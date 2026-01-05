Bùi Vĩ Hào chia tay U23 Việt Nam

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Một tin không vui cho U23 Việt Nam trước ngày ra quân ở VCK U23 châu Á 2026 khi Bùi Vĩ Hào chính thức nói lời chia tay.

608512020-1444453697037567-82543.jpg

Như đã đưa tin, ở buổi tập thứ ba tại Saudi Arabia vào chiều ngày 4/1, Bùi Vĩ Hào đã gặp vấn đề ở chân phải. Trong quá trình khởi động, tiền đạo 22 tuổi cảm thấy không ổn và phải ra ngoài với đôi chân tập tễnh, đồng thời ôm mặt vì thất vọng. Sau đó, cổ chân phải của anh được băng bó và chườm đá.

Bùi Vĩ Hào đã được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và kết quả ban đầu cho thấy vết đau của cầu thủ sinh năm 2003 khá nặng, do đó anh sẽ phải nói lời chia tay với U23 Việt Nam để trở về nước điều trị.

Vĩ Hào thực sự không may mắn khi đã phải nghỉ 8 tháng vì chấn thương dây chằng cổ chân phải vào giữa năm ngoái. Anh chỉ mới trở lại đội hình U22 Việt Nam khi tham dự Panda Cup 2025 tại Trung Quốc, nhưng sau đó không có tên trong danh sách cuối cùng tới SEA Games 33. HLV Kim Sang-sik chỉ gọi lại Vĩ Hào cho VCK U23 châu Á 2026 và kỳ vọng đây là sự bổ sung tốt cho hàng công.

Tuy nhiên chấn thương phát sinh khiến hàng công của U23 Việt Nam rơi vào cảnh thiếu hụt nhân sự chất lượng. Trước đó Thanh Nhàn đã bị rách bắp và vẫn đang chạy đua với thời gian cho ngày trở lại. Nhiều khả năng anh chỉ ra sân ở trận thứ hai vòng bảng.

Hiện những cầu thủ lãnh trách nhiệm ghi bàn cho U23 Việt Nam gồm Thanh Nhàn, Vĩ Hào, Quốc Việt và Ngọc Mỹ. Với việc Vĩ Hào buộc phải chia tay, Nguyễn Lê Phát, người bị loại khỏi danh sách đăng ký, sẽ được giữ lại. Lê Phát chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận giao hữu thua U23 Syria 1-2 mới đây.

Thanh Hải
