấm tham gia các giải đấu quốc tế và giao hữu.

Lệnh này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Al-Zawraa, CLB có 6 cầu thủ được gọi lên đội U23 Iraq như Kazem Raad, Sajjad Mohammed, Haider Abdul Karim, Ali Sadiq và Hussein Hassan. Trong một phản hồi dài, CLB Al-Zawraa chính thức từ chối cho cầu thủ rời đi, coi đó là "hành động làm suy yếu sự bình đẳng trong cạnh tranh ở Giải vô địch Iraq".

CLB Al-Zawraa cũng cho biết, họ chỉ cho phép các cầu thủ lên tuyển trong trường hợp giải đấu tạm dừng. Bằng không, việc giải đấu vẫn diễn ra trong bối cảnh Al-Zawraa thiếu tới 6 cầu thủ là vi phạm nguyên tắc về tính công bằng". Họ cũng cảnh báo LĐBĐ Iraq, rằng quyết định của họ dựa trên các quy định của FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á.

Hiện chưa rõ LĐBĐ Iraq cũng như HLV Emad Mohammed của U23 Iraq sẽ xử trí tình cảnh này theo cách gì. Ngày 8/1 tới, U23 Iraq sẽ chơi trận ra quân gặp U23 Trung Quốc trên sân Prince Faisal bin Fahd Sports City Stadium thuộc Riyadh.

Thanh Hải
