Nhận định Newcastle vs Arsenal, 22h30 ngày 28/9: Khó phân thắng bại

TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Arsenal, vòng 6 Premier League 2025/26, lúc 22h30 ngày 28/9 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal nằm trong nhóm 4 đội ghi từ 10 bàn trở lên mùa này, nhưng thường bế tắc trước các đối thủ phòng ngự chắc chắn. Ngược lại, Newcastle sở hữu hàng thủ vững vàng nhưng hàng công kém sắc. Vì thế, cuộc đấu tại St James’ Park hứa hẹn giằng co và khan hiếm bàn thắng.

Nhận định trước trận đấu

Cuối tuần trước, Arsenal có màn tái ngộ đầy duyên nợ với nhà ĐKVĐ Man City, gần một năm sau trận hòa nghẹt thở 2-2 tại Etihad.

Nếu năm ngoái, thầy trò Arteta dù chỉ còn 10 người vẫn phòng ngự kiên cường nhưng bị John Stones phá lưới phút cuối, thì lần này, Pep Guardiola bất ngờ cho học trò co cụm “dựng xe buýt”.

Dẫu vậy, kịch bản vẫn kịch tính đến phút chót, khi Gabriel Martinelli khiến khán đài nổ tung bằng cú lốp bóng tinh tế qua đầu Gianluigi Donnarumma ở phút bù giờ.

Một điểm trước Man City vốn chẳng thể xem là kết quả tồi, nhưng Emirates vẫn ngập tràn sự tiếc nuối. Bởi Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội “vàng mười” khi Guardiola buộc phải chơi với tỷ lệ kiểm soát bóng thấp nhất sự nghiệp, nhưng đoàn quân Arteta không thể tung đòn kết liễu.

Chỉ trích nhanh chóng hướng về Arteta với lối chơi bị cho là quá an toàn, thậm chí nhàm chán. Trận thắng 2-0 trước Port Vale ở Cúp Liên đoàn nhờ công Eberechi Eze và Leandro Trossard cũng chưa đủ thuyết phục, bởi Pháo thủ không tạo ra thế áp đảo như kỳ vọng.

Trở lại Premier League, thách thức với Arsenal càng lớn hơn. Nếu trắng tay tại St James’ Park, họ sẽ bị Liverpool, đội toàn thắng từ đầu mùa, bỏ xa tới 8 điểm.

Đặc biệt, đây lại chính là “tử địa” với Pháo thủ khi thua cả 3 chuyến làm khách gần nhất. Họ cũng 4 lần gục ngã từ ngày Arteta lên nắm quyền, thành tích tệ nhất chỉ sau Etihad của Man City (5 trận).

Đáng nói, Newcastle không chỉ thắng mà còn giữ sạch lưới trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất. Đêm nay, “Chích chòe” nuôi mộng viết lại lịch sử với lần đầu tiên sau 56 năm hạ gục Arsenal 4 trận liền trên thánh địa St James’ Park.

Thách thức duy nhất của thầy trò Eddie Howe là hàng công nghèo nàn, mới ghi 3 bàn sau 5 vòng, chỉ khá hơn Aston Villa (1 bàn). HLV Howe thừa nhận đội bóng vẫn chưa thoát khỏi cú sốc chia tay Alexander Isak trong thương vụ kỷ lục, nhưng chiến thắng 4-1 trước Bradford City ở Cúp Liên đoàn đã phần nào giúp các chân sút tìm lại cảm giác.

Nếu tuyến đầu chưa “lên đạn”, thì hàng thủ Newcastle lại như một bức tường thép. Ba trận giữ sạch lưới liên tiếp tại Premier League, chỉ để đối thủ tạo ra tổng cộng 2,6 bàn thắng kỳ vọng (xG).

Thông tin lực lượng

Về phía Arsenal, tin vui đã đến khi Martin Odegaard trở lại tập luyện bình thường sau chấn thương vai. Tuy nhiên, HLV Arteta lại mất Noni Madueke trong hai tháng vì chấn thương đầu gối gặp phải ở trận gặp Man City, bên cạnh Kai Havertz và Gabriel Jesus vốn đã nằm trong danh sách bệnh binh.

Điểm sáng hiếm hoi là sự tái xuất của Bukayo Saka sau chấn thương gân kheo. Ngôi sao người Anh đang đứng trước cột mốc lịch sử: chỉ cần thêm một bàn thắng hoặc kiến tạo, anh sẽ cán mốc 100 lần góp dấu giày trực tiếp vào bàn thắng tại Premier League (hiện sở hữu 54 bàn và 45 kiến tạo).

Trong khi đó, Newcastle cũng không tránh khỏi cơn bão chấn thương. Jacob Murphy vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân, còn Fabian Schar, Yoane Wissa và Jacob Ramsey chắc chắn không thể góp mặt.

Đội hình dự kiến Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon. Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

Dự đoán tỷ số: Newcastle 0-0 Arsenal