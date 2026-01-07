Đình Bắc tiết lộ đã tập đá phạt đền ngay trước trận ra quân

TPO - Ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Jordan 2-0, Đình Bắc nói rằng anh hoàn toàn tự tin với quả penalty bởi có sự chuẩn bị từ trước.

Ảnh: Tedtran TV

Là người ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam, giúp định hình thế trận và tiếp thêm sự hứng khởi cho toàn đội, Đình Bắc nói rằng "toàn đội đang rất vui sau chiến thắng".

"Trận đầu ra quân luôn khó khăn nhưng với sự chuẩn bị tốt chúng tôi đã giành chiến thắng xứng đáng. Và khởi đầu này sẽ giúp đội tự tin bước vào các trận tiếp theo", anh chia sẻ.

Về tình huống ghi bàn từ chấm phạt đền, Đình Bắc tiết lộ anh không gặp bất cứ áp lực tâm lý nào. "Lý do vì tôi rất tự tin", ngôi sao của U23 Việt Nam và CAHN cho biết, "Trước trận đấu tôi đã tập đá 11m nhằm sẵn sàng cho mọi tình huống. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình".

Ảnh: Tedtran TV

Còn nhớ tại chung kết SEA Games 33, Đình Bắc chính là người lãnh trách nhiệm đá quả penalty ngay đầu hiệp hai, kích hoạt màn ngược dòng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan. Đó là cú dứt điểm bằng chân phải chính xác vào góc phải khung thành. Lần này tại VCK U23 châu Á, Đình Bắc tiếp tục đá vào góc phải và đưa bóng đi chìm, với lực đạo không thể cản phá.

Không chỉ là nguồn cảm hứng và mang đến những khoảnh khắc bùng nổ, Đình Bắc đang phát triển thành một chuyên gia đá phạt, tối ưu hóa các pha bóng cố định của U23 Việt Nam. Đây là thứ vũ khí lợi hại, giúp đội quân của HLV Kim Sang-sik có thể tiến xa hơn.

Tuy nhiên vào thời điểm này, U23 Việt Nam vẫn đang đặt ra các mục tiêu giành kết quả tốt từng trận đấu. Vì vậy Đình Bắc cho biết, điều cần làm là phục hồi tốt, sau đó lên kế hoạch cho các trận sắp tới U23 Kyrgyzstan lúc 21h00 ngày 9/1 và trận cuối gặp chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).

"Cả đội sẽ bước vào tập luyện ngay ngày mai (7/1) với quyết tâm phục hồi, chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 9/1", Quả bóng Bạc Việt Nam chia sẻ.

