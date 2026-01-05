Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chelsea khiến Man City rơi điểm phút bù giờ, Fulham cầm chân Liverpool trong 3 phút điên rồ

Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Enzo Fernandez ghi bàn ở phút bù giờ, giúp Chelsea cầm hoà chủ nhà Man City 1-1 ở vòng 20 Ngoại hạng Anh hôm 4/1.

anh-chup-man-hinh-2026-01-05-luc-081859.png
Chelsea buộc Man City chia điểm trong ngày HLV McFarlane cầm quân

Man City bước vào cuộc đối đầu Chelsea với nhiệm vụ buộc phải thắng để duy trì cuộc đua ở đầu bảng với Arsenal. Mục tiêu này càng thêm khả thi khi Chelsea vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện. HLV Enzo Maresca bị sa thải, thay vào đó dẫn dắt The Blues là Calum McFarlane, HLV đội U21.

Trên thực tế, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chơi trội hơn so với đối thủ khi cầm bóng tới 58%. Tuy nhiên, trong số 14 cú dứt điểm của Man City, chỉ 3 trúng đích. Tiền đạo Haaland cũng chơi dưới phong độ khi không tận dụng được các cơ hội tạo ra, gồm 1 pha đưa bóng trúng cột dọc trong hiệp 1.

Thế bế tắc chỉ bị phá vỡ ở phút 42 sau tình huống xử lý kỹ thuật của Tijjani Reijnders, đưa Man City vươn lên dẫn bàn. Tuy nhiên, ở trận đầu tiên cầm quân, Calum McFarlane đã có những điều chỉnh nhân sự hiệu quả, giúp Chelsea gây được sức ép lên Man City trong hiệp 2.

anh-chup-man-hinh-2026-01-05-luc-082309.png
Haaland lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City trong hiệp 1

Phút 90+4, khi Man City đã chạm tay vào chiến thắng, Fernandez đã toả sáng đúng thời điểm khi ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Kết quả trên khiến Man City chỉ giành được 42 điểm, lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Arsenal (48 điểm).

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Liverpool và Fulham đã tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất vòng 20. Bị đánh giá thấp hơn nhưng đội chủ nhà Fulham bất ngờ có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 17 với pha lập công của Wilson. Phải đến phút 57, Wirtz mới có bàn gỡ hoà cho Liverpool.

anh-chup-man-hinh-2026-01-05-luc-081824.png

Kịch tính trận đấu diễn ra chỉ trong 3 phút bù giờ cuối. Phút 90+4, từ quả tạt của Jeremie Frimpong bên phải, trung vệ Joachim Andersen phá hụt bóng. Cody Gakpo lao xuống ở cột hai đệm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. HLV Arne Slot sau đó rút Gakpo ra nghỉ, đưa hậu vệ Joe Gomez vào thay. Nhưng chỉ 3 phút sau, Reed tung pha dứt điểm khoảng 25m ngoài vòng cấm, gỡ hoà 2-2 cho Fulham.

Trận hoà 2-2 với Fulham khiến cách biệt giữa Liverpool với Arsenal hiện đã nới rộng lên 14 điểm. Họ cũng kém Aston Villa và Man City 8 điểm. Cùng vòng đấu này, Tottenham đã để Sunderland cầm hoà 1-1.

Tiểu Phùng
#Ngoại hạng Anh #Liverpool #Haaland #Man City #Pep Guardiola #Chelsea

Xem thêm

Cùng chuyên mục