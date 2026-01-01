Sa thải Maresca, Chelsea nhắm ai thay thế?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chelsea chính thức sa thải HLV Enzo Maresca trong một tuyên bố ngắn gọn chỉ 99 từ, và danh tính HLV mới sẽ sớm được công bố trong vài ngày tới.

105152137-15426851-image-a-20-17.jpg

"Chelsea và HLV trưởng Enzo Maresca đã chấm dứt hợp tác, bởi cả hai tin tưởng sự thay đổi sẽ mang lại triển vọng tốt hơn cho CLB", đội bóng Tây London viết trong thông cáo ngắn gọn chỉ 99 từ, chính thức đặt dấu chấm hết cho triều đại của chiến lược gia người Italia ngay trong ngày đầu năm mới 2026.

Thật ra từ đêm giao thừa, tin đồn về việc Maresca bị sa thải đã lan truyền sau mối quan hệ tan vỡ giữa ông và Ban lãnh đạo Chelsea. Trước đó, sau chiến thắng trước Everton, HLV người Italia mô tả ông đã trải qua "48 tiếng tồi tệ nhất", làm trầm trọng mẫu thuẫn với bộ phận y tế trong quy trình chăm sóc và phục hồi các cầu thủ chấn thương.

Ngoài ra, Maresca cũng từ chối tham dự buổi họp báo sau trận đấu hôm thứ Ba với lý do bị ốm, mà Ban lãnh đạo tin rằng ông nói dối, cho đó là biểu hiện của sự thiếu chuyên nghiệp và không tôn trọng CLB cũng như đồng nghiệp.

Hiện Chelsea có một danh sách dài các ứng viên, trong đó có Liam Rosenior, người được cho là có khả năng cao nhất. Ngoài ra, HLV Andoni Iraola của Bournemouth cũng đang được xem xét. Tuy nhiên họ không mặn mà với cựu HLV Brighton, Roberto de Zerbi đang dẫn dắt Marseille, đồng thời hai cựu cầu thủ The Blues, Cesc Fabregas và John Terry cũng không có tên trong danh sách đề cử.

Theo thông tin từ CLB, các cuộc đàm phán sẽ được xúc tiến sớm để HLV mới có thể công bố trong vài ngày tới. Người kế nhiệm Maresca thậm chí có thể dẫn dắt đội bóng ngay trận derby với Fulham vào thứ Tư tuần sau.

Thanh Hải
#Chelsea sa thải Enzo Maresca #Lịch thi đấu Chelsea #HLV Enzo Maresca #Maresca bị sa thải #Chelsea sa thải HLV #HLV mới của Chelsea

