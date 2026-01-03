U23 Việt Nam đầy hứng khởi với những dấu hiệu tích cực từ Thanh Nhàn

TPO - Trong buổi tập chiều 3/1 tại Saudi Arabia, tiền đạo Thanh Nhàn vẫn phải tập riêng nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy anh có thể cùng U23 Việt Nam bước vào hành trình VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn trên sân tập ngày 3/1. (Ảnh: Tedtran TV)

Ngày 3/1, U23 Việt Nam có buổi tập thứ hai tại Saudi Arabia, chuẩn bị cho trận mở màn VCK U23 châu Á 2026 gặp Jordan vào ngày 6/1. Khác với ngày hôm trước tập lúc 18h30, hôm nay thầy trò HLV Kim Sang-sik bắt đầu buổi tập vào lúc 15h (giờ địa phương) trên sân tập của sân vận động King Abdullah Sports City.

Sự điều chỉnh này là cần thiết bởi các cầu thủ cần làm quen với thời tiết nắng nóng tại Saudi Arabia, đồng thời thích nghi với khung giờ thi đấu của trận ra quân (diễn ra vào lúc 14h30). Như HLV Kim Sang-sik nhận xét, thời tiết nơi đây khá giống với TP.HCM. Vì vậy không gây ra khó khăn lớn cho các cầu thủ.

Cũng trong ngày, chiến lược gia người Hàn Quốc đã điền tên Thanh Nhàn vào danh sách tạm thời của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2026. Ông dường như rất tin tưởng vào khả năng hồi phục của cậu học trò.

Thanh Nhàn chạy bộ cùng bác sỹ Trần Huy Thọ. (Ảnh: Tedtran TV)

Trong buổi tập ngày 2/1, cầu thủ sinh năm 2003 đã có mặt trên sân tập, mặc áo khoác, đi giày chạy bộ và thực hiện các bài tập hồi phục cùng bác sỹ Trần Huy Thọ. Bước sang ngày 3/1, Thanh Nhàn xuất hiện với trang phục tập luyện như các đồng đội và đi giày thi đấu. Dù anh vẫn phải tập riêng nhưng trông thanh thoát hơn. Có lẽ việc Thanh Nhàn kịp bình phục cho các trận đấu thuộc bảng A không phải cái gì đó xa vời.

Sự tiến triển của Thanh Nhàn cũng góp phần mang lại bầu không khí hứng khởi ở U23 Việt Nam. Dưới tiết trời nắng nóng, các tuyển thủ hoàn thành tốt giáo án mà HLV Kim Sang-sik đưa ra và tràn đầy quyết tâm. Trong đội hình, ngoài Thanh Nhàn tập riêng, thủ môn Phạm Đình Hải cũng chưa thể tới hội quân. Người được gọi thay thế thủ thành Nguyễn Tân dự kiến có mặt ở Saudi Arabia vào ngày 4/1.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam chỉ còn 2 buổi tập nữa trước khi bắt đầu trận đấu với Jordan, vậy nên đây là thời điểm toàn đội tập trung tối đa, đồng thời tập luyện các bài chiến thuật, sẵn sàng đương đầu với đối thủ Tây Á.

Một số hình ảnh tập luyện của U23 Việt Nam:

U23 Việt Nam tập luyện trên sân tập, kế bên sân King Abdullah Sports City. (Ảnh: Tedtran TV)

HLV Kim Sang-sik phổ biến nội dung tập luyện. (Ảnh: Tedtran TV)

Các cầu thủ tỏ ra hào hứng, bất chấp thời tiết nắng nóng lúc 15h. (Ảnh: Tedtran TV)