Nhận định bóng đá Brentford vs Tottenham, 03h00 ngày 2/1: Khách khó kiếm đủ 3 điểm rời sân

Tiểu Phùng
TPO - Nhận định bóng đá trận Brentford vs Tottenham diễn ra vào lúc 03h00 ngày 2/1 ở vòng 19 Premier League 2025/26. Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

anh-chup-man-hinh-2026-01-01-luc-100012.png
Brentford và Tottenham Hotspur sẽ là trận đấu khó đoán định kết quả với giới chuyên gia

Nhận định trước trận đấu Brentford vs Tottenham

Brentford đang có mùa giải đầy bất ngờ ở Ngoại hạng Anh năm nay. Đầu mùa, họ bị đánh giá là ứng viên cho suất rớt hạng. Tuy nhiên qua 18 trận, Brentford đang đứng vị trí thứ 9 với 26 điểm, chỉ kém vị trí thứ 4 của Liverpool 6 điểm.

Năm trận gần nhất trên sân nhà, Brentford bay cao với 4 trận thắng, 1 hoà. Hàng tấn công đều đặn "nổ súng". Ở trận đấu mới đây, Brentford đã đè bẹp Bournemouth với cú hat-trick của Kevin Schade.

Trong bối cảnh trên, làm khách trên sân Brentford rõ ràng là thử thách không nhỏ với Tottenham Hotspur, đặc biệt trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ. Phong độ của Tottenham thời gian qua cũng thiếu ổn định. Họ vừa chật vật thắng 1-0 trước Crystal Palace sau khi trải qua chuỗi 5 trận không thắng trên sân khách.

Trong lịch sử, Brentford chưa từng thắng Tottenham nhưng lần đối đầu này, đội khách sẽ không dễ để ra về với 3 điểm.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 lần gặp nhau, Tottenham vượt trội với 4 chiến thắng, chỉ hoà 1. Tuy nhiên như trên đã nói, Brentford đang có phong độ rất tốt khi được chơi trên sân nhà. Thành tích đôi bên khá cân bằng trong 5 trận gần đây nhất.

Cụ thể Tottenham Hotspur thắng 3, thua 2 trận trong khi Brentford thắng 2, thua 2 và hoà 1 trận.

Về lực lượng, Brentford sẽ vắng Dango Ouattara và Frank Onyeka vì thi đấu cúp châu Phi 2025. Ngoài ra, Sepp van den Berg, Fabio Carvalho, Josh Dasilva và Antoni Milambo vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chưa rõ khả năng ra sân.

Bên phía Tottenham, Pape Sarr và Yves Bissouma dự cúp châu Phi 2025, Xavi Simons đang chịu án "treo giò", Destiny Udogie, Dejan Kulusevski, James Maddison hay Dominic Solanke gặp vấn đề sức khoẻ.

Đội hình dự kiến Brentford vs Tottenham

Brentford : Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Hickey; Yarmoliuk, Janelt; Lewis-Potter, Damsgaard, Schade; Thiago.

Tottenham : Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison.

Dự đoán tỷ số: Brentford 0-0 Tottenham

Tiểu Phùng
#Tottenham Hotspur #Ngoại hạng Anh #cúp châu Phi 2025 #Brentford

