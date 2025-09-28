Arsenal ngược dòng đánh bại Newcastle bằng bàn thắng phút bù giờ

TPO - Pha làm bàn của Gabriel ở phút 90+7 giúp Arsenal thắng ngược Newcastle 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 6 giải Ngoại hạng Anh. Newcastle trước đó dẫn sớm ngay hiệp 1 nhờ pha lập công của Nick Woltemade phút 34. Kết quả đưa Arsenal vươn lên vị trí nhì bảng với 13 điểm.

report Hết giờ. Newcastle 1-2 Arsenal 90+9': Arsenal lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân Newcastle. report VÀO!!! Arsenal dẫn trước 2-1 90+7': Odegaard thực hiện quả phạt góc và Gabriel bật cao đánh đầu, đánh bại thủ môn Nick Pope, đưa Arsenal vươn lên dẫn trước ở phút cuối. report Newcastle thay người 90+4’: Joelinton rời sân, Barnes vào thay. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. report Burn nhận thẻ vàng 88': Burn nhận thẻ vàng vì ngăn cản Martinelli phản công. report VÀO!!! Arsenal gỡ hòa 85': Từ pha đá phạt góc, Rice treo bóng vào vòng cấm, Merino băng lên trước người kèm và đánh đầu chính xác đưa bóng vào góc thấp, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. report Joelinton nhận thẻ vàng 83': Joelinton nhận thẻ vàng sau tình huống cố tình đã bóng đi khi trọng tài đã thổi còi. report Gyökeres sút chệch mục tiêu 82’: Trong pha tấn công, Gyökeres tìm thấy khoảng trống giữa các hậu vệ Newcastle. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị dứt điểm, anh trượt chân và bóng đi chệch mục tiêu. report Livramento rời sân 76’: Livramento rời sân trên cáng. Anh đã trải qua quãng thời gian khó khăn với nhiều chấn thương trong sự nghiệp. Lascelles vào thay thế. report Livramento bị đau 74': Livramento nằm sân sau pha va chạm với Saliba và cần được các nhân viên y tế chăm sóc. report Cơ hội bị bỏ lỡ 71': Rice thực hiện một quả ném biên dài vào vòng cấm cho Gyökeres, nhưng cú sút của anh đưa bóng chạm người Joelinton bay ra ngoài. report Newcastle thay liền 3 người 66': Gordon, Murphy và Woltemade rời sân. Trippier, Osula và Elanga được đưa vào thay thế. report Rice cứu nguy 65': Bruno chuyền cho Murphy thoát xuống băng vào vòng cấm, nhưng Rice bám sát và ngăn chặn cú sút thành công ngay trước khung thành. report Newcastle đang gặp khó trong việc triển khai bóng 63’: Arsenal đang rất tập trung và làm rất tốt việc kèm chặt, ép đối thủ trên phần sân nhà. report Pope cứu thua xuất sắc 60’: Zubimendi treo bóng vào vòng cấm, Timber bật cao đánh đầu cự ly gần, nhưng thủ thành Nick Pope phản xạ xuất sắc, đẩy bóng ra khỏi khung thành. report Joelinton dứt điểm từ xa 58’: Từ khoảng cách 15 mét trước khung thành, Joelinton tung cú dứt điểm một chạm, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. report Thẻ vàng đầu tiên 56': Không thể ngăn cản, Calafiori kéo ngã Livramento và phải nhận thẻ vàng. report Eze lỡ cơ hội 54': Arsenal tổ chức phản công và có đường chuyền cho Eze ở khoảng cách khoảng 15 mét trước khung thành. Anh tung cú dứt điểm một chạm, nhưng bóng lại đi vọt xà ngang. report Woltemade sút bóng dội xà 47': Từ đường chuyền của Murphy, Woltemade tung có sút từ cự ly gần đưa bóng dội xà ngang. Tuy nhiên, Murphy đã việt vị trước đó. report Hiệp 2 bắt đầu 46’: Arsenal có sự thay đổi người: Saliba vào sân thay Mosquera. report Hết hiệp 1 45+7': Newcastle tạm dẫn trước Arsenal 1-0 report Calafiori sút vọt xà 45+4': Từ đường chuyền căng ngang vào vòng cấm, Calafiori tung cú volley nhưng bóng bay vọt xà. report Bù giờ 45': Hiệp 1 có 7 phút bù giờ report Nỗ lực không thành 42': Gyökeres không thể vượt qua Thiaw khi dẫn bóng vào vòng cấm. Pha phòng ngự tuyệt vời. report Timber phạm lỗi 40’: Dường như các cầu thủ Arsenal đánh mất đôi chút sự bình tĩnh. Timber vào bóng có phần thô bạo với Gordon. Trọng tài thổi phạt, nhưng không rút thẻ. report Newcastle mở tỷ số 34': Từ quả phạt góc, Tonali treo bóng chuẩn xác để Woltemade bật cao đánh đầu, hạ gục thủ thành Arsenal. report Pope cứu thua 29': Từ pha ném biên của Calafiori, bóng được đưa vào trung lộ và tìm đến Eze ngay trước khung thành trong vòng cấm. Tiền vệ của Arsenal tung cú vô lê đầy uy lực, nhưng thủ môn Nick Pope đã bay người xuất sắc để cản phá. report Trossard sút dội cột dọc 26': Nhận đường chuyền từ Saka, Trossard tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp trong vòng cấm, nhưng bóng lại dội trúng cột dọc. report Cơ hội cho Arsenal 25': Từ tình huống đá phạt, Arsenal tràn quân vào vòng cấm. Gyökeres bật cao đánh đầu căng ngang khung thành, Calafiori kịp chạm bóng nhưng cú dứt điểm thiếu chuẩn xác, bóng đi chệch khung thành. report Không có penalty 17': Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Jarrod Gillett quyết định không có phạt đền. report Pope phạm lỗi với Gyökeres 14': Trong pha tranh chấp với Saka, Murphy có đường chuyền bất cẩn tạo điều kiện cho Gyokeres thoát xuống cướp bóng đối mặt thủ môn Nick Pope. Pha va chạm của Pope với Gyokeres trong vòng cấm khiến trọng tài thổi phạt đền. report Pha phạt góc đầu tiên 10': Burn gây sức ép khiến Timber phải phá bóng ra ngoài. Từ tình huống phạt góc, Thiaw bật cao và tung cú đánh đầu mạnh mẽ, nhưng bóng đi thẳng vào vị trí của Raya. report Pope cứu thua 5': Timber tạt bóng sớm vào vòng cấm, Eze khéo léo khống chế ở nhịp đầu tiên rồi tung cú sút đầy uy lực về góc thấp. Tuy nhiên, Pope đã phản xạ xuất thần, bay người cứu thua ngoạn mục. report Cơ hội cho Gyokeres 3': Từ quả đá phạt ở cự ly khoảng 35 mét, Rice thực hiện đường treo bóng chuẩn xác. Gyokeres thoát xuống trước hàng thủ Newcastle và bật cao đánh đầu, nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn Pope. report Trận đấu bắt đầu 1': Trọng tài Jarred Gillett nổi còi bắt đầu trận đấu. Arsenal giao bóng. report Sơ đồ 2 đội report Đội hình ra sân Arsenal report Đội hình ra sân Newcastle

