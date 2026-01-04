HLV Kim Sang-sik ra quyết định bất ngờ với U23 Việt Nam?

TPO - Ông Kim Sang-sik có vẻ như đã đặt cược với khả năng bình phục chấn thương của tiền đạo Thanh Nhàn trước khi U23 Việt Nam bước vào VCK U23 châu Á 2026.

Thanh Nhàn sẽ được HLV Kim Sang-sik giữ lại đội tuyển U23 Việt Nam?

Theo danh sách do AFC công bố, đội tuyển U23 Việt Nam đã đăng ký 23 cầu thủ chính thức dự giải. Đáng chú ý trong số này không có tên tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik đã giữ lại tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn.

Thanh Nhàn là người ghi bàn quan trọng đem lại chiến thắng 3-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 33 (Thái Lan). Tiền đạo sinh năm 2003 cũng là người mở tỷ số ở trận thắng 2-0 U22 Philippines tại bán kết.

Trong thời gian tập huấn của đội tuyển U23 Việt Nam tại Qatar, Nguyễn Thanh Nhàn gặp chấn thương bắp chân, khiến anh nghỉ các buổi tập cuối trước khi lên đường sang Saudi Arabia. Với việc Nguyễn Lê Phát không có tên, nhiều khả năng HLV Kim Sang-sik đã quyết định chờ Thanh Nhàn bình phục chấn thương.

Quyết định này phần nào có thể hiểu được bởi Nguyễn Lê Phát còn trẻ, cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm. Nếu không có gì thay đổi, băng thủ quân của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026 sẽ thuộc về Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel).

Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.