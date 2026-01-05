HLV U23 Jordan chỉ ra hai cầu thủ đáng gờm bên phía U23 Việt Nam

TPO - Trước trận đầu tiên gặp U23 Việt Nam ở bảng A VCK U23 châu Á 2026, HLV Omar Najhi của U23 Jordan đánh giá cao đội quân của HLV Kim Sang-sik, đồng thời chỉ ra hai cầu thủ mà ông nghĩ rằng vô cùng nguy hiểm.

Với U23 Jordan, VCK U23 châu Á là giải đấu được kỳ vọng rất cao. Và trong phòng họp báo, HLV Omar Najhi đã nhấn mạnh điều này thêm lần nữa.

"Đây là một giải đấu quan trọng với chúng tôi. Đó là lý do U23 Jordan có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần, sẵn sàng tiếp cận giải đấu với quyết tâm, động lực cao nhất để có thể tiến xa", chiến lược gia người Morocco nói.

Dĩ nhiên, với mục tiêu tiến vào chung kết, U23 Jordan hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm ở trận ra quân gặp U23 Việt Nam. HLV Omar Najhi cho biết: "Chúng tôi đã theo dõi các trận U23 Việt Nam thi đấu trong những năm qua, và nhận định đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Họ cũng có sự tiến bộ rõ nét trong các giải gần đây, từ vòng loại U23 châu Á đến SEA Games vừa rồi".

"Về lối đá của U23 Việt Nam, rõ ràng đội bóng được vận hành tốt với phong cách bóng đá hiện đại, đề cao sự hiệu quả. Họ rất biết cách tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Ông Kim Sang-sik đang làm rất tốt công việc ở các đội tuyển Việt Nam.

Tôi cũng ấn tượng với cầu thủ số 7 (Đình Bắc) và số 11 (Khuất Văn Khang). Cả hai thuộc mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật và khó đoán. Tôi tin họ sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự của chúng tôi", HLV Omar Najhi đánh giá.

Theo lịch thi đấu, tại bảng A, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan lúc 18h30 ngày 6/1, gặp U23 Kyrgyzstan lúc 21h00 ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với chủ nhà U23 Saudi Arabia lúc 23h30 ngày 12/1 (giờ Việt Nam).