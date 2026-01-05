Tiết lộ danh tính các thủ lĩnh của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

TPO - Trước trận ra quân gặp U23 Jordan, HLV Kim Sang-sik đã chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ và ban cán sự của đội.

Một ngày trước trận ra quân gặp U23 Jordan lúc 18h30 (giờ Việt Nam) ngày 6/1, U23 Việt Nam đã chính thức công bố ban cán sự, những người đóng vai trò thủ lĩnh trong cuộc chinh phục VCK U23 châu Á 2026.

Theo đó, tiền vệ Khuất Văn Khang tiếp tục được tin tưởng trao băng đội trưởng U23 Việt Nam. Hai đội phó là Nguyễn Đình Bắc và Hiểu Minh, hai cái tên nổi bật trên hàng công và hàng phòng ngự.

Đây được coi là những lựa chọn hợp lý, bởi Văn Khang từ lâu đã thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm cùng khả năng lãnh đạo và dẫn dắt lối chơi. Tiền vệ sinh năm 2003 cũng được đánh giá cao ở tinh thần thi đấu, sự điềm tĩnh và khả năng gây đột biến, tạo nên những khoảnh khắc có thể quyết định trận đấu.

Trong khi đó, Đình Bắc ngày càng cho thấy sự trưởng thành cả về chuyên môn lẫn trách nhiệm. Anh là nhân tố quan trọng làm nên tấm huy chương Vàng SEA Games 33, bên cạnh Hiểu Minh chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1, gặp U23 Kyrgyzstan lúc 21h00 ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam)h3