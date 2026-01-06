HLV Kim Sang-sik tiết lộ bí quyết làm nên hai bàn thắng trận ra quân

TPO - Trong khi HLV của U23 Jordan vẫn chưa hiểu tại sao đội nhà lại nhận hai bàn thua thì HLV Kim Sang-sik hài lòng nói vế phương cách ông cùng học trò tạo ra những bàn thắng ấy.

Ảnh: Tedtran TV

Đánh bại U23 Jordan một cách thuyết phục ở trận ra quân, HLV Kim Sang-sik tỏ ra vô cùng hài lòng với kết quả cũng như hai bàn thắng từ các pha bóng cố định.

"Hôm nay chúng tôi đã có được bàn thắng nhờ tình huống cố định. Trong các buổi tập, chúng tôi đã tập luyện nhiều các pha bóng cố định và các cầu thủ đã rất tập trung trong các buổi tập cũng như khi thi đấu. Nhiều trận trước chúng tôi đã tận dụng triệt để các pha bóng cố định và hôm nay, phẩm chất ấy tiếp tục được phát huy, mang về chiến thắng chung cuộc", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Theo ông, yếu tố thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng nhiều tới các cầu thủ U23 Việt Nam. Thêm nữa, U23 Jordan cũng tạo nên sức ép lớn. Tuy nhiên họ đã đứng vững và bảo vệ thành quả. HLV Kim Sang-sik cũng tiết lộ, việc đưa các cầu thủ như Văn Khang hay Phi Hoàng ra nghỉ sớm nhằm bảo vệ họ, khi đã chơi chăm chỉ và bị đuối sức. Điều tuyệt vời là những người thay thế, như trung vệ Đức Anh vào đá hậu vệ trái, đã chơi rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện hôm nay, cũng như chất lượng nhân sự mà tôi đang có", HLV Kim Sang-sik cho biết, "Hiện tôi cũng chưa thể nói cụ thể về đối thủ U23 Saudi Arabia bởi trước mắt vẫn còn trận gặp U23 Kyrgyzstan. Điều cần thiết bây giờ là giúp các cầu thủ hồi phục tốt nhất và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo",

Về phần mình, trung vệ Hiểu Minh ca ngợi các đồng đội đã chơi xuất sắc, bao gồm thủ môn Trung Kiên với tình huống cản phá xuất sắc phút cuối cùng. "Chúng tôi đã chơi rất tập trung và hy vọng sẽ giữ được tinh thần này trong các trận sắp tới", Hiểu Minh chia sẻ, khép lại buổi họp báo sau chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ.