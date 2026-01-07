U23 Việt Nam 'hóa Arsenal', gây sốt châu Á

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hai bàn thắng từ bóng chết, một chiến thắng thuyết phục và lời so sánh đầy thú vị từ AFC đã đưa U23 Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý ngay trận ra quân U23 châu Á. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, những tình huống cố định đang dần trở thành “đặc sản” khiến cả châu lục phải nhắc tên.

1-8879.jpg

U23 Việt Nam đang thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ tại giải U23 châu Á, đến mức trang fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) phải dành một sự so sánh đầy thú vị: “Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam”. Điểm chung giữa hai cái tên tưởng như chẳng liên quan ấy nằm ở thứ vũ khí đang trở thành thương hiệu, những tình huống cố định.

Ngay trận ra quân trên đất Saudi Arabia, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thắng thuyết phục U23 Jordan 2-0. Điều đáng nói, cả hai bàn thắng đều được tạo ra từ bóng chết, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán rõ ràng của U23 Việt Nam.

Bàn mở tỷ số đến sau một quả phạt góc, khi bóng chạm tay cầu thủ Jordan trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Đình Bắc không mắc sai lầm nào. Sang hiệp hai, kịch bản quen thuộc lặp lại: phạt góc, bóng được đưa vào khu vực nguy hiểm và Hiểu Minh dứt điểm gọn gàng, khép lại chiến thắng.

screen-shot-2026-01-07-at-145340.png

Thống kê cho thấy, dưới thời HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã ghi tới 8 bàn từ các tình huống cố định ở những giải đấu chính thức như U23 Đông Nam Á, vòng loại U23 châu Á hay SEA Games. Con số đủ để khiến đối thủ phải dè chừng, và cũng là lý do AFC liên tưởng đội bóng trẻ Việt Nam tới Arsenal, CLB nổi tiếng với khả năng khai thác 'bóng chết' tại Ngoại hạng Anh.

Dòng ví von ngắn gọn của AFC Asian Cup lập tức lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Không chỉ là một câu nói vui, đó còn là sự ghi nhận cho cách chơi hiệu quả, thực dụng nhưng rất “ra miếng” của U23 Việt Nam.

Trên trang chủ, AFC đánh giá cao màn ra mắt của đại diện Đông Nam Á, cho rằng U23 Việt Nam đã có chiến thắng tương đối nhẹ nhàng trước đối thủ Tây Á và để lại ấn tượng tích cực ngay ngày thi đấu đầu tiên.

Theo AFC, việc tận dụng tối đa các tình huống cố định giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik sớm tạo lợi thế, trong khi U23 Jordan gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ, kỷ luật của Việt Nam.

Một chiến thắng, hai bàn từ bóng chết và sự thừa nhận từ AFC: U23 Việt Nam đang khởi đầu giải đấu theo cách không thể ấn tượng hơn.

Trọng Đạt
