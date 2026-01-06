Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV U23 Jordan không bất ngờ về màn trình diễn của U23 Việt Nam, nhưng choáng váng vì hai bàn thua

Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thất bại, HLV Omar Nahji của U23 Jordan không ngừng than thở về màn trình diễn của các học trò, nói rằng không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra như thế.

z7403967438579-213f3df3ec457961f67359990f27e15b.jpg
Ảnh: Tedtran TV

Nhận thất bại 0-2 trong trận ra quân trước U23 Việt Nam, HLV Omar Nahji của U23 Jordan than thở rằng các cầu thủ của ông "đã tập luyện chăm chỉ để tạo nên một giải đấu ấn tượng, vậy mà lại nhận lấy kết quả không mong muốn".

"U23 Jordan không mấy khi nhận các bàn thua từ các pha bóng cố định. Bình thường chúng tôi làm rất tốt trong việc chống các tình huống như vậy, nhưng hôm nay, sự thật là chúng tôi đã không tập trung tuyệt đối trong trận này. Các cầu thủ của tôi không có được sự tập trung ngay từ đầu, dẫn đến những sai lầm. Bàn thua đầu tiên là một sai lầm, bàn thứ hai cũng vậy. Sự thiếu tập trung này khiến cả đội phải trả giá.

Sang hiệp hai, chúng tôi chơi tốt hơn nhiều nhưng không tận dụng thành công các cơ hội. Tôi hy vọng thất bại này sẽ khiến các cầu thủ thức tỉnh, tập trung hơn những trận sau. Trong bóng đá, một kết quả tích cực trận tới có thể thay đổi nhiều thứ".

Cũng theo HLV U23 Jordan, "trận đấu được định đoạt bởi các tình huống cố định, và những sai lầm nhỏ đã thay đổi cục diện trận đấu". "Chúng tôi không ngạc nhiên trước màn trình diễn của U23 Việt Nam. Tôi đã nói về sự tiến bộ của họ, với một số cầu thủ nguy hiểm, nhanh nhẹn, kỹ thuật và có thể tạo khác biệt", ông nói.

"Trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi vẫn còn hai trận nữa để xoay chuyển tình hình. Đội nào cũng còn cơ hội, thắng trận này không có nghĩa có thể tiến sâu và thua trận đầu cũng không có nghĩa bị loại ngay lập tức", ông tuyên bố.

Thanh Hải