Cuối tuần trước, Arsenal có màn tái ngộ đầy duyên nợ với nhà ĐKVĐ Man City, gần một năm sau trận hòa nghẹt thở 2-2 tại Etihad.

Nếu năm ngoái, thầy trò Arteta dù chỉ còn 10 người vẫn phòng ngự kiên cường nhưng bị John Stones phá lưới phút cuối, thì lần này, HLV Pep Guardiola bất ngờ cho học trò co cụm “dựng xe buýt”.

Dẫu vậy, kịch bản vẫn kịch tính đến phút chót, khi Gabriel Martinelli khiến khán đài nổ tung bằng cú lốp bóng tinh tế qua đầu Gianluigi Donnarumma ở phút bù giờ.

Một điểm trước Man City vốn không thể xem là kết quả tồi, nhưng Emirates vẫn ngập tràn sự tiếc nuối. Bởi Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội “vàng mười” khi Guardiola buộc phải chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất sự nghiệp, nhưng đoàn quân Arteta không thể tung đòn kết liễu.

Chỉ trích nhanh chóng hướng về Arteta với lối chơi bị cho là quá an toàn, thậm chí nhàm chán. Trận thắng 2-0 trước Port Vale ở Cúp Liên đoàn nhờ công Eberechi Eze và Leandro Trossard cũng chưa đủ thuyết phục, bởi Pháo thủ không tạo ra thế áp đảo như kỳ vọng.

Trở lại Premier League, thách thức với Arsenal càng lớn hơn. Nếu trắng tay tại St James’ Park, họ sẽ bị Liverpool, đội toàn thắng từ đầu mùa, bỏ xa tới 8 điểm.

Đặc biệt, đây lại chính là “tử địa” với Pháo thủ khi thua cả 3 chuyến làm khách gần nhất. Họ cũng 4 lần gục ngã từ ngày Arteta lên nắm quyền, thành tích tệ nhất chỉ sau Etihad của Man City (5 trận).

Đáng nói, Newcastle không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất của Arsenal. Đêm nay, “Chích chòe” nuôi mộng viết lại lịch sử với lần đầu tiên sau 56 năm hạ gục Pháo thủ 4 trận liền trên thánh địa St James’ Park.

Thách thức duy nhất của thầy trò Eddie Howe là hàng công nghèo nàn, mới ghi 3 bàn sau 5 vòng, chỉ khá hơn Aston Villa (1 bàn). HLV Howe thừa nhận đội bóng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc chia tay Alexander Isak trong thương vụ kỷ lục, nhưng chiến thắng 4-1 trước Bradford City ở Cúp Liên đoàn đã phần nào giúp các chân sút tìm lại cảm giác.

Nếu tuyến đầu chưa “lên đạn”, thì hàng thủ Newcastle lại như một bức tường thép. Ba trận giữ sạch lưới liên tiếp tại Premier League, họ chỉ để đối thủ tạo ra tổng cộng 2,6 bàn thắng kỳ vọng (xG), mang đến sự chắc chắn trước cuộc đối đầu với Arsenal.