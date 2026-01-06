Salah toả sáng, Ai Cập nghẹt thở vào tứ kết cúp châu Phi

TPO - Mohamed Salah ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Ai Cập sau trận đấu nghẹt thở kéo dài 120 phút trước Benin, qua đó giành vé vào tứ kết cúp châu Phi 2025.

Mohamed Salah ấn định chiến thắng 3-1 cho Ai Cập trước Benin

Cuộc đối đầu giữa Ai Cập và Benin diễn ra đúng dự báo khi đôi bên đều chơi đầy quyết tâm. Điều này khiến cho hiệp 1 trận đấu căng thẳng nhưng không có nhiều tình huống đáng chú ý khi cả đôi bên đều không tạo được nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm.

Dù bị đánh giá thấp hơn, Benin đã tổ chức thế trận rất tốt trước Ai Cập, khiến các ngòi nổ của đối phương như Mohamed Salah đều bị phong toả. Thế bế tắc chỉ được phá ở phút 69 khi Marwan Attia tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm địa, bóng đi căng và hiểm khiến thủ môn Benin không kịp cản phá.

Lợi thế mong manh trên của Ai Cập được giữ đến phút 83, khi tưởng như họ đã cầm chiến thắng trong tay thì Benin có bàn gỡ hoà. Từ quả tạt bên cánh phải, bóng chạm chân hậu vệ Aboul Fotouh đổi hướng khiến thủ môn El Shenawy lỡ trớn, tạo điều kiện để Dossou đá bồi gỡ hòa cho Benin.

Nigeria đánh bại Mozambique 4-0 để vào tứ kết cúp châu Phi 2025

Kết thúc 90 phút chính thức bất phân thắng bại, 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Trong thế giằng co, Ai Cập đã vươn lên dẫn bàn từ một tình huống cố định. Ibrahim là người ghi bàn với pha bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng vượt khỏi tầm với của thủ môn Dandjinou.

Ở phút bù giờ cuối, Mohamed Salah thực hiện pha bứt tốc trước khi tung cú dứt điểm bằng má ngoài chân trái, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Ai Cập. Kết quả đưa Ai Cập vào tứ kết cúp châu Phi 2025, nơi họ sẽ gặp Bờ Biển Ngà hoặc Burkina Faso.

Ở một trận đấu khác, Nigeria đã không khó khăn đè bẹp Mozambique tới 4-0 để giành quyền vào tứ kết. Victor Osimhen toả sáng với một cú đúp ở các phút 25 và 47.