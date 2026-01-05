Goya Photon - Đôi dép chạy bộ full carbon chinh phục đường đua cặp đôi tốc độ mùa 3

Tại Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3, PHOTON xuất hiện cùng vận động viên trên từng vòng chạy, trở thành một phần của giải đấu được xem là dấu ấn mới của phong trào chạy bộ Việt Nam. Việc đưa PHOTON vào thi đấu chính thức ở cự ly half-marathon cho thấy nỗ lực của GOYA trong việc phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế, đồng thời mở ra góc nhìn mới về cách một thiết bị “made in Vietnam” có thể đồng hành cùng runner trên đường đua.

Goya Photon xuất hiện trên một đường đua đặc biệt

Chung kết Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3 tại Bình Dương khép lại hành trình thi đấu kéo dài nhiều tuần, trong đó các đội lần lượt vượt qua vòng bảng và bán kết với cùng một quy định: toàn bộ vận động viên thi đấu bằng dép PHOTON.

Không chỉ xuất hiện ở giai đoạn cuối, PHOTON đồng hành với runner xuyên suốt mùa giải từ các bài chạy trực tuyến ghi hình tại địa phương đến những lượt tranh tài trực tiếp nhiều áp lực. Việc sử dụng thống nhất một mẫu dép trong toàn bộ hệ thống thi đấu đã biến giải đấu thành một “phòng thí nghiệm mở”, nơi hiệu năng của sản phẩm được kiểm chứng bởi chính cộng đồng runner.

Ở mỗi vòng thi, PHOTON phải thích ứng với các điều kiện đa dạng: quãng đường dài liên tục, khung giờ chạy sáng sớm hoặc chiều muộn, thay đổi nhiệt độ, cùng sự khác biệt của mặt đường từ nhựa, bê tông đến những đoạn phủ bụi mịn hoặc còn ẩm sau mưa. Chính sự lặp lại qua nhiều chặng đã giúp hình thành bức tranh rõ ràng hơn về hiệu quả thực tế của sản phẩm, từ khả năng giữ nhịp, độ ổn định cho đến mức độ thoải mái khi sử dụng lâu dài.

Đây cũng là lần đầu tiên, một mẫu dép do doanh nghiệp Việt Nam phát triển được sử dụng nhất quán ở cự ly half-marathon trên quy mô toàn quốc. Điều này không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ, mà còn cho thấy bước tiến quan trọng: thiết bị thể thao nội địa đã đủ tự tin hiện diện trong môi trường thi đấu nơi mọi giới hạn và sai số đều được phơi bày rõ ràng.

Ở góc nhìn biểu tượng, hành trình của PHOTON tại Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3 còn là câu chuyện về niềm tin: niềm tin của ban tổ chức khi trao cơ hội cho một sản phẩm nội địa, niềm tin của vận động viên khi chấp nhận thử sức với cự ly 21 km bằng dép, và niềm tin rằng cộng đồng runner Việt có thể từng bước tạo ra những giá trị riêng, thay vì chỉ đi theo các khuôn mẫu đã tồn tại.

Ảnh : GOYA PHOTON được các VDV tin dùng khi thi đấu

Hiệu năng được kiểm chứng qua thực tế thi đấu

PHOTON được cấu trúc với tấm carbon chạy dọc phần đế, kết hợp lớp đệm EVA (ethylene-vinyl acetate) nhẹ và đế ngoài cao su bám đường, nhằm tăng độ nảy, giảm hao lực và giữ độ ổn định trong từng bước chuyển. Thiết kế quai ôm sát mu bàn chân khác biệt so với dép thông thường — giúp hạn chế xô lệch khi đổi hướng, vào cua hoặc tăng tốc, đặc biệt ở những đoạn nước rút.

Trong suốt các vòng thi, nhiều vận động viên ghi nhận cảm giác nổi bật nhất là độ nhẹ và khả năng hỗ trợ duy trì nhịp ổn định ở nửa sau quãng đường, thời điểm cơ bắp đã bắt đầu mỏi. Một số runner cho biết việc chuyển sang chạy bằng dép chỉ gây bỡ ngỡ trong giai đoạn đầu; sau khi làm quen, cảm giác di chuyển trở nên tự nhiên và linh hoạt hơn.

Tại Bình Dương, đường chạy bằng phẳng, nhiều cây xanh và thời tiết mát mẻ giúp bộc lộ rõ hơn ưu điểm của sản phẩm. Tuy nhiên, PHOTON cũng phải vượt qua các điều kiện phức tạp ở vòng bảng và bán kết từ bề mặt đường khác nhau đến thói quen chạy đa dạng của các nhóm runner — qua đó mang lại nguồn dữ liệu thực tế phong phú.

