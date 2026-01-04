Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Nam 'gây bão' futsal thế giới, chờ giải thưởng ngày 7/1

TPO - Sau chiến thắng vang dội tại SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam và HLV Nguyễn Đình Hoàng nhận hai đề cử quan trọng của Futsal Planet, với kết quả được công bố ngày 7/1/2026.

Futsal nữ Việt Nam giành HCV đầu tiên tại SEA Games.

Tuyển futsal nữ Việt Nam và HLV Nguyễn Đình Hoàng vừa được tạp chí Futsal Planet, tạp chí uy tín hàng đầu về futsal, đề cử ở hai hạng mục danh giá, đánh dấu năm 2025 thành công rực rỡ của futsal Việt Nam.

Ở hạng mục đội tuyển nữ xuất sắc nhất thế giới, Việt Nam cạnh tranh với các đội Colombia, Nhật Bản, Morocco, Ba Lan và Thái Lan. Trong khi đó, HLV Nguyễn Đình Hoàng cũng lọt danh sách sáu HLV xuất sắc nhất thế giới, cùng các tên tuổi Luis Miguel Jeronimo da Conceicao (Bồ Đào Nha), Silvio Nicolas Noriega (Argentina) và Thanatorn Santanaprasit (Thái Lan).

2-1618.jpg

Năm 2025, đội futsal nữ Việt Nam thi đấu 11 trận chính thức, thắng 8, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Đội lọt vào tứ kết giải futsal châu Á tại Trung Quốc, và đặc biệt giành Huy chương vàng SEA Games 33 với chiến thắng 5-0 trước Indonesia, lần đầu tiên phá thế thống trị của Thái Lan. Thành tích này giúp tuyển Việt Nam vươn lên vị trí thứ 11 thế giới theo FIFA.

Các cầu thủ trong đội có một số gương mặt chuyển từ bóng đá sang futsal, như tiền vệ Trần Thị Thùy Trang và tiền đạo Trần Thị Thu Xuân, góp phần làm nên sức mạnh tập thể.

Kết quả giải thưởng của Futsal Planet 2025 sẽ được công bố vào ngày 7/1/2026, người hâm mộ đang chờ đợi cột mốc quan trọng cho futsal Việt Nam trong năm mới.

