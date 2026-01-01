Chelsea họp khẩn sa thải HLV Enzo Maresca?

HLV Enzo Maresca bị người hâm mộ Chelsea la ó. Ảnh: AP

Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Chelsea, HLV Enzo Maresca gây ấn tượng mạnh khi giúp CLB này giành Cúp C3 châu Âu, lọt vào tốp 5 Ngoại hạng Anh và vô địch Club World Cup phiên bản mới. Những tưởng đó sẽ là “bước đệm” cho chiến lược gia người Italia thiết lập vị thế ở Stamford Bridge, nhưng điều ngược lại đang xảy ra.

Phong độ thiếu ổn định của Chelsea trong giai đoạn vừa qua khiến tương lai của HLV Enzo Maresca bấp bênh hơn bao giờ hết. Cho đến tháng 11/2025, The Blues vẫn đi đúng hướng khi đứng nhì bảng Ngoại hạng Anh và chỉ kém Arsenal 3 điểm, đồng thời đè bẹp Barca 3-0 ở Cúp C1 châu Âu. Tuy nhiên, họ chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất tại giải quốc nội và bị Pháo thủ bỏ xa 15 điểm.

Ở trận đấu với Bournemouth vừa qua, HLV Enzo Maresca bị cổ động viên tại Stamford Bridge la ó khi thay Cole Palmer ra sân sớm trong lúc tỷ số đang là 2-2. Trước đó, HLV người Italia cũng bị chỉ trích thậm tệ khi Chelsea thua ngược Aston Villa cho dù áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1. Việc ông bỏ cuộc họp báo sau trận khiến các tin đồn gia tăng.

Theo các nguồn tin uy tín ở Anh, ban lãnh đạo Chelsea đã tổ chức họp khẩn ngay trong ngày đầu năm mới 2026 để quyết định tương lai của HLV Enzo Maresca. Nhiều khả năng, HLV này sẽ bị sa thải trước khi Chelsea làm khách của Man City vào Chủ nhật tuần này.

Thực tế, mối quan hệ giữa HLV Enzo Maresca và ban lãnh đạo Chelsea đã trở nên căng thẳng từ đầu mùa giải. HLV người Italia bất mãn vì không được đáp ứng yêu cầu chuyển nhượng, trong khi ban lãnh đạo Chelsea liên tục đưa về các tân binh không phù hợp ép ông sử dụng.

Sự thiếu ổn định của Chelsea trong thời gian qua phần nào cho thấy HLV Enzo Maresca đã đúng, khi đội hình của The Blues luôn ở trong trạng thái mất cân bằng. Họ thiếu các ngôi sao giàu kinh nghiệm ở cả hàng phòng ngự và hàng tấn công.

Chelsea đã bảo vệ và ủng hộ HLV Enzo Maresca vào mùa Đông năm ngoái, khi đội bóng này trải qua giai đoạn sa sút phong độ tương tự. Tuy nhiên, The Blues không có động thái nào rõ ràng trong những ngày vừa qua. Những phát ngôn khó hiểu của HLV Enzo Maresca cũng khiến chiếc ghế của ông bấp bênh hơn.