Nhận định Brentford vs Man City, 22h30 ngày 5/10: Phả hơi nóng vào top 4

TPO - Nhận định bóng đá trận đấu Brentford vs Man City, Ngoại hạng Anh 2025/26 diễn ra lúc 22h30 ngày 5/10. Nếu đánh bại Brentford ở trận đấu đêm nay, thầy trò Pep Guardiola chỉ còn cách top 4 một điểm.

Nhận định trước trận Brenford vs Man City

Trước chuyến làm khách đến sân của Brentford, thầy trò Guardiola nhận tin vui từ London khi Chelsea và Liverpool cầm hòa. Với việc Chelsea và Liverpool níu chân nhau, cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sẽ nhen nhóm với nửa xanh thành Manchester.

Phong độ của Man City tại Ngoại hạng Anh dần cải thiện. 3 vòng đấu đã qua, The Citizens thắng 2, hòa một. Cụ thể là Man City thắng MU 3-0, hòa Arsenal 1-1 và hủy diệt Burnley 5-1. Sau chặng khởi động chật vật, những tân binh của Man City dần hòa nhập với Ngoại hạng Anh. Khi có đầy đủ con người, sức mạnh của thầy trò Pep rõ ràng không thể xem thường.

Ở trận gần nhất ra sân, Man City bị Monaco cầm hòa 2-2 ở vòng bảng Champions League. The Citizens 2 lần "cầm vàng" bằng cú đúp của Erling Haaland nhưng đều để vàng rơi. Trận hòa trước Monaco khiến đôi chân đang bay cao của các cầu thủ Man City trở lại mặt đất.

Pep đã tung ra sân đội hình mạnh nhất trước Monaco. Trừ Rodri và John Stones, dàn sao Man City phải đá đủ 90 phút ở trận đấu giữa tuần, trước khi trở lại Ngoại hạng Anh và làm khách trên sân của Brentford. So với đối thủ, vấn đề thể lực là điều đáng ngại nhất với Man City trước trận đấu đêm nay.

Brentford đang đứng ở nửa dưới BXH Ngoại hạng Anh. Xét về mọi mặt, Brentford không thể sánh với đoàn quân của Pep. Tuy nhiên, khi chơi trên sân nhà, Brentford luôn là đội chuyên gạt giò ông lớn. Trận gần nhất, "Bầy ong" đả bại MU 3-1 trên sân nhà. Man City sẽ nhìn vào cách Brentford đánh bại MU để dành sự tôn trọng với CLB này, một khi họ được chơi với điểm tựa sân nhà.

Phong độ, thành tích đối đầu Brentford vs Man City

Hai CLB gặp nhau 8 trận trong lịch sử. Man City đang tạm áp đảo Brentford với 5 thắng, một hòa và 2 thua. Mùa trước, Brentford cầm hòa 0-0 trước Man City trên sân nhà. 4 trận tiếp đón Man City, Brentford có 2 thắng và 2 thua. Tiếng nói của lịch sử chỉ ra Man City chưa bao giờ dễ chơi trên sân của Brentford.

Trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này, Brentford đã thắng Aston Villa, hòa Chelsea, đánh bại Aston Villa ở Cúp Liên đoàn Anh và thắng MU. Sau mùa hè biến động với việc chia tay trụ cột Ryan Mbeumo, Brentford vẫn là "ngựa ô" bằng sự kỷ luật và biến hóa trong lối chơi phản công. Đặc biệt, khi chơi trên sân nhà, Brentford thật sự là rào cản cho phần còn lại, dù đó là các ông lớn.

Ở chiều ngược lại, phong độ trên sân khách của Man City mùa này khá bất ổn. Họ thua Brighton, hòa Arsenal, thắng Huddersfield (Cúp Liên đoàn) và hòa Monaco. Pep đã nói về việc nếu Man City tiếp tục chơi tệ trên sân khách, họ không có cơ hội ở mùa giải này. Song, làm sao để Man City chơi tốt hơn trên sân khách vẫn là bài toán nan giải.

Thông tin lực lượng Brentford vs Man City

Đội chủ nhà đón cùng lúc 2 trụ cột trở lại sau chấn thương hoặc có vấn đề sức khỏe là Reiss Nelson và Fabio Carvalho. Man City có đầy đủ cầu thủ cho trận này nhưng Pep nhiều khả năng xoay tua để đảm bảo thể lực cho học trò.

Trục dọc của Man City, là linh hồn với The Citizens hiện tại gồm Donnarumma,Stones, Rodri, Foden, Haaland nhiều khả năng đá chính. Các vị trí còn lại của Man City sẽ phụ thuộc vào kế hoạch xoay tua của Pep.

