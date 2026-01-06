Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Khi HLV Kim Sang-sik dần thoát khỏi cái bóng của tiền bối Park Hang-seo

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong chưa đầy hai năm, HLV Kim Sang-sik đã khẳng định vị thế sau các thành công liên tiếp ở các đấu trường khu vực. Bây giờ, ông đang ở mặt trận tầm châu lục, nơi làm nên tên tuổi HLV Park Hang-seo. Đây có thể coi là bước cuối cùng để chiến lược gia 49 tuổi bước qua cái bóng của vị tiền bối đồng hương.

hlv-kim-sang-sik-ngay-17-12-read.jpg

Ngày đầu mới đến Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã dành những lời đầu tiên để nói về tiền bối Park Hang-seo. Ông nhấn mạnh "HLV Park Hang-seo là một người thầy, người anh tôi vô cùng kính trọng", đồng thời ca ngợi người tiền nhiệm "đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc cho bóng đá Việt Nam bằng tài năng và sự tận tâm".

Mặc dù khẳng định thành công của HLV Park Hang-seo là động lực để cố gắng, nhưng quả thực, áp lực đặt lên vai HLV Kim Sang-sik không nhỏ. Ông phải chịu sự so sánh với người đồng hương, mà tất cả đều biết, người đồng hương đi trước lại quá rực rỡ, với danh tiếng vang dội cả ở Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong vòng 5 năm, HLV Park Hang-seo đã tạo nên một thời đại vàng son với 1 danh hiệu vô địch AFF Cup (nay là ASEAN Cup), 2 huy chương Vàng SEA Games, bên cạnh các chiến tích khó tin như vào chung kết U23 châu Á, bán kết Asiad và vòng loại cuối World Cup 2022. Người ta tin rằng không ai có thể tái lập những dấu mốc tương tự. Với HLV Kim Sang-sik lại càng có lý do để nói không, khi đến Việt Nam vào giai đoạn khủng hoảng cả con người lẫn niềm tin.

574391296-1341253958012060-63866.jpg

Thế nhưng chiến lược gia 49 tuổi, đàn em của HLV Park Hang-seo, đã khiến tất cả kinh ngạc. Với tinh thần cầu thị và sự khiêm tốn, ông tập hợp những con người bị cho là hết động lực chiến đấu hoặc chịu sự hoài nghi năng lực, biến họ trở lại thành các chiến binh.

Chỉ sau 22 tháng cầm quân tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng ở mọi đấu trường ông tham dự. Đó là chức vô địch ASEAN Cup 2024, chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và mới đây là huy chương Vàng SEA Games 33. Cả ba danh hiệu này đều diễn ra trong năm dương lịch 2025. Ngay cả HLV Park Hang-seo cũng chưa từng giành nhiều hơn 2 danh hiệu trong một năm, đồng thời cũng không một lần đăng quang ở giải vô địch U23 Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik từng nói, ông không sở hữu hệ thống chiến thuật cao siêu hay gắn bó với ý tưởng bóng đá phức tạp. Ông chỉ theo đuổi một thứ duy nhất: triết lý chiến thắng. Và quả thực, chiến lược gia sinh ra tại Jeonnam, tỉnh cực nam Hàn Quốc, đã xác lập bản thân là một chuyên gia chiến thắng.

z7341610704499-2f2a871d804a5db89ecf6d4216fff285.jpg

Quên đi những lời phàn nàn về mặt trình diễn, ĐT Việt Nam đã thắng 68,42%, U22/23 Việt Nam thắng 76,47% số trận dưới thời HLV Kim Sang-sik. Trong quá khứ, dù là Park Hang-seo hay bất cứ ai từng dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam từ 5 trận trở lên, không ai đạt được tỷ lệ thắng tương tự.

Và bây giờ, HLV Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam bước vào cuộc chinh phục VCK U23 châu Á 2026. Đây là giải đấu tầm vóc nhất ông phải đối mặt kể từ khi tới Việt Nam, sau khi chinh phục mọi đấu trường khu vực. Chưa hết, giải U23 châu Á cũng là nơi làm nên tên tuổi của HLV Park Hang-seo, người đã đưa U23 Việt Nam bị đánh giá thấp tới ngôi vị á quân sau một hành trình phi thường ở Thường Châu (Trung Quốc).

Có thể nói, VCK U23 châu Á là bước cuối cùng để HLV Kim Sang-sik chính thức vượt qua cái bóng của người tiền nhiệm. Tất nhiên, ông cần phải làm nên kỳ tích ở nơi sa mạc nóng bỏng Saudi Arabia.

608771458-1202294952104416-33773.jpg

Dường như chiến lược gia 49 tuổi đã sẵn sàng cho điều đó. "HLV Park Hang-seo đã làm rất tốt vào năm 2018", HLV Kim Sang-sik nói trước trận ra quân gặp U23 Jordan, "Nhưng hiện tại đã rất khác. VCK U23 châu Á 2026 là một giải đấu khó khăn, đòi hỏi các cầu thủ phải có tinh thần thật tốt, cống hiến hết mình.

Toàn đội sẽ cố gắng hết sức ở trên sân và chúng tôi tự tin gặt hái các kết quả tốt và có thể viết ra dấu ấn của mình. Hãy chờ đón những gì diễn ra trên sân, khi các cầu thủ của tôi thể hiện tinh thần Việt Nam tại giải đấu này".

Cách đây không lâu, HLV Park Hang-seo cũng nói rằng ông "là ngôi sao đang lặn, còn Kim Sang-sik giống như một ngôi sao đang lên". "Trong tương lai, cậu ấy sẽ còn tỏa sáng hơn nữa”, người tiền nhiệm của HLV Kim Sang-sik khẳng định. Và chúng ta cùng chờ ánh sáng rực rỡ phát ra từ ngôi sao chiến thắng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Thanh Hải
