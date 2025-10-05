Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nhận định Newcastle vs Nottingham, 20h00 ngày 5/10: Tìm phao cứu sinh

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Nottingham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng Ngoại hạng Anh đang chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng. Newcastle và Nottingham sẽ phải tìm phao cứu sinh cho mình.

Nhận định trước trận đấu Newcastle vs Nottingham

Newcastle đã phải đối mặt với một lịch thi đấu khắc nghiệt gần đây, với hai lần chạm trán với các đối thủ trong tốp 6 tại Ngoại hạng Anh, cùng với các trận đấu khó khăn tại Champions League. Nhưng phần nào thì họ đã vượt qua được chúng. 6 trận gần nhất họ thắng 3, thua 2 và hòa 1. 2 thất bại ấy diễn ra trước Arsenal và Barcelona, vậy nên cũng không thể trách đội bóng này.

Thực tế là cả 2 trận, Newcastle đã tạo ra sự kháng cự rất đáng gờm. Họ khiến Arsenal chỉ có thể giành 3 điểm ở thời gian cuối và khiến Barcelona chật vật giữ tỷ số 2-1 trong 20 phút cuối trận.

So với tiềm lực của mình, Newcastle có lý do để lạc quan về màn thể hiện vừa qua. Ít nhất là so với giai đoạn đầu mùa khi họ đá 3 trận không thắng trận nào thì CLB này đã tiến bộ khá nhiều. Hệ thống vận hành của họ vào guồng, tân binh đắt giá Nick Woltemade đang đạt phong độ tuyệt vời.

Bản hợp đồng đắt giá nhất của Newcastle chứng minh được giá trị của mình, khi ghi bàn trong trận đấu thứ 2 liên tiếp. Cầu thủ người Đức cũng rất hiệu quả trong việc triển khai bóng. Mặc dù chưa có pha kiến tạo nào, anh thường xuyên gây ấn tượng nhờ khả năng phát động tấn công từ tuyến sau.

Nottingham trải qua 6 trận liền không thắng

Ngoài ra, HLV Howe đã kích hoạt trở lại “ngòi nổ” Anthony Gordon. Cầu thủ người Anh đã ghi bàn vào lưới Barcelona và lập cú đúp trước Royal Union ở trận thắng 4-0 vào giữa tuần. Trước CLB Bỉ, anh là người sút nhiều nhất (3). Không chỉ xuất sắc trong tấn công, cầu thủ chạy cánh này còn giành chiến thắng 18 pha tranh chấp tay đôi và 9 pha tranh chấp trên sân - những con số ấn tượng nhất đội.

Phong độ, lịch sử đối đầu Newcastle vs Nottingham

Ngược lại, Nottingham trải qua một lịch thi đấu tương đối dễ dàng. Các trận đấu gần đây của họ ở Ngoại hạng Anh chủ yếu trước đội mới thăng hạng, và đối thủ của họ tại Europa League không thể so sánh với tầm cỡ của những gã khổng lồ Champions League.

Mặc dù vậy, HLV Ange Postecoglou vẫn chưa thể giành chiến thắng đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng Nottingham. Trong 6 trận đã qua, nếu như Newcastle không thua 4 thì Nottingham lại trắng tay tới 4 trận. Họ chỉ có được 2 điểm với 2 trận hòa. Càng thất vọng hơn khi đội bóng xếp thứ 7 Ngoại hạng Anh mùa trước lại thua tân binh Sunderland và hòa một tân binh khác là Burnley.

Tại Ngoại hạng Anh, họ liên tục mất điểm. Vấn đề của CLB này là khả năng triển khai tấn công. Ví dụ như trận thua Midtjylland 2-3 gần đây. Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội với 61% và tung ra nhiều cú sút hơn đối thủ gấp gần 3 lần (22 so với 8), song Nottingham vẫn thua trận. Trong trận đấu gần nhất tại Premier League, đội của Postecoglou cũng thất bại, mặc dù áp đảo hoàn toàn về mặt thống kê.

Ngăn cách giữa Newcastle và Nottingham chỉ là 1 điểm, nhưng phong độ gần đây của họ lại hoàn toàn khác biệt và điều đó sẽ được phản ánh vào tối nay.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Nottingham

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Hall, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Murphy, Woltemade, Gordon.

Nottingham: Sels, Savona, Morato, Milenkovic, Williams, Anderson, Dominguez, Ndoye, Gibb-White, Hudson-Odoi, Wood.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 3-1 Nottingham

Đặng Lai
