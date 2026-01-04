Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

HLV Kim Sang-sik ra quyết định bất ngờ với U23 Việt Nam?

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Kim Sang-sik có vẻ như đã đặt cược với khả năng bình phục chấn thương của tiền đạo Thanh Nhàn trước khi U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-01-02-luc-183506.png
Thanh Nhàn sẽ được HLV Kim Sang-sik giữ lại đội tuyển U23 Việt Nam?

Theo danh sách do AFC công bố, đội tuyển U23 Việt Nam đã đăng ký 23 cầu thủ chính thức dự giải. Đáng chú ý trong số này không có tên tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik đã giữ lại tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn là người ghi bàn quan trọng đem lại chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 (Thái Lan). Tiền đạo sinh năm 2003 cũng là người mở tỷ số ở trận thắng 2-0 U22 Philippines tại bán kết.

Trong thời gian tập huấn của đội tuyển U23 Việt Nam tại Qatar, Nguyễn Thanh Nhàn gặp chấn thương bắp chân, khiến anh nghỉ các buổi tập cuối trước khi lên đường sang Saudi Arabia. Với việc Nguyễn Lê Phát không có tên, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik đã quyết định chờ Thanh Nhàn bình phục chấn thương.

Quyết định này phần nào có thể hiểu được bởi Nguyễn Lê Phát còn trẻ, cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm. Nếu không có gì thay đổi, băng thủ quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ thuộc về Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel).

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Tiểu Phùng
#VCK U23 châu Á 2026 #U23 Việt Nam #Kim Sang-sik #Nguyễn Thanh Nhàn #Saudi Arabia

Xem thêm

Cùng chuyên mục