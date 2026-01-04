Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nóng: Bùi Vĩ Hào chấn thương khi trận ra quân của U23 Việt Nam chỉ còn 2 ngày

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong buổi tập thứ ba của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia, Bùi Vĩ Hào đã phát sinh chấn thương.

605100526-1200669352266976-56460-1187.jpg

Ở buổi tập thứ ba tại Saudi Arabia vào chiều ngày 4/1, U23 Việt Nam đã đón nhận tin không vui khi Bùi Vĩ Hào gặp vấn đề ở chân phải. Trong quá trình khởi động, tiền đạo 22 tuổi cảm thấy không ổn ở cổ chân phải. Sau khi tham khảo ý kiến các bác sỹ, HLV Kim Sang-sik đã yêu cầu thủ Vĩ Hào ra ngoài nghỉ. Anh rời đi với đôi chân tập tễnh, đồng thời ôm mặt vì thất vọng.

Có lý do để Ban huấn luyện U23 Việt Nam lo lắng bởi trước đó, Vĩ Hào đã phải nghỉ 8 tháng vì chấn thương dây chằng cổ chân phải. Anh chỉ mới trở lại đội hình U22 Việt Nam khi tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, nhưng sau đó không có tên trong danh sách cuối cùng tới SEA Games 33. HLV Kim Sang-sik muốn Vĩ Hào có thêm thời gian hồi phục để có thể trạng tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2026.

608512020-1444453697037567-82543.jpg
Vĩ Hào ngồi ngoài với cổ chân chườm đá. (Ảnh: Tedtran TV)

Thật không may, chỉ 2 ngày trước trận ra quân gặp U23 Jordan, Vĩ Hào lại có vấn đề ở chính cổ chân phải. Các bác sỹ của U23 Việt Nam cần thêm thời gian để đánh giá chính xác tình trạng và hy vọng chấn thương sẽ không quá nặng.

Trước Vĩ Hào, hàng công của U23 Việt Nam đã có nguy cơ mất Thanh Nhàn vì rách bắp. Tuy nhiên những ngày gần đây, chân sút thuộc biên chế PVF-CAND đang hồi phục tốt và khiến HLV Kim Sang-sik điền tên anh vào danh sách dự VCK U23 châu Á 2026.

Trong danh sách này, tiền đạo trẻ Nguyễn Lê Phát đã bị loại. Những cầu thủ lãnh trách nhiệm ghi bàn cho U23 Việt Nam gồm Thanh Nhàn. Vĩ Hào, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. Danh sách có thể được điều chỉnh vào phút chót, trước khi trận ra quân diễn ra vào ngày 6/1.

Thanh Hải
