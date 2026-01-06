Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

U23 Việt Nam, đâu là nỗi lo lớn nhất của ông Kim Sang-sik?

Tiểu Phùng
TPO - U23 Việt Nam không chỉ chịu cảnh thiệt quân phút cuối mà việc phải căng sức trong cả năm có thể ảnh hưởng đến thể lực cũng như phong độ các cầu thủ. Trong khi đó, đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik ở VCK U23 châu Á 2026 đều tầm cỡ châu lục.

anh-chup-man-hinh-2025-12-22-luc-120342.png
U23 Việt Nam đã phải căng sức nhiều mặt trận trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2026 (ảnh M.D)

Trước thềm trận ra quân gặp U23 Jordan, trung vệ Phạm Lý Đức tuyên bố anh và các đồng đội sẽ chơi với 200% sức lực. U23 Việt Nam rõ ràng đang có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ sau khi đoạt tấm HCV SEA Games 33 đầy ngoạn mục.

Tuy nhiên, thực tế tạo nên những thách thức lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik, có thể vượt quá rào cản về mặt tinh thần. Vấn đề không chỉ bởi cả 3 đối thủ tại bảng A đều đặc biệt mạnh. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã trải qua một năm căng sức nhiều mặt trận.

Ngoài các đợt tập huấn trong và ngoài nước, đội tuyển U23 Việt Nam đã lần lượt tham dự giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (Indonesia), vòng loại U23 châu Á 2026, cúp giao hữu Panda 2025 tại Trung Quốc và mới nhất là SEA Games 33. Trừ giải giao hữu ở Trung Quốc, 3 giải đấu còn lại đều khắc nghiệt và bào mòn đáng kể thể lực các cầu thủ.

Phút cuối, Nguyễn Thanh Nhàn gặp chấn thương và U23 Việt Nam vừa chia tay cả Bùi Vĩ Hào. Khi thể lực không đảm bảo, chấn thương sẽ dễ xảy ra và cần nhiều thời gian bình phục. Đây sẽ là khó khăn lớn nhất với HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi các đối thủ đều giàu thể lực, mạnh mẽ và có đẳng cấp cao hơn.

Thêm một lần nữa, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ phải "vượt núi" để có thể nghĩ đến một kỳ tích mới.

Tiểu Phùng