Những phản hồi thu thập được vì vậy mang tính toàn diện: không chỉ dừng ở thông số kỹ thuật, mà là trải nghiệm đã được kiểm chứng trong thi đấu. Điều này cho phép hình dung rõ hơn vai trò của PHOTON một đôi dép vừa phù hợp cho luyện tập hằng ngày, vừa đủ khả năng đồng hành trong các cuộc đua đòi hỏi sức bền và tính ổn định cao.

Hiệu năng của GOYA PHOTON được kiểm chứng bởi các VDV tham gia thi đấu cặp đôi tốc độ mùa 3

Khi sản phẩm gắn với tinh thần cộng đồng

PHOTON được đặt trong bối cảnh một giải chạy mang tính cộng đồng cao. Cặp Đôi Tốc Độ không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, cổ vũ lẫn nhau và lan tỏa thói quen luyện tập thường xuyên. Trên cùng đường đua, các vận động viên ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau có cơ hội chia sẻ trải nghiệm, tiếp thêm động lực cho nhau.

Trong môi trường đó, PHOTON không xuất hiện như một sản phẩm thương mại thuần túy, mà trở thành một phần của câu chuyện chung: thiết bị do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, được kiểm chứng bởi chính cộng đồng runner Việt. Việc trao đổi cảm nhận ngay sau mỗi vòng thi khiến sản phẩm trở thành chủ đề thảo luận tự nhiên, thay vì chỉ là thông điệp quảng bá một chiều.

Nhiều câu lạc bộ nhìn nhận PHOTON như biểu tượng của nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chạy bộ trong nước nơi doanh nghiệp, ban tổ chức và vận động viên cùng tham gia định hình một sân chơi bền vững. Khi cộng đồng trực tiếp góp ý trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, mối liên kết giữa thương hiệu và người dùng trở nên rõ ràng hơn: runner không chỉ là người sử dụng, mà còn là người đồng hành trong hành trình phát triển.

Ở góc độ đó, Cặp Đôi Tốc Độ không chỉ tạo ra kết quả thi đấu, mà còn đóng vai trò như một diễn đàn thực tế, nơi sản phẩm, văn hóa và tinh thần gắn kết cộng đồng được thử thách và củng cố. PHOTON, khi đặt trong bối cảnh ấy, mang ý nghĩa vượt ra khỏi vai trò của một đôi dép đại diện cho cách một sản phẩm thể thao có thể được hình thành, điều chỉnh và trưởng thành từ chính nhu cầu của cộng đồng mà nó phục vụ.

Từ đường đua cặp đôi tốc độ đến chiến lược phát triển photon của Goya

Giải đấu khép lại, nhưng hành trình của PHOTON chưa dừng lại. Sau mùa giải, GOYA tiếp tục thu thập phản hồi từ nhiều nhóm vận động viên từ runner phong trào, các câu lạc bộ địa phương đến những người thường xuyên thi đấu đường dài. Những dữ liệu này sẽ được sử dụng để tinh chỉnh các yếu tố như độ cứng tấm carbon, độ bền quai, khả năng bám đường và sự thoải mái khi chạy dài.

Cách tiếp cận đó cho thấy định hướng phát triển dựa trên trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ phụ thuộc vào thiết kế lý thuyết. PHOTON vì thế không đơn thuần là một sản phẩm thương mại, mà là dòng thiết bị thể thao đang dần hoàn thiện qua mỗi mùa giải “sinh ra từ nhu cầu thật” và hướng tới khả năng cạnh tranh với các sản phẩm đã quen thuộc trên thị trường.

Ở góc độ phong trào, việc PHOTON xuất hiện xuyên suốt Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3 cho thấy một tín hiệu tích cực: doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái chạy bộ không chỉ với vai trò nhà tài trợ, mà còn là người kiến tạo giá trị, đóng góp trực tiếp vào trải nghiệm tập luyện và thi đấu.

Khi hành trình Cặp Đôi Tốc Độ mùa 3 khép lại, PHOTON tiếp tục được hoàn thiện thông qua những phản hồi từ cộng đồng runner. Với định hướng phát triển dựa trên trải nghiệm thực tế, GOYA kỳ vọng sẽ xây dựng nên một dòng sản phẩm thể thao có bản sắc riêng, vừa phù hợp điều kiện luyện tập tại Việt Nam, vừa đủ khả năng đồng hành ở các giải đấu quy mô lớn.

