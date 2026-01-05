Chelsea khiến Man City rơi điểm phút bù giờ, Fulham cầm chân Liverpool trong 3 phút điên rồ

Chelsea buộc Man City chia điểm trong ngày HLV McFarlane cầm quân

Man City bước vào cuộc đối đầu Chelsea với nhiệm vụ buộc phải thắng để duy trì cuộc đua ở đầu bảng với Arsenal. Mục tiêu này càng thêm khả thi khi Chelsea vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. HLV Enzo Maresca bị sa thải, thay vào đó dẫn dắt The Blues là Calum McFarlane, HLV đội U21.

Trên thực tế, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chơi trội hơn so với đối thủ khi cầm bóng tới 58%. Tuy nhiên, trong số 14 cú dứt điểm của Man City, chỉ 3 trúng đích. Tiền đạo Haaland cũng chơi dưới phong độ khi không tận dụng được các cơ hội tạo ra, gồm 1 pha đưa bóng trúng cột dọc trong hiệp 1.

Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ ở phút 42 sau tình huống xử lý kỹ thuật của Tijjani Reijnders, đưa Man City vươn lên dẫn bàn. Tuy nhiên, ở trận đầu tiên cầm quân, Calum McFarlane đã có những điều chỉnh nhân sự hiệu quả, giúp Chelsea gây được sức ép lên Man City trong hiệp 2.

Haaland lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City trong hiệp 1

Phút 90+4, khi Man City đã chạm tay vào chiến thắng, Fernandez đã toả sáng đúng thời điểm khi ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả trên khiến Man City chỉ giành được 42 điểm, lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Arsenal (48 điểm).

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool và Fulham đã tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất vòng 20. Bị đánh giá thấp hơn nhưng đội chủ nhà Fulham bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 17 với pha lập công của Wilson. Phải đến phút 57, Wirtz mới có bàn gỡ hoà cho Liverpool.

Kịch tính trận đấu diễn ra chỉ trong 3 phút bù giờ cuối. Phút 90+4, từ quả tạt của Jeremie Frimpong bên phải, trung vệ Joachim Andersen phá hụt bóng. Cody Gakpo lao xuống ở cột hai đệm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. HLV Arne Slot sau đó rút Gakpo ra nghỉ, đưa hậu vệ Joe Gomez vào thay. Nhưng chỉ 3 phút sau, Reed tung pha dứt điểm khoảng 25m ngoài vòng cấm, gỡ hoà 2-2 cho Fulham.

Trận hoà 2-2 với Fulham khiến cách biệt giữa Liverpool với Arsenal hiện đã nới rộng lên 14 điểm. Họ cũng kém Aston Villa và Man City 8 điểm. Cùng vòng đấu này, Tottenham đã để Sunderland cầm hoà 1-1.