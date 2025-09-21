Nhận định Bournemouth vs Newcastle, 20h00 ngày 21/9: 2 bộ mặt trái ngược

TPO - Nhận định bóng đá Bournemouth vs Newcastle, Giải Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả 2 đội đều là những hiện tượng thú vị của Ngoại hạng Anh 2025/26. Chỉ khác ở chỗ, nếu Bournemouth tạo nên những điểm nhấn tích cực thì Newcastle lại đang mang theo những điều tiêu cực.

Nhận định trước trận đấu Bournemouth vs Newcastle

Với Bournemouth, họ hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm, chỉ kém nhóm dẫn đầu về hiệu số bàn thắng bại. Đây là sự tiếp nối cho thành công mùa trước, khi Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 9 và giành thứ hạng tốt nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh.

Đội hình của họ chứng kiến nhiều biến động khi không ít trụ cột đã rời đi, nhưng Bournemouth vẫn giữ được sự ổn định. Bournemouth đã toàn thắng 3 vòng gần đây trước Wolves (1-0), Tottenham (1-0) và Brighton (2-1). Thậm chí ở trận thua duy nhất (Liverpool 2-4), CLB này vẫn mang tới nhiều áp lực lên hàng thủ nhà ĐKVĐ. Họ đã gỡ hòa 2-2 và chỉ chịu thua khi đối thủ ghi bàn ở thời gian cuối.

Trong số những ngựa ô của Ngoại hạng Anh như Aston Villa, Nottingham thì Bournemouth là cái tên duy nhất còn giữ được vị thế “kẻ phá bĩnh” ở thời điểm này. Và họ đang tự tin nghênh chiến Newcastle.

Bournemouth bước vào trận đấu với vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng

Phong độ, lịch sử đối đầu Bournemouth vs Newcastle

Phong độ ấy trái ngược hoàn toàn với Newcastle, đội đang gây thất vọng ở cả chiến dịch mua sắm lẫn phong độ trên sân. Từng tạo nên vụ chuyển nhượng gây tranh cãi khi bán Alexander Isak cho Liverpool, Newcastle lúc này đang chật vật tìm người thay thế tiền đạo số 1 của mình. Sau 4 vòng, họ mới chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1, tạm xếp thứ 10. Trên mọi đấu trường, Newcastle chỉ thắng 1/5 trận kể từ đầu mùa.

Vòng trước, họ chật vật hạ đội bét bảng Wolves nhờ pha lập công của tân binh Nick Woltemade nhưng chỉ vài ngày sau, sự hưng phấn nhanh chóng bị dập tắt khi họ thất thủ 1-2 trước Barcelona tại Champions League. 5 trận đã đấu từ đầu chiến dịch, CLB này chưa đạt nổi hiệu suất 1 bàn/trận (4 bàn sau 5 trận). Thậm chí 2 chuyến xa nhà vừa qua họ không ghi nổi bàn nào.

Đội bóng vùng Đông Bắc đang gặp nhiều vấn đề trong tấn công lẫn phòng ngự. Và rõ ràng, Bournemouth tự tin hơn trước khi 2 bên đụng độ vào đêm nay. Một kịch bản chiến thắng cho chủ nhà là lựa chọn được đánh giá cao nhất ở trận đấu sắp tới, nhất là khi họ bất bại trong 5 lần gần nhất đụng độ Newcastle với 2 thắng lợi và 3 trận hòa.

Thông tin lực lượng Bournemouth vs Newcastle

HLV Andoni Iraola sẽ vắng 4 cầu thủ trong trận đấu này, với Enes Unal, Adam Smith, Bafode Diakite và Ryan Christie đều dự kiến ​​ngồi ngoài vì chấn thương. Một đội hình giống hệt như trận gặp Brighton sẽ được chủ nhà tung ra.

Eddie Howe gần như chắc chắn sẽ luân chuyển đội hình do khoảng thời gian giữa trận đấu Champions League với Barcelona và trận đấu này khá ngắn ngủi. Hai trong số những tân binh mùa hè của họ, Yoane Wissa và Jacob Ramsey, đã vắng mặt vì chấn thương, nhưng Nick Woltemade nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.