Nhận định AC Milan vs Napoli, 01h45 ngày 29/9: Chủ nhà ôm hận

TPO - Nhận định bóng đá AC Milan vs Napoli, vòng 5 Serie A 2025/26 lúc 01h45 ngày 29/9 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chắc chắn cuộc đối đầu giữa AC Milan và Napoli tại San Siro đêm nay sẽ diễn ra vô cùng chặt chẽ. Với lực lượng, phong độ nhỉnh hơn, cũng như kinh nghiệm của Antonio Conte, đội khách có thể sẽ mỉm cười khi mãn cuộc.

Nhận định trước trận đấu AC Milan vs Napoli

Sau trận thua choáng váng ngày mở màn, AC Milan đã trở lại mạnh mẽ với 4 chiến thắng liên tiếp để đi tiếp ở Coppa Italia và vươn lên đứng thứ 3 Serie A 2025/26. Điều tuyệt vời là HLV Allegri đã gây dựng thành công hàng phòng ngự chắc chắn, giữ sạch lưới cả 4 trận trong khi hàng công cũng thành thạo trong việc kết liễu đối thủ. Ở trận thắng gần nhất trước Lecce tại Coppa Italia, Santiago Gimenez chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng với pha lập công phút 20, sau đó Christian Pulisic và Christopher Nkunku đã lần lượt nổ súng.

Tin không vui cho AC Milan, Napoli cũng đang có khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch một cách bùng nổ. Đội quân của Antonio Conte thậm chí toàn thắng cả 4 trận Serie A để vững chắc ngôi đầu. Họ cũng cho thấy khả năng phục hồi ấn tượng khi đánh bại Pisa ngay sau thất bại 0-2 trước Man City ở Champions League. Ở chiến thắng này, Billy Gilmour và Lorenzo Lucca đều ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB, còn Leonardo Spinazzola có một ngày chói sáng với một bàn, một kiến tạo.

Là hai HLV thuộc mẫu thận trọng, Conte cùng Allegri chắc chắn tạo nên một trận đấu đầy toan tính chiến thuật và chặt chẽ ở San Siro. Trong cuộc đối đầu này, phần thắng nhiều khả năng nghiêng về Conte, giống như những lần chạm trán trước.

Phong độ, lịch sử đối đầu AC Milan vs Napoli

Allegri chỉ đánh bại Conte 2 trong 9 lần chạm trán trước đây, và ở lần đụng độ đầu tiên sau gần 12 năm, Conte tiếp tục nắm giữ nhiều lợi thế với một Napoli thiện chiến. Trước đây, Milan từng chiếm ưu thế trước Partenopei trên sân nhà, nhưng họ đã thua 7/12 lần gặp nhau gần nhất tại Serie A ở ngay sân nhà San Siro, bao gồm trận thua 0-2 vào tháng 10 năm ngoái.

Tại San Siro, Milan chỉ thắng một nửa trong số 8 trận Serie A trở lại đây (còn lại thua 2 hòa 2). Trong khi đó, Napoli bất bại 6 trận sân khách ở Serie A gần nhất (thắng 4 hòa 2). Mùa trước, AC Milan là đội đá sân nhà có thành tích đứng thứ 7 giải đấu (thắng 9/19 trận, kiếm được 34 điểm) còn Napoli là đội kiếm được nhiều điểm sân khách thứ ba của giải (37 điểm) và thắng 9/19 trận.

Thông tin lực lượng AC Milan vs Napoli

Rafael Leao đã hồi phục để làm dày thêm lựa chọn tấn công của AC Milan. Với Luka Modric, sau khi ngồi ngoài trong trận thắng Lecce, anh sẽ trở lại hàng tiền vệ của Rossoneri và tạo nên cuộc đối đầu thú vị với Kevin De Bruyne bên kia chiến tuyến.

Nơi khung gỗ, đội trưởng Mike Maignan cũng tái xuất. Trong khi đó, Napoli sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ chủ chốt Alessandro Buongiorno vì chấn thương ở trận đấu đầu tuần. Ngoài ra, vì Romelu Lukaku vẫn đang điều trị chấn thương, Rasmus Hojlund sẽ tiếp tục lĩnh xướng hàng công.

Đội hình dự kiến AC Milan vs Napoli AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund

Dự đoán tỷ số AC Milan 0-1 Napoli